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В России подешевели подсолнечное масло и сахар
В России подешевели подсолнечное масло и сахар
Росстат в период с 15 по 21 декабря зафиксировал снижение цен на сахар и подсолнечное масло на один процент и 3,2 процента соответственно. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T19:05
2020-12-23T21:04
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
амурская область
камчатский край
калининград
экономика
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Росстат в период с 15 по 21 декабря зафиксировал снижение цен на сахар и подсолнечное масло на один процент и 3,2 процента соответственно.Это произошло после заключения соглашения между поставщиками и торговыми сетями о стабилизации цен.По данным статистического ведомства, цены на подсолнечное масло снизились впервые после 19 недель непрерывного роста, на сахар — после 25 недель роста. Цены на сахар в 40 регионах России снизились на 0,1-2,8%, в 36 субъектах — на 3-8,8%. При этом в семи субъектах этот товар подорожал на 0,4-3,1%. В Амурской области и Чукотском автономном округе его стоимость не изменилась.В свою очередь, подсолнечное масло в 32 регионах подешевело на 0,1-2,9%, в 17 субъектах — на 3,1-7,6%. В Камчатском крае, Брянской области и Чукотском автономном округе цены остались на прежнем уровне."Одновременно в 27 субъектах цены на масло подсолнечное выросли на 0,1-2,9%, в шести субъектах — на 3-9,7%", — указал Росстат.Шестнадцатого декабря Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители заключили соглашения о стабилизации цен до 1 апреля 2021 года. В документах закрепили предельные оптовые и розничные цены: 36 рублей за килограмм сахара в опте и 46 рублей в рознице, и 95 рублей за литр подсолнечного масла в опте и 110 рублей в рознице.Для труднодоступных регионов разрешили повышающие коэффициенты: предельные цены за Уралом, на Крайнем Севере и в Калининграде должны определить губернаторы.
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), амурская область, камчатский край, калининград, экономика

В России подешевели подсолнечное масло и сахар

19:05 23.12.2020 (обновлено: 21:04 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПокупатель в магазине
Покупатель в магазине - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Росстат в период с 15 по 21 декабря зафиксировал снижение цен на сахар и подсолнечное масло на один процент и 3,2 процента соответственно.
Это произошло после заключения соглашения между поставщиками и торговыми сетями о стабилизации цен.
По данным статистического ведомства, цены на подсолнечное масло снизились впервые после 19 недель непрерывного роста, на сахар — после 25 недель роста.
Упадут ли цены на сахар, муку и подсолнечное масло: следим за статистикой - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 19:32Инфографика
Динамика цен на сахар, муку и подсолнечное масло
Цены на сахар в 40 регионах России снизились на 0,1-2,8%, в 36 субъектах — на 3-8,8%. При этом в семи субъектах этот товар подорожал на 0,4-3,1%. В Амурской области и Чукотском автономном округе его стоимость не изменилась.
В свою очередь, подсолнечное масло в 32 регионах подешевело на 0,1-2,9%, в 17 субъектах — на 3,1-7,6%. В Камчатском крае, Брянской области и Чукотском автономном округе цены остались на прежнем уровне.
"Одновременно в 27 субъектах цены на масло подсолнечное выросли на 0,1-2,9%, в шести субъектах — на 3-9,7%", — указал Росстат.
Шестнадцатого декабря Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители заключили соглашения о стабилизации цен до 1 апреля 2021 года.
В документах закрепили предельные оптовые и розничные цены: 36 рублей за килограмм сахара в опте и 46 рублей в рознице, и 95 рублей за литр подсолнечного масла в опте и 110 рублей в рознице.
Для труднодоступных регионов разрешили повышающие коэффициенты: предельные цены за Уралом, на Крайнем Севере и в Калининграде должны определить губернаторы.
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 14:37
Дерипаска связал рост цен на продукты с высокими процентами по кредитам
 
РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Амурская областьКамчатский крайКалининградЭкономика
 
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