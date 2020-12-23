Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201223/asmus-1590510129.html
Асмус раскрыла новые подробности развода с Харламовым
Асмус раскрыла новые подробности развода с Харламовым
Кристина Асмус в Instgram раскрыла новые подробности развода с Гариком Харламовым после того, как несколько подписчиц в комментариях предположили, что ей... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T11:28
2020-12-23T11:29
знаменитости
звезды
шоубиз
кристина асмус
гарик харламов (игорь)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/143881/27/1438812734_0:0:2645:1489_1920x0_80_0_0_97b6383fdebef84a6437ef7f5ab858e2.jpg
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Кристина Асмус в Instgram раскрыла новые подробности развода с Гариком Харламовым после того, как несколько подписчиц в комментариях предположили, что ей "плохо" без бывшего мужа."Сейчас, думаю, можно что-то вернуть. Потом поздно будет", – написала актрисе одна из поклонниц.Однако обсуждения в комментариях не утихли. "О, уже ушла. Раньше-то было "мы решили", – возмутились пользователи."Я никогда и нигде не говорила, что это общее решение, потому что это – вранье. Посмотрите мои посты с самого начала. Я просто не хожу по интервью и по разным подкастам, не делаю вбросы про общее решение, никому ничего не доказываю и не оправдываюсь. Мне это незачем. Мою самооценку никто не задевал", – пояснила актриса. Кристина Асмус также добавила, что и сейчас любит бывшего супруга. "Он мой родной человек навсегда. Но жить с ним не хочу", – написала она. В июне актриса и шоумен объявили о разводе после восьми лет совместной жизни. Тогда же супруги уточнили, что скандальный фильм "Текст" и третьи лица в этой ситуации не виноваты. По словам юмориста, в какой-то момент они с супругой поняли, что не подходят друг другу. В конце октября стало известно, что суд расторг их брак.
https://ria.ru/20201122/asmus-1585736634.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/143881/27/1438812734_0:0:2645:1985_1920x0_80_0_0_b6579f575707ba69720b9a25f5542dec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, звезды, кристина асмус, гарик харламов (игорь)

Асмус раскрыла новые подробности развода с Харламовым

11:28 23.12.2020 (обновлено: 11:29 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус позирует фотографу перед премьерой фильма "Елки" Тимура Бекмамбетова
Актриса Кристина Асмус позирует фотографу перед премьерой фильма Елки Тимура Бекмамбетова - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Кристина Асмус в Instgram раскрыла новые подробности развода с Гариком Харламовым после того, как несколько подписчиц в комментариях предположили, что ей "плохо" без бывшего мужа.
"Сейчас, думаю, можно что-то вернуть. Потом поздно будет", – написала актрисе одна из поклонниц.

"Что вы несете? Чужая семья – потемки, 100 процентов. Я устала, ушла от мужа и счастлива", – заявила Асмус.

© Фото : Asmus KristinaКристина Асмус рассказывает в Instagtam о разводе с Гариком Харламовым
Кристина Асмус рассказывает в Instagtam о разводе с Гариком Харламовым - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : Asmus Kristina
Кристина Асмус рассказывает в Instagtam о разводе с Гариком Харламовым
Однако обсуждения в комментариях не утихли. "О, уже ушла. Раньше-то было "мы решили", – возмутились пользователи.
"Я никогда и нигде не говорила, что это общее решение, потому что это – вранье. Посмотрите мои посты с самого начала. Я просто не хожу по интервью и по разным подкастам, не делаю вбросы про общее решение, никому ничего не доказываю и не оправдываюсь. Мне это незачем. Мою самооценку никто не задевал", – пояснила актриса.
Кристина Асмус также добавила, что и сейчас любит бывшего супруга. "Он мой родной человек навсегда. Но жить с ним не хочу", – написала она.
В июне актриса и шоумен объявили о разводе после восьми лет совместной жизни. Тогда же супруги уточнили, что скандальный фильм "Текст" и третьи лица в этой ситуации не виноваты. По словам юмориста, в какой-то момент они с супругой поняли, что не подходят друг другу.
В конце октября стало известно, что суд расторг их брак.
Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов перед началом мюзикла CHICAGO в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
22 ноября, 01:23Шоубиз
Воля жестко пошутил над Харламовым из-за съемки Асмус в "Тексте"
 
ШоубизЗнаменитостизвездыКристина АсмусГарик Харламов (Игорь)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01Умер рок-музыкант Лесли Уэст
08:00В Госдуме предложили временно остановить авиасообщение со всеми странами
07:47В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак
07:44В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
07:43СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
07:42Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
07:40В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
07:36Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19
07:28Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
07:25Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
07:21Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
07:18В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
07:16Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
07:13СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы
07:12В Госдуме призвали россиян встречать Новый год в семейном кругу
07:05Власти Чукотки объявили 31 декабря выходным
07:02Ученый оценил размеры упавшего в Китае метеорита
06:55Приморцев предупредили об аномальных морозах в канун Нового года
06:44Адвокаты раскрыли подробности второго дела отстраненного мэра Томска
06:26СМИ: США обсуждали "российскую кибератаку" в рамках альянса спецслужб
Лента новостейМолния