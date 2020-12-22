Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201222/protestuyuschie-1590367848.html
Протестующие в Армении перекрыли две междугородние автотрассы
Протестующие в Армении перекрыли две междугородние автотрассы
Протестующие, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, перекрыли две межгородские автотрассы, сообщил во вторник на митинге у здания... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:53
2020-12-22T12:53
дашнакцутюн
никол пашинян
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590365181_0:348:3023:2048_1920x0_80_0_0_be2c39363a4519802dc9a8b56a027df6.jpg
ЕРЕВАН, 22 дек – РИА Новости. Протестующие, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, перекрыли две межгородские автотрассы, сообщил во вторник на митинге у здания правительства представитель партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян."Мы получили сообщение, что перекрыты автотрассы Ванадзор-Ереван и Иджеван-Ереван. Земляки Пашиняна (иджеванцы – ред.) требуют его отставки", - сказал Манукян.Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://radiosputnik.ria.ru/20201222/pashinyan-1590355351.html
https://ria.ru/20201221/pashinyan-1590188132.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590365181_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_b5bba5c658bb49a877cba28052f966ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дашнакцутюн, никол пашинян, армения, в мире

Протестующие в Армении перекрыли две междугородние автотрассы

12:53 22.12.2020
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПротивники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 22 дек – РИА Новости. Протестующие, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, перекрыли две межгородские автотрассы, сообщил во вторник на митинге у здания правительства представитель партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.
"Мы получили сообщение, что перекрыты автотрассы Ванадзор-Ереван и Иджеван-Ереван. Земляки Пашиняна (иджеванцы – ред.) требуют его отставки", - сказал Манукян.
Акция протеста в Ереване - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
12:01
Дело нескольких дней? Оппозиция Армении назвала срок отставки Пашиняна
Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Недоверие Пашиняну: священник просит покинуть храм, протестующие перекрывают дороги - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
Вчера, 11:59Ситуация в Нагорном Карабахе
Армянский священник отказался пожать руку Пашиняну
 
ДашнакцутюнНикол ПашинянАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:38В России 52 тысячи человек привились от COVID-19
16:38Врач призвал сутки не садиться за руль после приема алкоголя
16:36В России около 80% больных COVID-19 лечатся амбулаторно
16:36Мурашко оценил ситуацию с койками для больных COVID-19 в регионах
16:35Мурашко назвал нагрузку на здравоохранение из-за COVID-19 колоссальной
16:34В ЦБ допустили "демонтаж" института накопительных пенсий
16:34Собянин заявил о росте числа госпитализаций больных COVID-19
16:34Собянин оценил возможность послабления ограничительных мер по COVID-19
16:33Мишустин попросил Собянина помочь регионам в борьбе с коронавирусом
16:31Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве очень сложной
16:30Правительство выделило 52 миллиарда рублей на выплаты медикам
16:28В Подмосковье запустят базы для онлайн-регистрации детей в школу и детсад
16:28Мишустин поручил проконтролировать выплаты медикам, борющимся с COVID-19
16:28Диетолог рассказала, сколько бутербродов с икрой можно съесть в Новый год
16:27Госдума поддержала наказание за умышленное препятствие транспорту
16:23Представлен первый в мире смартфон с черно-белым экраном и 5G
16:20В Тюменской области трое детей погибли при пожаре
16:19Эксперт: коронавирус ускорил наступление "эры Китая" в мировой экономике
16:17Подозреваемого в убийстве ученого в Петербурге отпустили после задержания
16:16В МИД Украины прокомментировали заявление Путина о Донбассе
Лента новостейМолния