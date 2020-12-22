https://ria.ru/20201222/nds-1590321114.html

Пенсионеров и малоимущих предложили освободить от НДС на продукты

Пенсионеров и малоимущих предложили освободить от НДС на продукты

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил освободить пенсионеров и тех, чей доход не превышает... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T09:02

2020-12-22T09:02

2020-12-22T11:16

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил освободить пенсионеров и тех, чей доход не превышает прожиточный минимум, от уплаты НДС на продукты питания. Об этом говорится в письме, которое Петунин направил главе Минпромторга Денису Мантурову, передает RT.Эксперт напомнил, что на рост цен не раз обращал внимание президент Владимир Путин и правительство предпринимает меры по стабилизации ситуации. Но для пенсионеров и малоимущих траты на продукты составляют значительную долю расходов. По мнению Петунина, снизить эти расходы можно, освободив таких граждан от уплаты НДС на продукты питания.Поэтому в письме к Мантурову Петунин попросил оценить целесообразность возврата НДС в размере 10-20 процентов для пенсионеров и малоимущих. Сделать это можно при помощи автоматического возврата налога при оплате картой, однако, как подчеркнул эксперт, необходимо установить лимит, который бы позволил избежать злоупотреблений.На прошлой неделе правительство объявило о мерах по сдерживанию роста цен на продукты питания. Так, профильные ведомства заключили с торговыми сетями и производителями соглашения, которые, в частности, заморозят цены на сахар и подсолнечное масло. На большой пресс-конференции Владимир Путин еще раз обратился к этой теме, подчеркнув, что производители не должны подтягивать внутренние цены к мировым. На этой неделе глава комиссии ОП по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина предложила подумать о введении для малоимущих продуктовых карточек, социального питания или товаров первой необходимости.

https://ria.ru/20201219/produkty-1589890203.html

россия

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россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, экономика