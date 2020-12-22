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https://ria.ru/20201222/navalnyy-1590359769.html
МИД прокомментировал ввод в ЕС санкций по Навальному
МИД прокомментировал ввод в ЕС санкций по Навальному
Страны, инициировавшие санкции в связи с инцидентом вокруг Алексея Навального, так и не предоставили доказательств не только Москве, но и своим партнерам по ЕС, РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:23
2020-12-22T12:23
госпитализация алексея навального
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Страны, инициировавшие санкции в связи с инцидентом вокруг Алексея Навального, так и не предоставили доказательств не только Москве, но и своим партнерам по ЕС, заявили во вторник в МИД РФ.Отмечается, что "конфронтационное политическое решение, идущее вразрез с международно-правовыми прерогативами СБ ООН и хельсинкскими принципами невмешательства во внутренние дела", было принято "в обстановке спешки и скрытности".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201215/navalnyy-1589192298.html
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html
https://ria.ru/20201106/oppozitsiya-1583317225.html
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госпитализация алексея навального, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, евросоюз, в мире

МИД прокомментировал ввод в ЕС санкций по Навальному

12:23 22.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПортрет Алексея Навального у здания клиники "Шарите" в Берлине
Портрет Алексея Навального у здания клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Страны, инициировавшие санкции в связи с инцидентом вокруг Алексея Навального, так и не предоставили доказательств не только Москве, но и своим партнерам по ЕС, заявили во вторник в МИД РФ.
"Страны, выступившие инициаторами этого шага, не представили доказательств по этому делу не только российским властям, несмотря на направленные нами неоднократные обращения в их адрес, но даже своим собственным партнерам по ЕС", - говорится в заявлении российского дипведомства.
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 08:00
Зачем британская разведка делает из Навального Распутина
Отмечается, что "конфронтационное политическое решение, идущее вразрез с международно-правовыми прерогативами СБ ООН и хельсинкскими принципами невмешательства во внутренние дела", было принято "в обстановке спешки и скрытности".
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 08:00
Точка в истории с берлинским пациентом
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
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