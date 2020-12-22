https://ria.ru/20201222/pobeda-1590338532.html

Россияне назвали главную победу 2020 года

Россияне назвали главную победу 2020 года

Жители России назвали главной победой в 2020 году изобретение вакцины от коронавируса, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, представленного главой центра... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T10:54

2020-12-22T10:54

2020-12-22T10:54

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

нагорный карабах

великая отечественная война (1941-1945)

вциом

валерий федоров

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Жители России назвали главной победой в 2020 году изобретение вакцины от коронавируса, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, представленного главой центра Валерием Федоровым в МИА "Россия Сегодня".Как указано в опросе, в топ-3 громких побед 2020 года, по мнению россиян, вошли изобретение вакцины от COVID (10%), мирное урегулирование в Нагорном Карабахе (8%), 75-летие Победы в Великой Отечественной войне (4%).При этом большинство (70%) затруднились ответить.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в ноябре-декабре 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201222/slovo-1590334589.html

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нагорный карабах, великая отечественная война (1941-1945), вциом, валерий федоров, общество