Минобороны рассказало об успехах разминирования в Карабахе
05:09 23.12.2020 (обновлено: 05:11 23.12.2020)
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Инженерные подразделения миротворческих сил России за время операции в Нагорном Карабахе разминировали 260 гектаров территории, завершается разминирование северной окраины Степанакерта, сообщает Минобороны РФ.
"За время операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано 260 гектаров местности, около 100 километров дорог, 434 домостроения. Обнаружено и обезврежено более 8,6 тысячи взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что миротворцы завершают разминирование северной окраины Степанакерта.
"Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности", - добавляется в сообщении.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.