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https://ria.ru/20201222/lokdaun-1590381904.html
Ленинградскую область не будут закрывать на новогодние праздники
Ленинградскую область не будут закрывать на новогодние праздники
Введение локдауна из-за коронавируса в новогодние праздники в Ленинградской области не планируется, сообщил журналистам губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:34
2020-12-22T13:51
александр дрозденко
санкт-петербург
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ленинградская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Введение локдауна из-за коронавируса в новогодние праздники в Ленинградской области не планируется, сообщил журналистам губернатор региона Александр Дрозденко.Дрозденко также отметил, что в новогодние праздники регион ожидает значительного увеличения притока гостей."Мы ожидаем как минимум в 1,7 раза увеличение количества людей, которые будут находиться на праздники в Ленинградской области. Это выше, чем, например, в прошлом году. Хотя в прошлом году у нас были рекордные цифры по количеству туристов, которые приехали отдыхать в Ленинградскую область. Это, конечно, жители Петербурга, но и других регионов. В этом году цифра будет на 70 процентов выше. Надеюсь, что мы справимся", - отметил губернатор.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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александр дрозденко, санкт-петербург, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ленинградская область, общество

Ленинградскую область не будут закрывать на новогодние праздники

13:34 22.12.2020 (обновлено: 13:51 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы " 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Введение локдауна из-за коронавируса в новогодние праздники в Ленинградской области не планируется, сообщил журналистам губернатор региона Александр Дрозденко.
"Локдауна в Ленинградской области не будет ни под Новый год, ни в Новый год. Более того, мы даже приняли решение, что все точки общепита, расположенные на базах отдыха, в гостиничных комплексах, пансионатах на территории Ленинградской области, мы им разрешили работать до двух часов ночи, чтобы постояльцы могли встретить праздник в комфортных условиях", - сказал он.
Дрозденко также отметил, что в новогодние праздники регион ожидает значительного увеличения притока гостей.
"Мы ожидаем как минимум в 1,7 раза увеличение количества людей, которые будут находиться на праздники в Ленинградской области. Это выше, чем, например, в прошлом году. Хотя в прошлом году у нас были рекордные цифры по количеству туристов, которые приехали отдыхать в Ленинградскую область. Это, конечно, жители Петербурга, но и других регионов. В этом году цифра будет на 70 процентов выше. Надеюсь, что мы справимся", - отметил губернатор.
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