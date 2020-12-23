https://ria.ru/20201223/pashinyan-1590579327.html
В центре Еревана собираются требующие отставки Пашиняна
В центре Еревана собираются требующие отставки Пашиняна
Сторонники оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собираются на площади Республики в Ереване напротив здания правительства для... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T15:16
2020-12-23T15:16
2020-12-23T15:16
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
москва
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590376742_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_5bd09f77b03b0c9a170573e3ee0f2fec.jpg
ЕРЕВАН, 23 дек – РИА Новости. Сторонники оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собираются на площади Республики в Ереване напротив здания правительства для участия в очередном митинге, передает корреспондент РИА Новости.Оппозиционеры прибывают группами из разных районов Еревана. На площади идет подготовка к акции. Обстановка у здания правительства спокойная.Во вторник митингующие собрались на главной площади Еревана с требованием отставки Пашиняна. Ближе к вечеру они установили на площади палатки и металлические бочки, в которых развели огонь, чтобы согреться. По окончании митинга большинство людей покинули площадь, остальные заявили о намерении провести там ночь.Организаторы акции заявили, что очередной митинг запланирован на среду и протестующие намерены перейти к более решительным действиям.Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. Во вторник оппозиционеры окружили здание правительства.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201223/uscherb-1590507340.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201222/1590325723.html
москва
азербайджан
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590376742_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_de0255cac995e9a2b1ba741a8e8a20f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, москва, азербайджан, армения, в мире
ЕРЕВАН, 23 дек – РИА Новости. Сторонники оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собираются на площади Республики в Ереване напротив здания правительства для участия в очередном митинге, передает корреспондент РИА Новости.
Оппозиционеры прибывают группами из разных районов Еревана. На площади идет подготовка к акции. Обстановка у здания правительства спокойная.
Во вторник митингующие собрались на главной площади Еревана
с требованием отставки Пашиняна. Ближе к вечеру они установили на площади палатки и металлические бочки, в которых развели огонь, чтобы согреться. По окончании митинга большинство людей покинули площадь, остальные заявили о намерении провести там ночь.
Организаторы акции заявили, что очередной митинг запланирован на среду и протестующие намерены перейти к более решительным действиям.
Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. Во вторник оппозиционеры окружили здание правительства.
В конце сентября в Нагорном Карабахе
возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан
и Армения
договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку
Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев
подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян
признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.