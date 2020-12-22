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В Ереване протестующие начали ставить палатки у здания правительства
В Ереване протестующие начали ставить палатки у здания правительства
Протестующие установили четыре палатки на главной площади Еревана напротив Дома правительства, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T15:02
2020-12-22T16:03
никол пашинян
ильхам алиев
москва
азербайджан
беспорядки в ереване
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 22 дек — РИА Новости. Протестующие установили четыре палатки на главной площади Еревана напротив Дома правительства, сообщил корреспондент РИА Новости. Он уточнил, что полицейские беседуют с митингующими, стычек не происходит, силовики не пытаются убрать палатки. Провокаций со стороны протестующих также нет.В свою очередь, депутат парламента от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Арман Абовян сообщил, что оппозиция столкнулась с "техническими проблемами". По его словам, "полицейские утверждают, что в заявке на проведение митинга не упоминалось о палатках".В пресс-службе правительства Армении РИА Новости сообщили, что премьер Никол Пашинян, несмотря на протесты, работает в обычном режиме. Выступления с требованием отставки Пашиняна начались в Армении после подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Десятого ноября армянский премьер-министр и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве Москвы договорились прекратить боевые действия в регионе, обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
https://ria.ru/20201222/protestuyuschie-1590367848.html
москва
азербайджан
ереван
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Протестующие ставят палатки у дома правительства Армении
У дома правительства Армении ставят палатки
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Толпы ереванцев с криками и флагами у правительственных зданий
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никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, беспорядки в ереване, ереван, армения, в мире

В Ереване протестующие начали ставить палатки у здания правительства

15:02 22.12.2020 (обновлено: 16:03 22.12.2020)
 
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ЕРЕВАН, 22 дек — РИА Новости. Протестующие установили четыре палатки на главной площади Еревана напротив Дома правительства, сообщил корреспондент РИА Новости.
Он уточнил, что полицейские беседуют с митингующими, стычек не происходит, силовики не пытаются убрать палатки.
Провокаций со стороны протестующих также нет.
В свою очередь, депутат парламента от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Арман Абовян сообщил, что оппозиция столкнулась с "техническими проблемами". По его словам, "полицейские утверждают, что в заявке на проведение митинга не упоминалось о палатках".
"Я надеюсь, что у властей и полиции будет достаточно здравомыслия, чтобы не обострять ситуацию", — сказал Абовян журналистам.
В пресс-службе правительства Армении РИА Новости сообщили, что премьер Никол Пашинян, несмотря на протесты, работает в обычном режиме.
Выступления с требованием отставки Пашиняна начались в Армении после подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Десятого ноября армянский премьер-министр и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве Москвы договорились прекратить боевые действия в регионе, обменяться пленными и телами погибших.
Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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Никол ПашинянИльхам АлиевМоскваАзербайджанБеспорядки в ЕреванеЕреванАрменияВ мире
 
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