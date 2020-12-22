Министр здравоохранения Дагестана подал в отставку

"У нас обратился с пожеланием освобождения от должности министр здравоохранения. Я не знаю, что повлияло. То ли критика, которую я считаю объективной, то ли, может быть, тот темп работы, который мы пытаемся создать, в том числе на заседаниях оперативных штабов. По крайней мере, все честно: если человек считает, что на сегодняшний день не способен реализовать те задачи, которые перед ним ставятся, давайте тогда дадим возможность уйти с этой работы", - приводит слова Меликова его пресс-служба.