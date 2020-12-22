Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201222/otstavka-1590378472.html
Министр здравоохранения Дагестана подал в отставку
Министр здравоохранения Дагестана подал в отставку
Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов обратился к врио главы Дагестана Сергею Меликову с просьбой освободить его от занимаемой должности... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:24
2020-12-22T13:33
сергей меликов
республика дагестан
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590379624_0:18:1143:660_1920x0_80_0_0_7ecf2147fa1fbeed33e8a75afec185e5.jpg
МАХАЧКАЛА, 22 дек – РИА Новости. Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов обратился к врио главы Дагестана Сергею Меликову с просьбой освободить его от занимаемой должности после критики в свой адрес, сообщает пресс-служба главы региона.Врио главы Дагестана поручил председателю правительства определиться с исполняющим обязанности министра.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590379624_88:0:1048:720_1920x0_80_0_0_2f8839ed44823aa7090eac6535e86b24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей меликов, республика дагестан, политика

Министр здравоохранения Дагестана подал в отставку

13:24 22.12.2020 (обновлено: 13:33 22.12.2020)
 
© Фото : Минздрав РДМинистр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов
Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : Минздрав РД
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 22 дек – РИА Новости. Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов обратился к врио главы Дагестана Сергею Меликову с просьбой освободить его от занимаемой должности после критики в свой адрес, сообщает пресс-служба главы региона.
"У нас обратился с пожеланием освобождения от должности министр здравоохранения. Я не знаю, что повлияло. То ли критика, которую я считаю объективной, то ли, может быть, тот темп работы, который мы пытаемся создать, в том числе на заседаниях оперативных штабов. По крайней мере, все честно: если человек считает, что на сегодняшний день не способен реализовать те задачи, которые перед ним ставятся, давайте тогда дадим возможность уйти с этой работы", - приводит слова Меликова его пресс-служба.
Врио главы Дагестана поручил председателю правительства определиться с исполняющим обязанности министра.
 
Сергей МеликовРеспублика ДагестанПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:34Собянин оценил возможность послабления ограничительных мер по COVID-19
16:33Мишустин попросил Собянина помочь регионам в борьбе с коронавирусом
16:31Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве очень сложной
16:30Правительство выделило 52 миллиарда рублей на выплаты медикам
16:28В Подмосковье запустят базы для онлайн-регистрации детей в школу и детсад
16:28Мишустин поручил проконтролировать выплаты медикам, борющимся с COVID-19
16:28Диетолог рассказала, сколько бутербродов с икрой можно съесть в Новый год
16:27Госдума поддержала наказание за умышленное препятствие транспорту
16:23Представлен первый в мире смартфон с черно-белым экраном и 5G
16:20В Тюменской области трое детей погибли при пожаре
16:19Эксперт: коронавирус ускорил наступление "эры Китая" в мировой экономике
16:17Подозреваемого в убийстве ученого в Петербурге отпустили после задержания
16:16В МИД Украины прокомментировали заявление Путина о Донбассе
16:11Проценко оценил вероятность наступления третьей волны коронавируса
16:10Москвичам посоветовали не приглашать Деда Мороза и Снегурочку в этом году
16:09Шохин оценил вероятность проведения ежегодной встречи Путина с бизнесом
16:09Названа смертельная опасность красной икры
16:06В Красноярском крае ожидаются морозы до минус 55 градусов
16:04В Иркутске работники предприятия пострадали при выбросе сероводорода
16:03Косачев отреагировал на новые санкции США против российских компаний
Лента новостейМолния