https://ria.ru/20201222/lokdaun-1590381904.html

Ленинградскую область не будут закрывать на новогодние праздники

Ленинградскую область не будут закрывать на новогодние праздники

Введение локдауна из-за коронавируса в новогодние праздники в Ленинградской области не планируется, сообщил журналистам губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T13:34

2020-12-22T13:34

2020-12-22T13:51

александр дрозденко

санкт-петербург

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коронавирус covid-19

ленинградская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Введение локдауна из-за коронавируса в новогодние праздники в Ленинградской области не планируется, сообщил журналистам губернатор региона Александр Дрозденко.Дрозденко также отметил, что в новогодние праздники регион ожидает значительного увеличения притока гостей."Мы ожидаем как минимум в 1,7 раза увеличение количества людей, которые будут находиться на праздники в Ленинградской области. Это выше, чем, например, в прошлом году. Хотя в прошлом году у нас были рекордные цифры по количеству туристов, которые приехали отдыхать в Ленинградскую область. Это, конечно, жители Петербурга, но и других регионов. В этом году цифра будет на 70 процентов выше. Надеюсь, что мы справимся", - отметил губернатор.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://radiosputnik.ria.ru/20201222/koronavirus-1590356403.html

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