https://ria.ru/20201222/rapota-1590238767.html

Григорий Рапота: cверхдержава из Союзного государства – это фантазии

Григорий Рапота: cверхдержава из Союзного государства – это фантазии

В уходящем году, несмотря на пандемию коронавируса, строительство Союзного государства продолжилось: России и Белоруссии удалось значительно продвинуться по... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T11:00

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союзное государство

россия

григорий рапота

белоруссия

интервью

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В уходящем году, несмотря на пандемию коронавируса, строительство Союзного государства продолжилось: России и Белоруссии удалось значительно продвинуться по вопросу отмены роуминга, в течение года шла работа по 12 союзным программам, большим событием стало открытие Ржевского мемориала советскому солдату, завершилась музеефикация Брестской крепости. Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в интервью корреспонденту РИА Новости Елене Протопоповой рассказал, почему все же до конца 2020 года роуминг все еще не будет полностью отменен, как обстоит дело с ценами на энергоносители, и какие перспективы у проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали из Санкт-Петербурга в Гамбург через Белоруссию. Кроме того, он объяснил, почему первый Союзный договор относится ко временам Александра Невского, и как в рамках Союзного государства может пригодиться Hyperloop Илона Маска.– Какие итоги союзного строительства можно подвести в завершающемся 2020 году? Работа по каким дорожным картам активизирована?– Пандемия затронула не все сферы деятельности, а те, которые требуют массового общения. К примеру, не состоялись фестивали, Спартакиада, традиционная "Кадетская смена". В остальном работа шла, иногда даже активнее, чем в обычное время.В 2020 году в работе было 12 программ Союзного государства. Их реализация шла в полном объеме, как обычно. Научно-исследовательская, конструкторская работа ведется в тиши лабораторий, так что все было нормально.По итогам года две программы завершены. Каждая по-своему уникальна. Одна из них – "Автоэлектроника" – по созданию средств автоматического круиз-контроля для большегрузных автомобилей. Это серьезная научная проблема для работы техники в экстремальных условиях.И вторая программа – "Технологии-СГ", имеющая целью создание специфических средств электроники, используемых на космических аппаратах. Очень востребованная разработка, результаты которой уже сейчас, прямо с колес, находят себе применение.В уходящем году, несмотря на то, что Совет министров Союзного государства ни разу не собирался, было тем не менее принято 18 решений. У нас отработан механизм принятия решений в рабочем порядке, и мы им активно пользуемся, чтобы процесс не останавливался. Личного общения было, конечно, меньше, но, надеюсь, мы его восполним после окончания пандемии.В этом году был ряд знаковых событий. У нас завершился капитальный ремонт, реставрация и музеефикация Брестской крепости. Создана серьезная, современная музейная экспозиция. Над ней работали специалисты из Санкт-Петербурга, компания "Невский баталист" – одна из лучших в этой области в России.Брестскую крепость, как музей, необходимо не только постоянно поддерживать, но и наполнять в соответствии с современными возможностями и тенденциями развития музеев.Вы уже знаете, что был воздвигнут и открыт Ржевский мемориал советскому солдату. Для нас это было тоже большое событие. Союзное государство не только выделило средства на его создание, но и активно участвовало во всех этапах – от идеи до реализации проекта. Народные пожертвования, существенный вклад частного бизнеса свидетельствовали о том, что мемориал нужен и важен для людей, поэтому так важно было все сделать качественно и в срок. Летом каждый день поклониться Ржевскому солдату приезжали до пяти тысяч человек.Вся территория Ржевского мемориала будет дальше развиваться уже по единой концепции, которую мы ожидаем от руководства Тверской области.В этом году на территории России белорусские инвесторы продолжили строительство двух больших заводов. Компания "Амкодор" намерена выпускать дорожную технику и технику для переработки леса. Один завод в Брянске, другой в Петрозаводске, причем они уже выпускают продукцию.Мы продолжили прорабатывать идею строительства высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург –Гамбург. Промежуточный результат сводится к тому, что все потенциальные партнеры признали важность и необходимость такого проекта, а это немало. Теперь дело за реализацией.И, наконец, знаковое событие, которое будет особо отфиксировано в 2021 году. Определены кандидаты в лауреаты премии Союзного государства в области науки и техники. Ее вручат в первый раз 2 апреля в День единения. У нас есть такая премия в области культуры, теперь ее дополнит премия в сфере науки и техники.– Не раз анонсировалась до конца 2020 года отмена роуминга. Произойдет ли это?– Не думаю, что до конца года этот вопрос будет окончательно решен. По мере его решения возникают новые технические и финансовые проблемы, но движение есть и оно заключается в том, что сейчас роуминг уже работает по значительно сниженным тарифам.Сейчас смотрят, как это все отражается на экономике участников. Надо набраться терпения именно для того, чтобы не обрушить систему связи. Приходится учитывать интересы как абонентов, так и поставщиков услуги.Роуминг будет отменен, мы эту тему держим на контроле, вопрос неизменно стоит на повестке дня Группы высокого уровня. Она, надеюсь, проведет свое заседание до конца года.На очередном заседании Совета министров также будет заслушан вопрос об отмене роуминга, все участники процесса отчитаются перед правительствами о проделанной работе.– То есть в этом вопросе все упирается в технические моменты?– В технические, финансовые и юридические. Проблемы есть, но они не непреодолимые. На ожидаемый вопрос, когда, я пока ответить не могу. Пока мы говорим о динамике, причем положительной.– Есть ли вероятность, что до конца года будет решена проблема с ценой на энергоносители? Продвигается ли как-то работа по гармонизации налогового законодательства? – Надо сразу оговориться, что по этому вопросу идут переговоры на межправительственном уровне. И будет ли он решен до конца года, зависит не от Постоянного комитета Союзного государства. Имеющиеся на сегодня договоренности распространяются только на текущий год. Была цена 127 долларов за тысячу кубических метров газа. Какой она будет в новом году, зависит от результатов переговоров. Осталось две недели, подождем.– На каком этапе сейчас проект высокоскоростной железнодорожной магистрали из Санкт-Петербурга в Европу через Белоруссию? Когда мы сможем воспользоваться этим маршрутом?– Мы сейчас на такой стадии проработки проекта, когда вообще все имеющие к этой теме отношение ведомства, министерства, специалисты, эксперты должны прийти к единому мнению. Есть разные точки зрения, но главное, что никто не возражает против самой идеи. Другое дело – как ее осуществлять, какую бизнес-модель выбирать, каким должно быть финансирование – вопросов возникает много. Когда на человека сваливается такая идея – стоимостью в 40 миллиардов евро – то задумаешься, где их брать, как это вообще все делать, готовы ли мы к такому масштабному проекту. Но это нормальный процесс: идея овладевает массами.А такие дороги нужны. Без них мы катастрофически отстанем от того, что делается в мире в транспортной сфере. Для России с ее огромной территорией такое отставание недопустимо. Сейчас в Китае, к примеру, 30 тысяч километров высокоскоростных дорог, вся Европа покрыта сетью – не в таком количестве, конечно, но там и необходимость меньше. И во Франции, и в Италии, и в Испании высокоразвитая сеть авиасообщения, хороших автострад, и тем не менее к этому добавились еще и высокоскоростные дороги, которые обеспечивают быструю доставку пассажиров.В США, где в конце 19 века протяженность железных дорог была в три раза больше, чем мы имеем сейчас, прекрасные автострады, аэропорты в каждом штате и в каждом крупном городе. И при этом американцы также работают над проектом ВСМ Даллас-Хьюстон и также планируют модернизировать железнодорожное сообщение на Восточном побережье.ВСМ – это двигатель технического прогресса. Очевидной истиной является то, что инфраструктура – первый фактор развития всего: и экономики, и социальной сферы.Понимание необходимости этого проекта есть, и это дает надежду, что он будет реализован.Эта тема принимается в РЖД, у них есть свои большие перспективные направления – Восток-Запад, Китай-Европа. Наш проект может стать как раз частью этого общего замысла. Есть понимание у правительства РФ, у правительства Белоруссии, на экспертном уровне и в бизнес-сообществе в Германии и в Польше, поэтому надо все привести в движение, основанное на четкой организационной структуре. Сейчас занимаемся этим.Протяженность ВСМ планируется в 2 480 километров. Особенность этого проекта заключается в том, что он не только пассажирский, но и грузовой. В этом тоже заложен определенный технологический вызов. Наш бизнес крайне заинтересован: это и доставка грузов, и производство железнодорожного подвижного состава, и развитие туризма.Нужны политическая воля и организационные мероприятия. Мы не встречаем какого-то сопротивления. Есть инерционность мышления, вполне естественная для тех, для кого эта идея нова, они должны ее осмыслить, понять преимущества. Ведь когда возникают такие дорогостоящие проекты, люди проявляют естественную осторожность. На последнем заседании Группы высокого уровня в октябре была выражена единодушная поддержка этому проекту.– Это будет частный проект?– Это будет корпоративный проект, в котором основными акционерами должны быть частные бизнес-структуры. Они могут быть и с государственным капиталом, но при этом должны быть самостоятельными акционерными обществами. Получается так, что это будет европейский проект с регистрацией в одной из стран Европы. И эта корпорация должна дальше руководить проектом, а государство им помогать.– А не опасаетесь ли вы на фоне антироссийской санкционной риторики в Европе сопротивления этому проекту? – Никакой проект не имеет шансов на реализацию, если нет заинтересованности всех участников. В данном случае мы даем возможность каждому из участников получить свою выгоду – это, во-первых. Во-вторых, это проект не российский, не белорусский, это проект европейский. Но запустить высокоскоростную дорогу через Беларусь и Россию без участия России и Беларуси невозможно, так же как без Германии и Польши. Все должны посмотреть на свою выгоду. Если кто-то скажет, что нет, мы этого не хотим, то так тому и быть, станем искать другие проекты аналогичного свойства. В конце концов, надо же когда-то сотрудничать и объединить усилия в созидательной деятельности.– Ранее вы говорили, что Союзное государство ведет переговоры с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ, а также с Росатомом по созданию научного кластера в Арктическом регионе. Что это за проект, на какой он стадии, каковы цели?– Освоением Арктики в России занимаются соответствующие ведомства. Мы хотим внести свой вклад в это дело. Мы готовы помочь молодым ученым, прежде всего инженерам, техникам, которых интересует внедрение их научных разработок, пригодных для экстремальных условий низких температур. Хотим собрать все их научные предложения и запустить их в Арктику, чтобы они там работали. То есть под эгидой Союзного государства мы создаем инновационный центр для разработок, пригодных для использования в арктической зоне. Плюс работаем над привлечением инвестиций.Я даже посмотрел проект Илона Маска Hyperloop с точки зрения использования в арктической зоне. Другое дело, захочет ли он с нами взаимодействовать. Можно что-то в этом духе и самим придумать.– Вы хотите предложить Илону Маску сотрудничать?– Совершенно очевидно, что труба Hyperloop сможет работать и в условиях Арктики. О Маске мы заговорили в контексте того, что для Арктики нужны новаторские подходы. А интересных наработок много везде: и в России, и в Беларуси, и в других странах. В Арктике есть, где развернуться с разработками, с изобретениями.– Недавно прозвучали заявления о том, что строительство в Белоруссии второй АЭС обсуждается "самым серьезным образом", и две станции вместе с уже запущенной АЭС покроют почти 100% энергопотребления республики. Где будет вторая АЭС, определена ли ее площадка, когда начнется строительство?– Как идея, это прозвучало на фоне тех эмоций, которые возникли при виде такого грандиозного сооружения, как БелАЭС: "А почему бы нам не построить еще такую? Давайте подумаем над этим". Сейчас идея возведения второй АЭС находится только на этапе "подумаем".Вообще, атомная энергетика – это будущее. Может быть, звучит парадоксально, особенно после Чернобыля, но при нормальной безопасной работе для экологической обстановки лучше ничего не придумаешь. Никаких выхлопов, никаких углеродных выделений, ничего. Единственное – вопрос захоронения отходов.– Когда пройдет следующее заседание Группы высокого уровня (вице-премьеры), Совмина Союзного государства (премьеры), Высшего Госсовета (президенты)?– ГВУ должна быть в этом году. Она была отложена по техническим причинам, но, думаю, до Нового года мы ее проведем. Что касается заседания Совета министров, то мы его ждем. Такое желание есть у всех. Но даты еще не определены. Так же и с Высшим Госсоветом: дата пока не определена.– А какова повестка этих заседаний?– Во-первых, необходимо утвердить бюджет. Хотя бюджетные вопросы мы можем решать без встреч, в заочном порядке – рассылаем документы, выносим вопрос на Парламентское собрание Союзного государства. Во-вторых, подводятся итоги года и утверждаются задачи на перспективу.– Создание Союзного государства предполагает принятие Конституционного акта. При этом Россия и Белоруссия сохранят свой суверенитет. Началась ли уже разработка такой единой Конституции? Или об этом еще слишком рано говорить?– Рано. Если почитать Договор о создании Союзного государства, там четко написано, что формирование СГ проходит в несколько этапов: создается единое экономическое, социальное, транспортное пространство, принимается единая промышленная политика, гармонизированная или единая налоговая политика и так далее. Финалом всего этого может стать Конституционный акт Союзного государства, причем вопрос сохранения суверенитета каждой страны оговорен в самом начале, он даже не обсуждается.У нас не решены до конца предварительные вопросы, которые должны предшествовать этому заключительному этапу. Что-то решено, что-то нет. Единое экономическое пространство до конца не сформировано, единая промышленная политика только формируется. Единое транспортное пространство не создано. Если бы у нас была единая энергетическая политика, то не было бы разговоров о ценах на газ, на нефть каждый год. Все бы решалось по-другому, в рамках единой согласованной политики, которая бы работала на многие годы вперед.– В западной прессе проходили публикации якобы о намерении Москвы создать сверхдержаву из Союзного государства. Что вы могли бы ответить на подобные предположения?– Это просто какие-то фантазии. Мы могли бы работать над любой задачей, но такую нам никто не формулировал – создавать какую-то сверхдержаву.– Какие у Союзного государства планы на 2021 год?– Следующий год – это год Александра Невского. Его история тесно связана с Беларусью. Он женился на внучатой племяннице Ефросинии Полоцкой – самой почитаемой белорусской святой. И звали ее Александрой. Когда заключали этот брак, был подписан союзный договор между ее отцом и Александром Невским. Таким образом, можно считать, что это был первый договор Союзного государства. Мы планируем придать этому событию особое звучание. Главное, есть, что показать с исторической точки зрения. Помолвка была в Витебске, они поженились в Тверской области, похоронена Александра во Владимире.Хотим придать этому обстоятельству особое значение, в том числе и на "Славянском базаре", который пройдет в июле. Ряд мероприятий, посвященных этому событию, планируем провести в День Союзного государства на "Славянском базаре". Ориентируемся больше всего на православную молодежь, студентов и волонтеров-историков. Возможно, проведем с их участием конференцию, скорее всего, на нашей традиционной площадке – в усадьбе Ильи Репина под Витебском.Мы в диалоге с Русской православной церковью, посмотрим, как все вместе соединить и привлечь внимание общественности к этому первому Союзному договору между Россией и Беларусью. Традиция – хорошая основа для того, чтобы определиться, с кем и как строить свое будущее.

https://ria.ru/20201211/mishustin-1588820409.html

https://ria.ru/20201126/impuls-1586403672.html

https://ria.ru/20201125/belorussiya-1586212629.html

https://ria.ru/20201020/magistral-1580733130.html

https://ria.ru/20201117/klaster-1584969895.html

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россия, григорий рапота, белоруссия, интервью