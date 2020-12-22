На центральной площади Еревана собираются требующие отставки Пашиняна
11:34 22.12.2020 (обновлено: 12:03 22.12.2020)
ЕРЕВАН, 22 дек - РИА Новости. Протестующие собираются на центральной площади Еревана, где запланирован митинг противников премьера Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящее время сотрудники МВД оцепили здание правительства на площади, также наряды полиции выставлены у здания МИД Армении, которое находится в нескольких сотнях метров от площади.
Обстановка в центре Еревана спокойная, стычек с правоохранителями нет.
Во вторник оппозиционные силы Армении, требующие отставки премьера Никола Пашиняна, планирует провести масштабные акции протеста и всеобщую забастовку.
Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.