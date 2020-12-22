https://ria.ru/20201222/navalnyy-1590356124.html

МИД России анонсировал ответ на санкции ЕС из-за дела Навального

МИД России анонсировал ответ на санкции ЕС из-за дела Навального

Москва будет отвечать на недружественные шаги западных стран и считает категорически неприемлемым принятие Евросоюзом санкций в отношении россиян под предлогом... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T12:04

2020-12-22T12:04

2020-12-22T12:26

госпитализация алексея навального

санкции

алексей навальный

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

в мире

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Москва будет отвечать на недружественные шаги западных стран и считает категорически неприемлемым принятие Евросоюзом санкций в отношении россиян под предлогом их якобы причастности к инциденту с Алексеем Навальным, в качестве реакции будет расширен "черный список" граждан ЕС, которым запрещен въезд в Россию, туда войдут причастные к нагнетанию антироссийской санкционной активности, информация об этом доведена до дипломатов, заявил МИД РФ."Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином Навальным", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.Отмечается, что российской стороной "на основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации". "В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС",- заявили в министерстве."Соответствующие вербальные ноты МИД России, информирующие о данном шаге, были вручены главам дипломатических представительств ФРГ, Франции и Швеции, а также направлены в представительство ЕС в Москве", - говорится в заявлении."Подтверждаем, что недружественные акции со стороны западных стран и впредь будут получать адекватный ответ", - подчеркнул МИД РФ.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201215/navalnyy-1589192298.html

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

https://ria.ru/20200902/novichok-1576651147.html

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москва

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