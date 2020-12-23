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https://ria.ru/20201223/litvinova-1590508037.html
Фильм Литвиновой "Северный ветер" выбран на Роттердамский кинофестиваль
Фильм Литвиновой "Северный ветер" выбран на Роттердамский кинофестиваль
Фильм Ренаты Литвиновой "Северный ветер" вошел в конкурс Big Screen Competition международного Роттердамского кинофестиваля, сообщила пресс-служба компании Sony РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T10:20
2020-12-23T10:20
культура
кино и сериалы
новости культуры
sony pictures
хибла герзмава
рената литвинова
роттердамский кинофестиваль
земфира
нидерланды
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Фильм Ренаты Литвиновой "Северный ветер" вошел в конкурс Big Screen Competition международного Роттердамского кинофестиваля, сообщила пресс-служба компании Sony Pictures."Новый фильм Ренаты Литвиновой "Северный ветер" вошел в конкурс Big Screen Competition международного Роттердамского кинофестиваля, который пройдет в Нидерландах с 1 по 7 февраля", – сообщила пресс-служба.Действие фильма происходит во времена матриархата: женщины влиятельного клана правят на территории Северных полей. Они всесильны, и любое их желание исполняется, но в один миг все меняется и начинается хаос.Литвинова стала не только режиссером фильма, она также написала сценарий и исполнила одну из главных ролей. Музыку к фильму написала певица Земфира. Также в картине снимались Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов, Хибла Герзмава и другие.В российский прокат картина выйдет в феврале 2021 годаРоттердамский фестиваль – один из самых авторитетных европейских кинофестивалей, он проводится с 1972 года. Своей миссией организаторы считают поддержку альтернативного, независимого и некоммерческого кино.
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кино и сериалы, новости культуры, sony pictures, хибла герзмава, рената литвинова, роттердамский кинофестиваль, земфира, нидерланды

Фильм Литвиновой "Северный ветер" выбран на Роттердамский кинофестиваль

10:20 23.12.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Фильм Ренаты Литвиновой "Северный ветер" вошел в конкурс Big Screen Competition международного Роттердамского кинофестиваля, сообщила пресс-служба компании Sony Pictures.
"Новый фильм Ренаты Литвиновой "Северный ветер" вошел в конкурс Big Screen Competition международного Роттердамского кинофестиваля, который пройдет в Нидерландах с 1 по 7 февраля", – сообщила пресс-служба.
Действие фильма происходит во времена матриархата: женщины влиятельного клана правят на территории Северных полей. Они всесильны, и любое их желание исполняется, но в один миг все меняется и начинается хаос.
Литвинова стала не только режиссером фильма, она также написала сценарий и исполнила одну из главных ролей. Музыку к фильму написала певица Земфира.
Также в картине снимались Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов, Хибла Герзмава и другие.
В российский прокат картина выйдет в феврале 2021 года
Роттердамский фестиваль – один из самых авторитетных европейских кинофестивалей, он проводится с 1972 года. Своей миссией организаторы считают поддержку альтернативного, независимого и некоммерческого кино.
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КультураКино и сериалыНовости культурыSony PicturesХибла ГерзмаваРената ЛитвиноваРоттердамский кинофестивальЗемфираНидерланды
 
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