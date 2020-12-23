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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201223/karabakh-1590489163.html
Минобороны рассказало об успехах разминирования в Карабахе
Минобороны рассказало об успехах разминирования в Карабахе
Инженерные подразделения миротворческих сил России за время операции в Нагорном Карабахе разминировали 260 гектаров территории, завершается разминирование... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T05:09
2020-12-23T05:11
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
москва
степанакерт
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Инженерные подразделения миротворческих сил России за время операции в Нагорном Карабахе разминировали 260 гектаров территории, завершается разминирование северной окраины Степанакерта, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что миротворцы завершают разминирование северной окраины Степанакерта."Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности", - добавляется в сообщении.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20201222/karabakh-1590470507.html
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россия, нагорный карабах, москва, степанакерт, азербайджан, армения, в мире

Минобороны рассказало об успехах разминирования в Карабахе

05:09 23.12.2020 (обновлено: 05:11 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковБлокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Инженерные подразделения миротворческих сил России за время операции в Нагорном Карабахе разминировали 260 гектаров территории, завершается разминирование северной окраины Степанакерта, сообщает Минобороны РФ.
"За время операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано 260 гектаров местности, около 100 километров дорог, 434 домостроения. Обнаружено и обезврежено более 8,6 тысячи взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что миротворцы завершают разминирование северной окраины Степанакерта.
"Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности", - добавляется в сообщении.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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