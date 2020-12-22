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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201222/ploschad-1590350569.html
На центральной площади Еревана собираются требующие отставки Пашиняна
На центральной площади Еревана собираются требующие отставки Пашиняна
Протестующие собираются на центральной площади Еревана, где запланирован митинг противников премьера Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T11:34
2020-12-22T12:03
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
мид армении
ильхам алиев
москва
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 22 дек - РИА Новости. Протестующие собираются на центральной площади Еревана, где запланирован митинг противников премьера Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.В настоящее время сотрудники МВД оцепили здание правительства на площади, также наряды полиции выставлены у здания МИД Армении, которое находится в нескольких сотнях метров от площади.Обстановка в центре Еревана спокойная, стычек с правоохранителями нет.Во вторник оппозиционные силы Армении, требующие отставки премьера Никола Пашиняна, планирует провести масштабные акции протеста и всеобщую забастовку.Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://radiosputnik.ria.ru/20201222/1590325723.html
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Противники Пашиняна заполнили площадь у здания правительства
Сотни противников Пашиняна собираются у оцепленного полицией дома правительства в центре Еревана. Силовики перекрыли одну из дорог ведущих к площади дорог.
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никол пашинян, мид армении, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире

На центральной площади Еревана собираются требующие отставки Пашиняна

11:34 22.12.2020 (обновлено: 12:03 22.12.2020)
 
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ЕРЕВАН, 22 дек - РИА Новости. Протестующие собираются на центральной площади Еревана, где запланирован митинг противников премьера Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящее время сотрудники МВД оцепили здание правительства на площади, также наряды полиции выставлены у здания МИД Армении, которое находится в нескольких сотнях метров от площади.
Обстановка в центре Еревана спокойная, стычек с правоохранителями нет.
Во вторник оппозиционные силы Армении, требующие отставки премьера Никола Пашиняна, планирует провести масштабные акции протеста и всеобщую забастовку.
Нагорный Карабах: чем обернулся конфликт - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
09:33Прямой эфир
Нагорный Карабах: чем обернулся конфликт
Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Армянский оппозиционер считает отставку Пашиняна делом нескольких дней
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянМИД АрменииИльхам АлиевМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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