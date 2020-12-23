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"Переплюнул даже Киркорова". В Госдуме пожаловались на песню Моргенштерна
"Переплюнул даже Киркорова". В Госдуме пожаловались на песню Моргенштерна
Депутат Госдумы от "Справедливой России" Игорь Моляков пожаловался на песню "Я съел деда" рэпера Моргенштерна, который стал одним из самых популярных музыкантов РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T16:05
2020-12-23T16:05
2020-12-23T16:05
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Справедливой России" Игорь Моляков пожаловался на песню "Я съел деда" рэпера Моргенштерна, который стал одним из самых популярных музыкантов в 2020 году.Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, повышающий требования к специалистам, которые проводят экспертизу информационной продукции для детей."Так вот получается, что вот эта проблема, чудовищная проблема касается всего нашего общества. В связи с этим вопрос: вот почему именно некая комиссия правительства определяет, кто войдет в эту группу? Может быть, сделать комиссию равностороннюю, чтобы эта комиссия включала в себя и депутатов. Тут много грамотных людей", - предложил депутат, обращаясь к замглавы Минцифры Бэлле Черкесовой.Замминистра ответила, что, "к счастью или к сожалению", не видела этого произведения.Моргенштерн стал одним из самых популярных артистов в 2020 году, об этом свидетельствуют данные сервисов "СберЗвук", "Яндекс.Музыка", соцсети "ВКонтакте".Ранее в декабре Колпинский районный суд Петербурга зарегистрировал административные исковые заявления прокуратуры о признании запрещенной информацией ряда произведений в стиле японского аниме, в том числе "Тетради смерти", а также песни "Я съел деда". Как отметили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, суду придется послушать эту песню, так как "специалисты не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме самого некорректного названия".
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РИА Новости
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моргенштерн (алишер моргенштерн), яндекс.музыка, справедливая россия, госдума рф, общество
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Депутат Госдумы
от "Справедливой России
" Игорь Моляков пожаловался на песню "Я съел деда" рэпера Моргенштерна, который стал одним из самых популярных музыкантов в 2020 году.
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, повышающий требования к специалистам, которые проводят экспертизу информационной продукции для детей.
"Вот недавно по одному из центральных каналов в течение часа показывали некоего парня из Уфы. Он назвал себя Моргенштерн. И он пел песню "Я съел своего деда, очень вкусный дед". Он реально так пел, кривлялся. И куча молодежи 13-14 лет присудили ему звание лучшего музыканта 2020 года. Он переплюнул даже Филиппа Киркорова", - сказал Моляков.
"Так вот получается, что вот эта проблема, чудовищная проблема касается всего нашего общества. В связи с этим вопрос: вот почему именно некая комиссия правительства определяет, кто войдет в эту группу? Может быть, сделать комиссию равностороннюю, чтобы эта комиссия включала в себя и депутатов. Тут много грамотных людей", - предложил депутат, обращаясь к замглавы Минцифры Бэлле Черкесовой.
Замминистра ответила, что, "к счастью или к сожалению", не видела этого произведения.
Моргенштерн
стал одним из самых популярных артистов в 2020 году, об этом свидетельствуют данные сервисов "СберЗвук", "Яндекс.Музыка
", соцсети "ВКонтакте".
Ранее в декабре Колпинский районный суд Петербурга зарегистрировал административные исковые заявления прокуратуры о признании запрещенной информацией ряда произведений в стиле японского аниме, в том числе "Тетради смерти", а также песни "Я съел деда". Как отметили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга
, суду придется послушать эту песню, так как "специалисты не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме самого некорректного названия".