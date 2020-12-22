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Названы российские сервисы, рекомендуемые для предустановки на Smart TV
Названы российские сервисы, рекомендуемые для предустановки на Smart TV
Президиум правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента под председательством вице-премьера РФ... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T08:13
2020-12-22T08:13
россия
дмитрий чернышенко
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
правительство рф
технологии
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Президиум правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко утвердил перечень из десяти приложений российских телеканалов и онлайн-кинотеатров для предустановки на "умные" телевизоры (Smart TV), включая Первый канал, НТВ, "Кинопоиск", ivi, сообщили РИА Новости в Минцифры РФ.Согласно действующему закону, в России с 1 января 2021 года запрещается продавать отдельные виды технически сложных товаров (смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры и ноутбуки, Smart TV) без предустановки предписанного правительством российского программного обеспечения. В декабре Госдума и Совет Федерации приняли закон, который откладывает вступление этой нормы до 1 апреля.Как отметили в Минцифры, на заседании президиума правкомиссии были рассмотрены и утверждены предложения министерства по перечню аудиовизуальных сервисов, рекомендованных для предустановки на Smart TV."В число сервисов, рекомендуемых для предварительной установки на Smart TV вошли Wink, ivi, "Первый", "Кинопоиск", Оkkо, Morе.tv, Premier, "Смотрим", НТВ и Start", - сообщили в ведомстве.Там уточнили, что сервисы оценивались по следующим критериям: популярность аудиовизуального сервиса (количество пользователей в сутки); государственное участие в структуре собственности владельца сервиса; наличие отечественного аудиовизуального контента собственного производства и/или произведенного на заказ.Всего в Минцифры поступило 28 заявок по классу "программы, обеспечивающие аудиовизуальные сервисы". "Всем необходимым требованиям соответствовала только половина, которая и была допущена к дальнейшему рассмотрению и оценке на предмет влияния конкретных аудиовизуальных сервисов на развитие производства и распространения отечественного аудиовизуального контента", - отметили в министерстве.В начале декабря Роскомнадзор на основании поступивших от владельцев аудиовизуальных сервисов заявок сформировал реестр таких сервисов. Ведомство отмечало, что владельцы сервисов, включенных в реестр, смогут претендовать на предустановку своих приложений на мобильные телефоны и Smart TV. В реестр были включены ivi, Megogo, More.tv, Movix, Okko, Premier, SPB TV Россия, Start, Wink, "Амедиатека", "Билайн ТВ", "Кино1ТВ", "Кинопоиск", "Матч ТВ", "Мегафон ТВ", "МТС ТВ", "НТВ Плюс", "Первый канал", "Смотрим", "Триколор кино и ТВ онлайн".
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россия, дмитрий чернышенко, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), правительство рф, технологии

Названы российские сервисы, рекомендуемые для предустановки на Smart TV

08:13 22.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЦифровое телевидение
Цифровое телевидение - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Президиум правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко утвердил перечень из десяти приложений российских телеканалов и онлайн-кинотеатров для предустановки на "умные" телевизоры (Smart TV), включая Первый канал, НТВ, "Кинопоиск", ivi, сообщили РИА Новости в Минцифры РФ.
Согласно действующему закону, в России с 1 января 2021 года запрещается продавать отдельные виды технически сложных товаров (смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры и ноутбуки, Smart TV) без предустановки предписанного правительством российского программного обеспечения. В декабре Госдума и Совет Федерации приняли закон, который откладывает вступление этой нормы до 1 апреля.
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Как отметили в Минцифры, на заседании президиума правкомиссии были рассмотрены и утверждены предложения министерства по перечню аудиовизуальных сервисов, рекомендованных для предустановки на Smart TV.
"В число сервисов, рекомендуемых для предварительной установки на Smart TV вошли Wink, ivi, "Первый", "Кинопоиск", Оkkо, Morе.tv, Premier, "Смотрим", НТВ и Start", - сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что сервисы оценивались по следующим критериям: популярность аудиовизуального сервиса (количество пользователей в сутки); государственное участие в структуре собственности владельца сервиса; наличие отечественного аудиовизуального контента собственного производства и/или произведенного на заказ.
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Всего в Минцифры поступило 28 заявок по классу "программы, обеспечивающие аудиовизуальные сервисы". "Всем необходимым требованиям соответствовала только половина, которая и была допущена к дальнейшему рассмотрению и оценке на предмет влияния конкретных аудиовизуальных сервисов на развитие производства и распространения отечественного аудиовизуального контента", - отметили в министерстве.
В начале декабря Роскомнадзор на основании поступивших от владельцев аудиовизуальных сервисов заявок сформировал реестр таких сервисов. Ведомство отмечало, что владельцы сервисов, включенных в реестр, смогут претендовать на предустановку своих приложений на мобильные телефоны и Smart TV. В реестр были включены ivi, Megogo, More.tv, Movix, Okko, Premier, SPB TV Россия, Start, Wink, "Амедиатека", "Билайн ТВ", "Кино1ТВ", "Кинопоиск", "Матч ТВ", "Мегафон ТВ", "МТС ТВ", "НТВ Плюс", "Первый канал", "Смотрим", "Триколор кино и ТВ онлайн".
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Правительство РФТехнологии
 
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