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Союзное государство
https://ria.ru/20201222/rouming-1590327628.html
Рапота оценил возможность отмены роуминга между Россией и Белоруссией
Рапота оценил возможность отмены роуминга между Россией и Белоруссией
Роуминг между Россией и Белоруссией до конца года отменен не будет, есть технические и финансовые проблемы, но они преодолимы, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T10:02
2020-12-22T11:02
союзное государство
григорий рапота
белоруссия
политика
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Роуминг между Россией и Белоруссией до конца года отменен не будет, есть технические и финансовые проблемы, но они преодолимы, сообщил в интервью РИА Новости государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.Он отметил, что рассматривается вопрос о том, как изменение тарифов отражается на экономике участников. "Надо набраться терпения именно для того, чтобы не обрушить систему связи. Приходится учитывать интересы как абонентов, так и поставщиков услуги", - пояснил Рапота.Он подчеркнул, что в конечном результате роуминг будет отменен. "Мы эту тему держим на контроле", - указал госсекретарь Союзного государства.По его словам, в вопросе отмены роуминга есть технические, финансовые и юридические моменты. "Проблемы есть, но они не непреодолимые. На ожидаемый вопрос "когда" я пока ответить не могу. Пока мы говорим о динамике, причем положительной", - добавил Рапота.Операторы связи России и Белоруссии с 1 ноября в тестовом режиме перешли на новую тарификацию в роуминге: ставка интерконнекта снизилась с 30 центов до 1,5 цента за минуту. Это позволило многократно снизить стоимость связи для клиентов российских операторов в Белоруссии и наоборот.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Сторонами в общей сложности разрабатывается 31 проект отраслевых дорожных карт, в том числе одна из них - об отмене роуминга между Белоруссией и Россией.Таким образом, работа, направленная на отмену роуминга на территории Союзного государства, ведется уже несколько лет. Сначала была согласована и подписана "Дорожная карта по реализации резолюции Высшего государственного Совета Союзного государства от 30 июня 2017 года по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства", а также план мероприятий совместных действий для выявления и пресечения мошенничества в сетях связи двух стран.Эта дорожная карта была утверждена министрами связи обеих стран в декабре 2019 года, и в соответствии с ней плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве должна была быть отменена уже не позднее прошедшего сентября.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20201221/rouming-1590196927.html
https://ria.ru/20200927/rouming-1577857133.html
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григорий рапота, белоруссия, политика

Рапота оценил возможность отмены роуминга между Россией и Белоруссией

10:02 22.12.2020 (обновлено: 11:02 22.12.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГригорий Рапота на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске
Григорий Рапота на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Роуминг между Россией и Белоруссией до конца года отменен не будет, есть технические и финансовые проблемы, но они преодолимы, сообщил в интервью РИА Новости государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
"Не думаю, что до конца года этот вопрос (отмена роуминга) будет окончательно решен. По мере его решения возникают новые технические и финансовые проблемы, но движение есть, и оно заключается в том, что сейчас роуминг уже работает по значительно сниженным тарифам", - сказал Рапота.
Он отметил, что рассматривается вопрос о том, как изменение тарифов отражается на экономике участников. "Надо набраться терпения именно для того, чтобы не обрушить систему связи. Приходится учитывать интересы как абонентов, так и поставщиков услуги", - пояснил Рапота.
Он подчеркнул, что в конечном результате роуминг будет отменен. "Мы эту тему держим на контроле", - указал госсекретарь Союзного государства.
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По его словам, в вопросе отмены роуминга есть технические, финансовые и юридические моменты. "Проблемы есть, но они не непреодолимые. На ожидаемый вопрос "когда" я пока ответить не могу. Пока мы говорим о динамике, причем положительной", - добавил Рапота.
Операторы связи России и Белоруссии с 1 ноября в тестовом режиме перешли на новую тарификацию в роуминге: ставка интерконнекта снизилась с 30 центов до 1,5 цента за минуту. Это позволило многократно снизить стоимость связи для клиентов российских операторов в Белоруссии и наоборот.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Сторонами в общей сложности разрабатывается 31 проект отраслевых дорожных карт, в том числе одна из них - об отмене роуминга между Белоруссией и Россией.
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Таким образом, работа, направленная на отмену роуминга на территории Союзного государства, ведется уже несколько лет. Сначала была согласована и подписана "Дорожная карта по реализации резолюции Высшего государственного Совета Союзного государства от 30 июня 2017 года по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства", а также план мероприятий совместных действий для выявления и пресечения мошенничества в сетях связи двух стран.
Эта дорожная карта была утверждена министрами связи обеих стран в декабре 2019 года, и в соответствии с ней плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве должна была быть отменена уже не позднее прошедшего сентября.
Читайте полный текст интервью >>
 
Союзное государствоГригорий РапотаБелоруссияПолитика
 
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