https://ria.ru/20201223/kosmonavtika-1590535864.html

Итоги года в российской космонавтике: карта, деньги, два стола

Итоги года в российской космонавтике: карта, деньги, два стола

Второй год "Роскосмос" заканчивает без аварий. За 26 месяцев осуществлено подряд полсотни успешных космических пусков. Такой "чистой" истории современная... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T12:23

2020-12-23T12:23

2020-12-23T12:23

илон маск

робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)

кэтлин рубинс

spacex falcon 9

united launch alliance

blue origin

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563965231_0:78:3186:1870_1920x0_80_0_0_dcaed16cdb34b8a37dc50c7d917c558a.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Второй год "Роскосмос" заканчивает без аварий. За 26 месяцев осуществлено подряд полсотни успешных космических пусков. Такой "чистой" истории современная российская космонавтика не знала с 1993 года. В рамках летных испытаний успешно выполнен второй пуск тяжелой "Ангары", проведен обзор Вселенной в рентгеновском диапазоне с помощью телескопа "Спектр-РГ", в Россию перебазирован "Морской старт", ведется создание новой ракетно-космической техники. Не обошли стороной трудности и трагические события: на Международной космической станции обнаружена трещина, пандемия отложила реализацию ряда планов и забрала жизни ведущих космических ученых. О главных событиях в российской космической сфере читайте в обзоре РИА Новости.COVID-19 ударил по космосуПандемия коронавируса не обошла стороной программы "Роскосмоса". В первую очередь, она отразилась на пусковой деятельности. Так из-за банкротства британской компании OneWeb состоялись только три из 12-ти запланированных запусков спутников связи на ракетах "Союз". В итоге вместо более 30 обещанных "Роскосмосом" пусков, реализовано чуть меньше 20.На два года – с 2020-го на 2022-й – была отложена отправка к Марсу совместной с Европейским космическим агентством посадочной станции ExoMars. Кроме того, временно прекратил работу космодром Куру, с которого летают ракеты "Союз".В то же время без задержек были проведены запуски к МКС кораблей "Союз" и "Прогресс", а также космических аппаратов в интересах Минобороны РФ. По заявлению главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, в отличие от "гражданского космоса", гособоронзаказ выполнялся в полном объеме.Однако не удалось уберечь от заражения коронавирусом некоторых известных в отрасли людей: в мае умер генеральный конструктор пилотируемых программ России Евгений Микрин, а в ноябре не стало директора НИИ ядерной физики МГУ Михаила Панасюка."Она летает, черт возьми"Именно такими словами глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал старт ракеты "Ангара". Удивляться действительно было чему - с предыдущего пуска тяжелой "Ангары" прошло почти шесть лет.Пуск прошел успешно. Ракета отработала положенное время и вывела разгонный блок "Бриз-М" с болванкой (макетом космического аппарата) на суборбитальную траекторию полета. Дальнейшее выведение 2,4 тонны груза на высоту 36 тысяч километров прошло без замечаний, сообщило Минобороны.Как после пуска уточнил в своем Twitter Рогозин, в следующем году планируется два пуска ракет семейства "Ангара" – тяжелого и легкого классов. А всего для завершения летных испытаний носителя намечается проведение шести пусков "Ангары-А5". Как сообщалось, они будут завершены в 2021-22 годах.Тяжелая "Ангара" разрабатывается на смену ракетам "Протон", эксплуатация которой будет завершена к 2025 году. Изначально семейство ракет создавалось по заказу Минобороны, но в настоящее время у "Роскосмоса" возникает все больше собственных планов на этот носитель. Так, с 2023 года с ее помощью начнутся испытания нового пилотируемого корабля "Орёл", а в последующем модернизированная ракета с водородной ступенью "Ангара-А5В" будет использоваться для организации пилотируемых полетов российских космонавтов на Луну.Для реализации лунного проекта с использованием "Ангары" потребуется проведение нескольких пусков, для чего необходимо минимум два пусковых стола или пуски двух ракет с перерывом между ними.Я знаю все трещинкиВ уходящем году на Международной космической станции нашли утечку воздуха. И если с дыркой в корабле "Союз МС-09" в 2018 году разобрались быстро, установив, что она искусственного происхождения, хотя виновного в ее "сверлении" так и не нашли, то с трещиной в российском модуле "Звезда" все оказалось куда сложнее.Первые данные об утечке воздуха появились в сентябре 2019 года, но первое время она не слишком беспокоила ни космонавтов, ни Центр управления полетами. В августе 2020 года воздух стал утекать в пять раз быстрее, по такой же экспоненте росло беспокойство специалистов. В итоге экипажу станции поручили найти течь.Изначально предполагалось, что место разгерметизации находится в американском сегменте, о чем неоднократно заявляла пресс-служба "Роскосмоса", но в ходе длительных поисков с помощью специального течеискателя "дырку" нашли в модуле "Звезда" российской части станции. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой - гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако это не помогло до конца устранить утечку воздуха.Причина образования трещины также не ясна. В беседе с РИА Новости Герой России, исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев сообщил, что специалистами точно установлено, что в образовании трещины точно не виновата усталость металла. Он также не верит, что она могла появиться из-за одной из ранее проведенных жестких стыковок космических кораблей.Одну из версий РИА Новости выдвинул член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов, предположивший, что царапину мог оставить робот "Фёдор", когда его в прошлом году заносили на МКС.Крикалев сообщил агентству, что трещина может быть не одна и сейчас космонавты на станции заняты поиском второй. Время на поиски еще есть. В корпоративном журнале "Роскосмоса" "Русский космос" говорится, что корабль "Прогресс" со специальным ремонтным комплектом прилетит только в феврале.Вижу тебя насквозьРоссийско-германский телескоп "Спектр-РГ" в 2020 году составил самую точную карту видимой Вселенной в рентгеновском диапазоне, а к концу декабря повторно просканировал небо.Всего планируется провести восемь съемок, объединив впоследствии данные в сверхточный атлас. Даже первое сканирование содержит почти в 10 раз больше источников рентгеновского излучения, сообщал Институт космических исследований (ИКИ) РАН, чем бывшая лучшей до сих пор в мире карта немецкого спутника ROSAT, полученная в 1990 году. Уже обнаружено около миллиона источников мягкого рентгеновского излучения, а также более чем 1000 источников жесткого рентгеновского излучения, сообщается на сайте ИКИ. Большинство найденных объектов являются активно растущими сверхмассивными черными дырами – ядрами активных галактик и далекими квазарами, светившими, когда Вселенная была в десять раз моложе. Обнаружено также порядка 20 тысяч неизвестных скоплений галактик и 200 тысяч новых звезд.Ожидается, что к концу своей работы "Спектр-РГ" обнаружит около 3 миллионов сверхмассивных черных дыр, 100 тысяч скоплений галактик, сотни тысяч звезд с активными коронами и белых карликов, десятки тысяч звездообразующих галактик и многие другие объекты, в том числе неизвестной природы."Спектр-РГ" является на текущий момент единственным российским космическим телескопом. Он пришел на смену аппарату "Спектр-Р", исследовавшему Вселенную в радиодиапазоне. А следующая российская космическая обсерватория "Спектр-УФ", как ожидается, отправится в космос в 2025 году.Космическая "Одиссея" Владислава ФилеваУходящий год ознаменовался эмиграцией плавучего космодрома "Морской старт" из США в Россию. Выйдя из порта Лонг Бич уникальная стартовая платформа Odyssey и сборочно-командное судно в марте 2020 года поочередно прибыли в порт временного базирования на Дальнем Востоке - Славянский судоремонтный завод.Проект "Морской старт" был создан в 1995 году совместными усилиями России, США, Украины и Норвегии. В 2010 году проект пережил банкротство, а в 2014 году из-за ситуации на Украине, когда производство ракет "Зенит" было приостановлено, а в последствии и полностью закрыто, пуски с "Морского старта" прекратились.Группа компаний S7 выкупила бездействующий плавучий космодром у "внучки" Ракетно-космической корпорации "Энергия" в 2016 году за 150 миллионов долларов США, полностью закрыв сделку в 2018 году. Сначала, как сообщало украинское предприятие "Южмаш", компания S7 заказала 12 ракет "Зенит", планируя возобновить пусковую программу из США, но из-за политической напряженности между Россией и Украиной восстановить производство носителей не удалось. Было принято решение перебазировать комплекс в Россию."Роскосмос" предлагает проводить с "Морского старта" пуски новой ракеты "Союз-5", которая создается как замена ракете "Зенит". Группа S7 в то же время ведет разработку собственной ракеты легкого класса с перспективой использования наработок в носителе среднего класса. Для ее производства компания купила завод в Ульяновске.В свою очередь пока не понятны объемы затрат на восстановление функционирования комплекса. Ранее группа компаний S7 оценила суммарные затраты в 29 миллиардов рублей, вице-премьер Юрий Борисов - в 35 миллиардов, а "Росатом" - в 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года или в 91 миллиард рублей в прогнозируемых ценах с учетом инфляции.Кто и за чьи средства будет проводить модернизацию пока не понятно, но в августе вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что комплекс может возобновить функционирование ориентировочно в 2023-2024 годах.Поддай газуНовые идеи в "Роскосмосе" бурлят как пузырьки в газировке. Вслед за анонсированными ранее ракетами "Союз-5" и "Союз-6", госкорпорация заказала разработку новой ракеты – "Амур-СПГ". Это должна быть первая российская ракета-носитель, работающая на сжиженном природном газе, и первая в отечественной истории многоразовая ракета с динамической системой посадки – то есть на выдвижные опоры, как у Falcon 9 Илона Маска.Метановые двигатели в России испытывали еще в 1990-е годы, но тогда эти технологии не получили дальнейшего развития. Существовали проекты легкой ракеты на газе "Рикша" и целого семейства метановых носителей "Союз" (не путать с одноимёнными эксплуатируемыми и перспективными носителями). Однако дальше презентаций эти проекты не продвинулись. Все изменилось после того, как в США начались испытания метановых двигателей Raptor от SpaceX и BE-3 и BE-4 для ракет Blue Origin и United Launch Alliance. Тут старые идеи получили новое развитие.Отличительной особенностью применения метана в качестве горючего вместо керосина является то, что после использования в двигателях не остается продукта горения в виде сажи, а соответственно, их удобно использовать в многоразовых ракетах - проводить межполетное обслуживание заметно легче.Помимо технических новаторств "Роскосмос" впервые в истории вписал в документацию на разработку ракеты ограничение по стоимости пусков - от 22 до 35 миллионов долларов."Амур-СПГ" будет двухступенчатой ракетой среднего класса с многоразовой (до 10 раз, столько же, сколько у Маска) возвращаемой первой ступенью, с работающим на метане двигателем РД-0169. С космодрома Восточный ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны груза при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн - при однократном. Площадку для посадки многоразовой первой ступени оборудуют на побережье Охотского моря.Стартовый комплекс для "Амура" на Восточном должен обеспечить 15 пусков в год с учетом межполетного обслуживания многоразовой первой ступени, говорится в документации.Ранее из Facebook главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина стало известно, что проект сверхтяжелой ракеты "Енисей", предназначенной для полетов на Луну, будет пересмотрен. После этого источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что проект новой российской сверхтяжелой ракеты, предназначенной для исследования и освоения дальнего космоса, будет базироваться на метановых технологиях – ее первая ступень может быть собрана из ракет "Амур-СПГ".Каких берут в космонавтыВ уходящем году российский отряд космонавтов пополнился семью специалистами. Их отобрали в 2018 году и два года учили общекосмической подготовке. Одному кандидату итоговый экзамен сдать не удалось. Не помогли даже конспекты, оставшиеся от старшего брата. Речь идет о Евгении Прокопьеве – брате действующего космонавта Сергея Прокопьева.Таким образом, по данным сайта Центра подготовки космонавтов, в российском отряде 30 действующих космонавтов. Среди них только одна женщина.Остается надежда, что новые девушки появятся среди четырех кандидатов в космонавты, которых "Роскосмос" планируется отобрать в рамках проводившегося в 2019-2020 годах набора. МИА "Россия сегодня" выступает его официальным информационным партнером.Если же и тут девушки не пройдут, остается последняя надежда – подать заявку в актрисы. В этом году "Роскосмос" совместно с Первым каналом анонсировал проведение в следующем году съемки художественного фильма на МКС с условным названием "Вызов". Всего планируется отобрать 30 актрис, которые после кастинга пройдут тренировки для полета в космос, и, как планируется, смогут принять участие в полете на станцию на 10 дней.Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил ряду СМИ, что не позволит осуществить съемки фильма за бюджетный счёт. Источник финансирования съемок продюсерами еще не озвучивался.Мне сверху видно всёВ августе прошедшего года гендиректор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Озар объявил о том, что Единая космическая система (ЕКС) предупреждения о ракетном нападении "Купол" находится в рабочем состоянии. Ранее на сайте Минобороны РФ сообщалось, что система заступила на опытно-боевое дежурство в декабре 2017 года.Как пояснил Озар, до штатного минимального состава ЕКС была доведена пуском четвертого космического аппарата "Тундра". Сам запуск на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк прошел еще 22 мая.Спутники "Тундра" размещаются на высокоэллиптических орбитах. Сообщалось, что космическая группировка системы контроля должна включать еще и аппараты на геостационарной орбите, а всего в ней должно быть 10 спутников.В то же время главком Воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин сообщал, что космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении будет полностью развернут к 2024 году. ЕКС должна помочь снизить время обнаружения стартов баллистических ракет, а также повысить достоверность информации о ракетных угрозах. Кроме того, благодаря ЕКС руководство страны будет узнавать о таких угрозах раньше.Второй эшелон российской СПРН состоит из наземных радиолокационных станций. Система нужна для получения и выдачи данных о траектории полета ракет. Она формирует предупреждения о ракетных нападениях, которые затем передаются на пункты государственного и военного управления. Также благодаря СПРН удается получить необходимую информацию для системы противоракетной обороны Москвы и для выдачи данных о космических объектах для системы контроля космического пространства.Быстрее, чем из Москвы в БрюссельВ октябре пилотируемый корабль "Союз МС-17" установил мировой рекорд по скорости доставки экипажа на Международную космическую станцию – от запуска с космодрома Байконур до стыковки со станцией прошло 3 часа 3 минуты.Перед внедрением на "Союзах" эта сверхбыстрая схема прошла отработку на пяти грузовых кораблях "Прогресс" в 2018-2020 годах. Анонсируя ее первое применение для доставки экипажей на станцию, генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который в прошлом был постоянным представителем РФ при НАТО, отметил, что это "быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя", где располагается штаб-квартира Альянса.Но баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" не собираются останавливаться на достигнутом и предлагают более быструю схему доставки на МКС – за 1,5-2 часа.Еще одним значимым событием для российской пилотируемой космонавтики стал запуск пилотируемого корабля "Союз МС-16" в апреле. Он стал первым, выполненным на "Союзе-2.1а" - ракете-носителе, которая полностью состоит из российских комплектующих. До этого использовался "Союз-ФГ", система управления которого производилась на Украине.Надежность "Союза-2.1а" была проверена при выведении автоматических спутников кораблей "Прогресс", а в августе 2019 года ракета запустила беспилотный корабль "Союз" с роботом "Федором".Бартер вместо денегВ октябре на корабле "Союз МС-17" на МКС полетел последний американский астронавт – Кэтлин Рубинс, место для которого было куплено НАСА у "Роскосмоса". В дальнейшем предполагается, что астронавты будут летать на "Союзах" по бартерной схеме – в обмен на полеты российских космонавтов на новых американских кораблях Crew Dragon и Starliner.Такое стало возможно после того как в 2020 году был проведен успешный испытательный пилотируемый полет Crew Dragon на станцию, что позволило США избавиться от зависимости от России в вопросе доставки и возвращения экипажей на МКС.По данным НАСА, с 2006 года США приобрели у России 72 места в кораблях "Союз" на сумму более 4 миллиардов долларов. За это время стоимость билета для них возросла с 20 до 90 миллионов. По подсчетам руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, затраты НАСА на покупку мест в "Союзах" в некоторые годы практически полностью содержали отечественную пилотируемую космонавтику.Попали под раздачуМинистерство торговли США ввело против предприятий "Роскосмоса" санкции. Под них попали Ракетно-космический центр "Прогресс" (производит ракеты "Союз") и головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИМаш (в его состав входит Центр управления полетами). Причины выбора именно этих организаций не сообщаются.Как заявил РИА Новости член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин, санкции в отношении предприятия "Прогресс" направлены на окончательное вытеснение России с рынка коммерческих пусковых услуг и на подрыв создания новых отечественных носителей.Рогозин уже направил в НАСА письмо с просьбой объяснить, как Россия и США продолжат работу по программе МКС в условиях санкций. По его словам, такая позиция угрожает дальнейшей реализации сотрудничества в этом направлении."Теперь, получается, у наших американских коллег вновь "батут заработал", и первым делом они решили плюнуть в самарский колодец. Не рановато ли, коллеги, вдруг опять ваш "батут" порвётся и придется вновь из нашего колодца свою страсть к космосу удовлетворять?" - заявил Рогозин.

https://ria.ru/20201215/angara-1589268508.html

https://ria.ru/20201218/vostochnyy-1589916801.html

https://ria.ru/20201214/angara-1589102188.html

https://ria.ru/20201214/angara-1589088457.html

https://ria.ru/20201223/mks-1590521984.html

https://ria.ru/20201030/mks-1582196036.html

https://ria.ru/20201222/kosmos-1590212780.html

https://ria.ru/20201214/start-1589082664.html

https://ria.ru/20201106/sealaunch-1583383531.html

https://ria.ru/20201020/raketa-1580574106.html

https://ria.ru/20201005/kosmos-1578237235.html

https://ria.ru/20200922/film-1577626877.html

https://ria.ru/20200805/1575399591.html

https://ria.ru/20200703/1573821472.html

https://ria.ru/20201014/kosmos-1579777902.html

https://ria.ru/20201127/rogozin-1586701626.html

https://ria.ru/20201222/zapros-1590330142.html

ульяновск

норвегия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, робот федор (fedor - final experimental demonstration object research), кэтлин рубинс, spacex falcon 9, united launch alliance, blue origin, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ульяновск, норвегия, сша, сергей суровикин