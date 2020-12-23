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Асмус раскрыла новые подробности развода с Харламовым
Асмус раскрыла новые подробности развода с Харламовым
Кристина Асмус в Instgram раскрыла новые подробности развода с Гариком Харламовым после того, как несколько подписчиц в комментариях предположили, что ей... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T11:28
2020-12-23T11:28
2020-12-23T11:29
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шоубиз
кристина асмус
гарик харламов (игорь)
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Кристина Асмус в Instgram раскрыла новые подробности развода с Гариком Харламовым после того, как несколько подписчиц в комментариях предположили, что ей "плохо" без бывшего мужа."Сейчас, думаю, можно что-то вернуть. Потом поздно будет", – написала актрисе одна из поклонниц.Однако обсуждения в комментариях не утихли. "О, уже ушла. Раньше-то было "мы решили", – возмутились пользователи."Я никогда и нигде не говорила, что это общее решение, потому что это – вранье. Посмотрите мои посты с самого начала. Я просто не хожу по интервью и по разным подкастам, не делаю вбросы про общее решение, никому ничего не доказываю и не оправдываюсь. Мне это незачем. Мою самооценку никто не задевал", – пояснила актриса. Кристина Асмус также добавила, что и сейчас любит бывшего супруга. "Он мой родной человек навсегда. Но жить с ним не хочу", – написала она. В июне актриса и шоумен объявили о разводе после восьми лет совместной жизни. Тогда же супруги уточнили, что скандальный фильм "Текст" и третьи лица в этой ситуации не виноваты. По словам юмориста, в какой-то момент они с супругой поняли, что не подходят друг другу. В конце октября стало известно, что суд расторг их брак.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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знаменитости, звезды, кристина асмус, гарик харламов (игорь)
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости.
Кристина Асмус в Instgram раскрыла
новые подробности развода с Гариком Харламовым после того, как несколько подписчиц в комментариях предположили, что ей "плохо" без бывшего мужа.
"Сейчас, думаю, можно что-то вернуть. Потом поздно будет", – написала актрисе одна из поклонниц.
"Что вы несете? Чужая семья – потемки, 100 процентов. Я устала, ушла от мужа и счастлива", – заявила Асмус.
Однако обсуждения в комментариях не утихли. "О, уже ушла. Раньше-то было "мы решили", – возмутились пользователи.
"Я никогда и нигде не говорила, что это общее решение, потому что это – вранье. Посмотрите мои посты с самого начала. Я просто не хожу по интервью и по разным подкастам, не делаю вбросы про общее решение, никому ничего не доказываю и не оправдываюсь. Мне это незачем. Мою самооценку никто не задевал", – пояснила актриса.
Кристина Асмус также добавила, что и сейчас любит бывшего супруга. "Он мой родной человек навсегда. Но жить с ним не хочу", – написала она.
В июне актриса и шоумен объявили
о разводе после восьми лет совместной жизни. Тогда же супруги уточнили, что скандальный фильм "Текст" и третьи лица в этой ситуации не виноваты. По словам юмориста, в какой-то момент они с супругой поняли, что не подходят друг другу.
В конце октября стало известно
, что суд расторг их брак.