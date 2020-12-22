https://ria.ru/20201222/protestuyuschie-1590367848.html

Протестующие в Армении перекрыли две междугородние автотрассы

Протестующие в Армении перекрыли две междугородние автотрассы

Протестующие, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, перекрыли две межгородские автотрассы, сообщил во вторник на митинге у здания... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T12:53

2020-12-22T12:53

2020-12-22T12:53

дашнакцутюн

никол пашинян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 22 дек – РИА Новости. Протестующие, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, перекрыли две межгородские автотрассы, сообщил во вторник на митинге у здания правительства представитель партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян."Мы получили сообщение, что перекрыты автотрассы Ванадзор-Ереван и Иджеван-Ереван. Земляки Пашиняна (иджеванцы – ред.) требуют его отставки", - сказал Манукян.Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://radiosputnik.ria.ru/20201222/pashinyan-1590355351.html

https://ria.ru/20201221/pashinyan-1590188132.html

армения

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дашнакцутюн, никол пашинян, армения, в мире