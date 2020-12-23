Зеленский заявил Макрону о выполнении Украиной парижских договоренностей
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
КИЕВ, 23 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Киев выполнил договоренности, которые были достигнуты лидерами "нормандской четверки" в Париже в 2019 году, сообщила пресс-служба офиса президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эммануэлем Макрона. Значительное внимание было посвящено вопросу достижения мира на Донбассе. Макрон заверил, что Франция будет продолжать принимать все необходимые меры для продвижения в мирном процессе. Зеленский акцентировал внимание на том, что Украина выполнила все договоренности лидеров "нормандской четверки", достигнутые в прошлом году в Париже", - говорится в сообщении на сайте офиса президента.
Последние переговоры лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина, Франция) прошли в Париже 9 декабря 2019 года. Тогда же состоялась и личная двусторонняя встреча Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Итогами парижского саммита стали договоренности об обмене удерживаемыми лицами, полное прекращение огня, а также разведение сил и средств на трех участках линии разграничения в Донбассе. Кроме того, стороны договорились продолжить переговоры в "нормандском формате" и работу контактной группы в рамках минских соглашений.