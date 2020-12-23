https://ria.ru/20201223/asmus-1590510129.html

Асмус раскрыла новые подробности развода с Харламовым

Асмус раскрыла новые подробности развода с Харламовым

Кристина Асмус в Instgram раскрыла новые подробности развода с Гариком Харламовым после того, как несколько подписчиц в комментариях предположили, что ей... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T11:28

2020-12-23T11:28

2020-12-23T11:29

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гарик харламов (игорь)

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Кристина Асмус в Instgram раскрыла новые подробности развода с Гариком Харламовым после того, как несколько подписчиц в комментариях предположили, что ей "плохо" без бывшего мужа."Сейчас, думаю, можно что-то вернуть. Потом поздно будет", – написала актрисе одна из поклонниц.Однако обсуждения в комментариях не утихли. "О, уже ушла. Раньше-то было "мы решили", – возмутились пользователи."Я никогда и нигде не говорила, что это общее решение, потому что это – вранье. Посмотрите мои посты с самого начала. Я просто не хожу по интервью и по разным подкастам, не делаю вбросы про общее решение, никому ничего не доказываю и не оправдываюсь. Мне это незачем. Мою самооценку никто не задевал", – пояснила актриса. Кристина Асмус также добавила, что и сейчас любит бывшего супруга. "Он мой родной человек навсегда. Но жить с ним не хочу", – написала она. В июне актриса и шоумен объявили о разводе после восьми лет совместной жизни. Тогда же супруги уточнили, что скандальный фильм "Текст" и третьи лица в этой ситуации не виноваты. По словам юмориста, в какой-то момент они с супругой поняли, что не подходят друг другу. В конце октября стало известно, что суд расторг их брак.

https://ria.ru/20201122/asmus-1585736634.html

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знаменитости, звезды, кристина асмус, гарик харламов (игорь)