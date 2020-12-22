https://ria.ru/20201222/konstitutsiya-1590410409.html
Рапота: пока рано говорить о разработке конституции Союзного государства
Рапота: пока рано говорить о разработке конституции Союзного государства
О разработке конституционного акта Союзного государства пока рано говорить, так как не решены до конца предварительные вопросы, которые должны предшествовать... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T15:29
2020-12-22T15:29
2020-12-22T15:29
союзное государство
григорий рапота
белоруссия
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. О разработке конституционного акта Союзного государства пока рано говорить, так как не решены до конца предварительные вопросы, которые должны предшествовать этому этапу, сообщил в интервью РИА Новости государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота."Рано", - сказал Рапота, отвечая на вопрос о том, началась ли разработка единой конституции Союзного государства.Он напомнил, что, если почитать договор о создании Союзного государства, то там четко написано, что формирование СГ проходит в несколько этапов: создается единое экономическое, социальное, транспортное пространство, принимается единая промышленная политика, гармонизированная или единая налоговая политика. "Финалом всего этого может стать конституционный акт Союзного государства", - отметил Рапота.По его словам, "не решены до конца предварительные вопросы, которые должны предшествовать этому заключительному этапу". "Что-то решено, что-то нет. Единое экономическое пространство до конца не сформировано, единая промышленная политика только формируется. Единое транспортное пространство не создано. Если бы у нас была единая энергетическая политика, то не было бы разговоров о ценах на газ, на нефть каждый год. Все бы решалось по-другому, в рамках единой согласованной политики, которая бы работала на многие годы вперед", - отметил госсекретарь Союзного государства.При этом он обратил внимание, что вопрос сохранения суверенитета России и Белоруссии оговорен в самом начале, "он даже не обсуждается".Полный текст интервью читайте на сайте.
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РИА Новости
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григорий рапота, белоруссия
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости.
О разработке конституционного акта Союзного государства пока рано говорить, так как не решены до конца предварительные вопросы, которые должны предшествовать этому этапу, сообщил в интервью РИА Новости государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
.
"Рано", - сказал Рапота, отвечая на вопрос о том, началась ли разработка единой конституции Союзного государства.
Он напомнил, что, если почитать договор о создании Союзного государства, то там четко написано, что формирование СГ проходит в несколько этапов: создается единое экономическое, социальное, транспортное пространство, принимается единая промышленная политика, гармонизированная или единая налоговая политика. "Финалом всего этого может стать конституционный акт Союзного государства", - отметил Рапота.
По его словам, "не решены до конца предварительные вопросы, которые должны предшествовать этому заключительному этапу". "Что-то решено, что-то нет. Единое экономическое пространство до конца не сформировано, единая промышленная политика только формируется. Единое транспортное пространство не создано. Если бы у нас была единая энергетическая политика, то не было бы разговоров о ценах на газ, на нефть каждый год. Все бы решалось по-другому, в рамках единой согласованной политики, которая бы работала на многие годы вперед", - отметил госсекретарь Союзного государства.
При этом он обратил внимание, что вопрос сохранения суверенитета России и Белоруссии
оговорен в самом начале, "он даже не обсуждается".
Полный текст интервью читайте на сайте
.