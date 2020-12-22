https://ria.ru/20201222/konstitutsiya-1590410409.html

Рапота: пока рано говорить о разработке конституции Союзного государства

Рапота: пока рано говорить о разработке конституции Союзного государства

О разработке конституционного акта Союзного государства пока рано говорить, так как не решены до конца предварительные вопросы, которые должны предшествовать... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T15:29

2020-12-22T15:29

2020-12-22T15:29

союзное государство

григорий рапота

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150938/12/1509381283_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_74ce9d5cebebc898f218a271b05945b2.jpg

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. О разработке конституционного акта Союзного государства пока рано говорить, так как не решены до конца предварительные вопросы, которые должны предшествовать этому этапу, сообщил в интервью РИА Новости государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота."Рано", - сказал Рапота, отвечая на вопрос о том, началась ли разработка единой конституции Союзного государства.Он напомнил, что, если почитать договор о создании Союзного государства, то там четко написано, что формирование СГ проходит в несколько этапов: создается единое экономическое, социальное, транспортное пространство, принимается единая промышленная политика, гармонизированная или единая налоговая политика. "Финалом всего этого может стать конституционный акт Союзного государства", - отметил Рапота.По его словам, "не решены до конца предварительные вопросы, которые должны предшествовать этому заключительному этапу". "Что-то решено, что-то нет. Единое экономическое пространство до конца не сформировано, единая промышленная политика только формируется. Единое транспортное пространство не создано. Если бы у нас была единая энергетическая политика, то не было бы разговоров о ценах на газ, на нефть каждый год. Все бы решалось по-другому, в рамках единой согласованной политики, которая бы работала на многие годы вперед", - отметил госсекретарь Союзного государства.При этом он обратил внимание, что вопрос сохранения суверенитета России и Белоруссии оговорен в самом начале, "он даже не обсуждается".Полный текст интервью читайте на сайте.

https://ria.ru/20201222/rouming-1590327628.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

григорий рапота, белоруссия