https://ria.ru/20201223/litvinova-1590508037.html

Фильм Литвиновой "Северный ветер" выбран на Роттердамский кинофестиваль

Фильм Литвиновой "Северный ветер" выбран на Роттердамский кинофестиваль

Фильм Ренаты Литвиновой "Северный ветер" вошел в конкурс Big Screen Competition международного Роттердамского кинофестиваля, сообщила пресс-служба компании Sony РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T10:20

2020-12-23T10:20

2020-12-23T10:20

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Фильм Ренаты Литвиновой "Северный ветер" вошел в конкурс Big Screen Competition международного Роттердамского кинофестиваля, сообщила пресс-служба компании Sony Pictures."Новый фильм Ренаты Литвиновой "Северный ветер" вошел в конкурс Big Screen Competition международного Роттердамского кинофестиваля, который пройдет в Нидерландах с 1 по 7 февраля", – сообщила пресс-служба.Действие фильма происходит во времена матриархата: женщины влиятельного клана правят на территории Северных полей. Они всесильны, и любое их желание исполняется, но в один миг все меняется и начинается хаос.Литвинова стала не только режиссером фильма, она также написала сценарий и исполнила одну из главных ролей. Музыку к фильму написала певица Земфира. Также в картине снимались Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов, Хибла Герзмава и другие.В российский прокат картина выйдет в феврале 2021 годаРоттердамский фестиваль – один из самых авторитетных европейских кинофестивалей, он проводится с 1972 года. Своей миссией организаторы считают поддержку альтернативного, независимого и некоммерческого кино.

https://ria.ru/20201216/sundance-1589442077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, sony pictures, хибла герзмава, рената литвинова, роттердамский кинофестиваль, земфира, нидерланды