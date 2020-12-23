https://ria.ru/20201223/tsenzura-1590522335.html

Госдума приняла закон о санкциях за цензуру против российских СМИ

Госдума приняла закон о санкциях за цензуру против российских СМИ

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T11:22

2020-12-23T11:22

2020-12-23T12:38

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ.Эта инициатива стала ответом на случаи цензуры по отношению к российским СМИ в иностранных социальных сетях. Как следует из документа, теперь иностранным интернет-платформам будет грозить наказание за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности, причем это касается не только соцсетей, но и таких гигантов, как Twitter, Facebook и YouTube. Закон предусматривает возможность блокировки, замедления трафика и административных штрафов. Генпрокурор по согласованию с МИД сможет присваивать владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, а за этим будут следовать санкции. Если иностранный ресурс решит отказаться от цензуры российских СМИ, то он должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, а затем генпрокурор, опять-таки по согласованию с МИД, отменит решение о мерах. По словам одного из авторов закона Антона Горелкина, штраф для интернет-платформ будет составлять от нескольких тысяч до трех миллионов рублей. Другой автор документа, глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, уточнил, что блокировка и замедление трафика могут применяться вместе со штрафами, так как "одно другое не отменяет", а блокировка отдельных страниц или ресурса полностью будет зависеть от возможностей самой интернет-платформы.

https://ria.ru/20201211/tsenzura-1588798830.html

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