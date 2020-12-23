https://ria.ru/20201223/karabakh-1590489163.html

Минобороны рассказало об успехах разминирования в Карабахе

Минобороны рассказало об успехах разминирования в Карабахе

Инженерные подразделения миротворческих сил России за время операции в Нагорном Карабахе разминировали 260 гектаров территории, завершается разминирование... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T05:09

2020-12-23T05:09

2020-12-23T05:11

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

москва

степанакерт

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Инженерные подразделения миротворческих сил России за время операции в Нагорном Карабахе разминировали 260 гектаров территории, завершается разминирование северной окраины Степанакерта, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что миротворцы завершают разминирование северной окраины Степанакерта."Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности", - добавляется в сообщении.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201222/karabakh-1590470507.html

россия

нагорный карабах

москва

степанакерт

азербайджан

армения

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россия, нагорный карабах, москва, степанакерт, азербайджан, армения, в мире