https://ria.ru/20201223/maslo-1590631757.html

В России подешевели подсолнечное масло и сахар

В России подешевели подсолнечное масло и сахар

Росстат в период с 15 по 21 декабря зафиксировал снижение цен на сахар и подсолнечное масло на один процент и 3,2 процента соответственно. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T19:05

2020-12-23T19:05

2020-12-23T21:04

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

амурская область

камчатский край

калининград

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590012733_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1578d9e1b296c71b6ca6e4ff449a9385.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Росстат в период с 15 по 21 декабря зафиксировал снижение цен на сахар и подсолнечное масло на один процент и 3,2 процента соответственно.Это произошло после заключения соглашения между поставщиками и торговыми сетями о стабилизации цен.По данным статистического ведомства, цены на подсолнечное масло снизились впервые после 19 недель непрерывного роста, на сахар — после 25 недель роста. Цены на сахар в 40 регионах России снизились на 0,1-2,8%, в 36 субъектах — на 3-8,8%. При этом в семи субъектах этот товар подорожал на 0,4-3,1%. В Амурской области и Чукотском автономном округе его стоимость не изменилась.В свою очередь, подсолнечное масло в 32 регионах подешевело на 0,1-2,9%, в 17 субъектах — на 3,1-7,6%. В Камчатском крае, Брянской области и Чукотском автономном округе цены остались на прежнем уровне."Одновременно в 27 субъектах цены на масло подсолнечное выросли на 0,1-2,9%, в шести субъектах — на 3-9,7%", — указал Росстат.Шестнадцатого декабря Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители заключили соглашения о стабилизации цен до 1 апреля 2021 года. В документах закрепили предельные оптовые и розничные цены: 36 рублей за килограмм сахара в опте и 46 рублей в рознице, и 95 рублей за литр подсолнечного масла в опте и 110 рублей в рознице.Для труднодоступных регионов разрешили повышающие коэффициенты: предельные цены за Уралом, на Крайнем Севере и в Калининграде должны определить губернаторы.

https://ria.ru/20201214/tseny-1589126822.html

россия

амурская область

камчатский край

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), амурская область, камчатский край, калининград, экономика