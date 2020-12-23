https://ria.ru/20201223/zelenskiy-1590483505.html

Зеленский заявил Макрону о выполнении Украиной парижских договоренностей

Зеленский заявил Макрону о выполнении Украиной парижских договоренностей

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Киев выполнил договоренности, которые были... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T00:38

2020-12-23T00:38

2020-12-23T00:38

ситуация на украине

эммануэль макрон

владимир зеленский

владимир путин

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КИЕВ, 23 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Киев выполнил договоренности, которые были достигнуты лидерами "нормандской четверки" в Париже в 2019 году, сообщила пресс-служба офиса президента.Последние переговоры лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина, Франция) прошли в Париже 9 декабря 2019 года. Тогда же состоялась и личная двусторонняя встреча Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Итогами парижского саммита стали договоренности об обмене удерживаемыми лицами, полное прекращение огня, а также разведение сил и средств на трех участках линии разграничения в Донбассе. Кроме того, стороны договорились продолжить переговоры в "нормандском формате" и работу контактной группы в рамках минских соглашений.

https://ria.ru/20201222/perl-kharbor-1590313401.html

франция

париж

киев

украина

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ситуация на украине, эммануэль макрон, владимир зеленский, владимир путин, франция, париж, киев, украина, в мире