https://ria.ru/20201223/pashinyan-1590579327.html

В центре Еревана собираются требующие отставки Пашиняна

В центре Еревана собираются требующие отставки Пашиняна

Сторонники оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собираются на площади Республики в Ереване напротив здания правительства для... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T15:16

2020-12-23T15:16

2020-12-23T15:16

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

москва

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армения

в мире

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ЕРЕВАН, 23 дек – РИА Новости. Сторонники оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собираются на площади Республики в Ереване напротив здания правительства для участия в очередном митинге, передает корреспондент РИА Новости.Оппозиционеры прибывают группами из разных районов Еревана. На площади идет подготовка к акции. Обстановка у здания правительства спокойная.Во вторник митингующие собрались на главной площади Еревана с требованием отставки Пашиняна. Ближе к вечеру они установили на площади палатки и металлические бочки, в которых развели огонь, чтобы согреться. По окончании митинга большинство людей покинули площадь, остальные заявили о намерении провести там ночь.Организаторы акции заявили, что очередной митинг запланирован на среду и протестующие намерены перейти к более решительным действиям.Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. Во вторник оппозиционеры окружили здание правительства.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201223/uscherb-1590507340.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201222/1590325723.html

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никол пашинян, москва, азербайджан, армения, в мире