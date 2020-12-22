Главные события года в Москве: пандемия, аномальное тепло, "Остров мечты"

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Уходящий 2020 год запомнится москвичам, как и всему миру, прежде всего пандемией коронавируса, масками, перчатками и пропусками, однако на фоне пандемии развитие города не останавливалось – открывались станции метро, электробусы вытесняли троллейбусы, в городе появился свой "Диснейленд", был воссоздан Северный речной вокзал, а программа раздельного сбора мусора стартовала досрочно.При этом столице пришлось быстро адаптироваться к новым реалиям: перепрофилировать госпитали, оборудовать временные стационары для больных COVID, создавать дополнительные КТ-центры – с начала пандемии московские врачи вылечили от коронавируса уже около 600 тысяч человек.Марафон коронавируса без конца и краяПандемия коронавируса стала настоящим испытанием для всего мира, при этом в России именно Москва первой приняла на себя удар, что потребовало от руководства города решительных мер.В марте мэр Москвы Сергей Собянин объявил "режим повышенной готовности", после чего последовательно в столице были введены меры по сдерживанию распространения вируса вплоть до всеобщей самоизоляции и закрытия экономики. Параллельно проходила мобилизация здравоохранения – в Новой Москве с нуля возвели новую инфекционную больницу, другие медучреждения были перепрофилированы, созданы временные госпитали. К июню удалось существенно сократить заболеваемость и избежать больших жертв, а к началу августа город вернулся к обычной жизни.Новое повышение заболеваемости началось в сентябре – 24 сентября мэр Москвы заявил об усложнении ситуации с COVID-19 в городе. Вновь был введен домашний режим для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, в обязательном порядке переведены 30% сотрудников на удаленный режим работы, а учащиеся 6-11 классов – на дистанционный режим обучения.С 13 ноября в Москве были введены новые ограничения, которые будут действовать до 15 января 2021 года. В частности, заведениям общественного питания, а также развлекательным заведениям запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 06.00. Организациям, осуществляющим деятельность, связанную с обслуживанием граждан, необходимо использовать систему регистрации номеров телефонов (чек-ин) посетителей и работников. Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала.В начале декабря в Москве стартовала добровольная вакцинация от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Для обкатки огромного механизма массовой вакцинации в первую очередь была открыта электронная запись на прививку для работников образования, здравоохранения, городских социальных служб, далее – для работников культуры, МФЦ и сферы услуг. Позже к ним присоединились работники промышленности, транспорта и СМИ.Аномально теплый годЗиму 2020 года синоптики признали самой теплой в истории метеонаблюдений, средняя температура за сезон составила ноль градусов, что выше нормы на 7,7 градуса. Зимой рекорды максимальной температуры воздуха перекрывались 11 раз. Также зима оказалась бесснежной: максимальная высота покрова была в январе и составляла 11 сантиметров, а уже к концу февраля часть столицы освободилась от снежного покрова, что случается в Москве реже одного раза в столетие.Первый месяц весны также оказался теплым, из-за чего раньше времени стали просыпаться животные и насекомые, начали распускаться деревья. К концу марта в столице даже горела сухая трава. Зато в апреле неожиданно город атаковали "снежные заряды" - метель в апреле случается раз в 10 лет. А затем, по словам синоптиков, началась "погодная чехарда", когда столбики термометров то повышались, то понижались. В мае же разгулялась непогода: сильный ливень принес в Москву за сутки около 80 миллиметров осадков, всего май превысил месячную норму по этому показателю более чем в три раза.Лето в столице оказалось жарким и дождливым, а температура на 1,5 градуса выше нормы, по осадкам была аномалия в июне и июле – около 200%, зато август был сухим – выпало около 40% осадков. В июле жители в Москве могли наблюдаться локальные смерчи, а также молниевые разряды, характерные для тропиков, - такая погода аномальна для столицы.Осень также выдалась теплой: так, в сентябре и октябре среднемесячная температура превысила плюс 9 градусов, таким образом сентябрь вошел в пятерку самых теплых, а октябрь и вовсе стал рекордсменом. В середине ноября москвичи заметили, что в Москве начали набухать почки вербы из-за аномального тепла.Развитие транспортаНесмотря на пандемию коронавируса, транспорт остался одним из приоритетных направлений развития города. За 2020 год открылось шесть новых станций метро – четыре станции Некрасовской линии и две Большого центрального кольца. Всего, по данным стройкомплекса столицы, в нынешнем году сдадут девять новых станций метро и одно электродепо.Изменения коснулись и наземного транспорта – Москва отказалась от троллейбусов, которые работали с 1933 года, оставив два ретротроллейбуса на музейном маршруте. В то же время город продолжил увеличивать количество электробусов, до конца года их число достигнет 600, а с 2021 года весь автобусный парк поэтапно начнут заменять на электробусный.В ноябре в столичном метро запустили проект "Время Ранних", который позволяет пассажирам получать скидку 50% за поездки вне часа пик – с открытия станций до 07.15 и с 08.45 до 09.15. Эксперимент действует на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Проект продлится 8 месяцев, за это время планируется снизить пассажиропоток в пиковые часы на 7%. За первый месяц работы загрузка снизилась уже на 2,5%.Кроме того, Москва продолжила делиться своими наработками с другими регионами. Так, транспортная карта "Тройка", которая в 2020 году стала персонализированной, начала действовать в Московской области и в Туле. В будущем планируется объединить системы оплаты проезда еще и с Санкт-Петербургом. При этом в Петербурге также планируют применить столичную платформу оплаты парковок.Собирай и разделяйС 1 января 2020 года в Москве стартовало одно из самых важных нововведений, которое коснулось всех москвичей, – это переход на систему раздельного сбора мусора. Так, во всех дворах появились синие и серые контейнеры для перерабатываемых и смешанных отходов соответственно. Всего в столице оборудованы более 22 тысяч контейнерных площадок, где установлено 60 тысяч брендированных контейнеров.При этом штрафов для нежелающих сортировать мусор власти обещали не устанавливать, а мусоропроводы не заваривать.По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в этом году в столице удалось выделить уже 600 тысяч тонн вторичного сырья на переработку, а до конца года планируется увеличить это количество до 800 тысяч тонн. По его словам, москвичи охотно подключились к этой работе и уже не путают контейнеры.Открытия годаРоссийский аналог "Диснейленда" – парк развлечений "Остров мечты" открылся в Москве 29 февраля. За несколько дней до официального открытия парк посетили президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.Гигантский торгово-развлекательный кластер разместился в Нагатинской пойме и занимает территорию примерно в 100 гектаров или 140 футбольных полей. Это самый большой в Европе крытый развлекательный парк, в котором расположены девять тематических зон с 27 экстремальными, семейными и детскими аттракционами, многие из которых не имеют аналогов в России и Европе. К 2021 году рядом должна появиться набережная с гостиницей и детской яхтенной школой. Благодаря этому проекту в Москве было создано более 7,5 тысячи дополнительных рабочих мест.В сентябре Собянин открыл после реставрации Северный речной вокзал. Это один из двух речных вокзалов столицы, расположенный на берегу Химкинского водохранилища и построенный одновременно с каналом имени Москвы в 1937 году. В 2010 году здание вокзала было закрыто из-за аварийного состояния и только в конце 2018 года началась реставрация.После завершения работ москвичи увидели исторический вид - силуэт "жемчужины города" напоминает огромный двухпалубный корабль. В парке и на набережной появились кафе, новые лавочки, уменьшенная копия канала имени Москвы, а также сухой светодинамический фонтан, оборудованы детские и спортивные площадки, отреставрированы скульптуры и воссозданы два исторических фонтана. По набережной протяженностью около 1,4 километра одновременно могут прогуливаться более 2,5 тысяч человек.В следующем летнем сезоне для посетителей откроется зона отдыха с тремя бассейнами с подогревом. Пляжная зона будет оборудована шезлонгами и зонтиками для защиты от солнца.
https://ria.ru/20201216/sobyanin-1589466683.html
https://ria.ru/20201222/pogoda-1590407133.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Прощай, рогатик: власти Москвы убрали троллейбусы с улиц столицы
В Москве с 25 августа перестали курсировать троллейбусы. На их замену пришли ультрасовременные электробусы с системой климат-контроля и камерами видеонаблюдения. В знак уважения к этому многими любимому виду транспорта, в городе оставят два ретротроллейбуса, которые будут ходить по маршруту от Комсомольской площади до Новорязанской улицы.
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Уходящий 2020 год запомнится москвичам, как и всему миру, прежде всего пандемией коронавируса, масками, перчатками и пропусками, однако на фоне пандемии развитие города не останавливалось – открывались станции метро, электробусы вытесняли троллейбусы, в городе появился свой "Диснейленд", был воссоздан Северный речной вокзал, а программа раздельного сбора мусора стартовала досрочно.
При этом столице пришлось быстро адаптироваться к новым реалиям: перепрофилировать госпитали, оборудовать временные стационары для больных COVID, создавать дополнительные КТ-центры – с начала пандемии московские врачи вылечили от коронавируса уже около 600 тысяч человек.
Марафон коронавируса без конца и края
Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для всего мира, при этом в России именно Москва первой приняла на себя удар, что потребовало от руководства города решительных мер.
В марте мэр Москвы Сергей Собянин объявил "режим повышенной готовности", после чего последовательно в столице были введены меры по сдерживанию распространения вируса вплоть до всеобщей самоизоляции и закрытия экономики. Параллельно проходила мобилизация здравоохранения – в Новой Москве с нуля возвели новую инфекционную больницу, другие медучреждения были перепрофилированы, созданы временные госпитали. К июню удалось существенно сократить заболеваемость и избежать больших жертв, а к началу августа город вернулся к обычной жизни.
Новое повышение заболеваемости началось в сентябре – 24 сентября мэр Москвы заявил об усложнении ситуации с COVID-19 в городе. Вновь был введен домашний режим для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, в обязательном порядке переведены 30% сотрудников на удаленный режим работы, а учащиеся 6-11 классов – на дистанционный режим обучения.
С 13 ноября в Москве были введены новые ограничения, которые будут действовать до 15 января 2021 года. В частности, заведениям общественного питания, а также развлекательным заведениям запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 06.00. Организациям, осуществляющим деятельность, связанную с обслуживанием граждан, необходимо использовать систему регистрации номеров телефонов (чек-ин) посетителей и работников. Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала.
В начале декабря в Москве стартовала добровольная вакцинация от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Для обкатки огромного механизма массовой вакцинации в первую очередь была открыта электронная запись на прививку для работников образования, здравоохранения, городских социальных служб, далее – для работников культуры, МФЦ и сферы услуг. Позже к ним присоединились работники промышленности, транспорта и СМИ.
Зиму 2020 года синоптики признали самой теплой в истории метеонаблюдений, средняя температура за сезон составила ноль градусов, что выше нормы на 7,7 градуса. Зимой рекорды максимальной температуры воздуха перекрывались 11 раз. Также зима оказалась бесснежной: максимальная высота покрова была в январе и составляла 11 сантиметров, а уже к концу февраля часть столицы освободилась от снежного покрова, что случается в Москве реже одного раза в столетие.
Первый месяц весны также оказался теплым, из-за чего раньше времени стали просыпаться животные и насекомые, начали распускаться деревья. К концу марта в столице даже горела сухая трава. Зато в апреле неожиданно город атаковали "снежные заряды" - метель в апреле случается раз в 10 лет. А затем, по словам синоптиков, началась "погодная чехарда", когда столбики термометров то повышались, то понижались. В мае же разгулялась непогода: сильный ливень принес в Москву за сутки около 80 миллиметров осадков, всего май превысил месячную норму по этому показателю более чем в три раза.
Лето в столице оказалось жарким и дождливым, а температура на 1,5 градуса выше нормы, по осадкам была аномалия в июне и июле – около 200%, зато август был сухим – выпало около 40% осадков. В июле жители в Москве могли наблюдаться локальные смерчи, а также молниевые разряды, характерные для тропиков, - такая погода аномальна для столицы.
Осень также выдалась теплой: так, в сентябре и октябре среднемесячная температура превысила плюс 9 градусов, таким образом сентябрь вошел в пятерку самых теплых, а октябрь и вовсе стал рекордсменом. В середине ноября москвичи заметили, что в Москве начали набухать почки вербы из-за аномального тепла.
Развитие транспорта
Несмотря на пандемию коронавируса, транспорт остался одним из приоритетных направлений развития города. За 2020 год открылось шесть новых станций метро – четыре станции Некрасовской линии и две Большого центрального кольца. Всего, по данным стройкомплекса столицы, в нынешнем году сдадут девять новых станций метро и одно электродепо.
Изменения коснулись и наземного транспорта – Москва отказалась от троллейбусов, которые работали с 1933 года, оставив два ретротроллейбуса на музейном маршруте. В то же время город продолжил увеличивать количество электробусов, до конца года их число достигнет 600, а с 2021 года весь автобусный парк поэтапно начнут заменять на электробусный.
В ноябре в столичном метро запустили проект "Время Ранних", который позволяет пассажирам получать скидку 50% за поездки вне часа пик – с открытия станций до 07.15 и с 08.45 до 09.15. Эксперимент действует на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Проект продлится 8 месяцев, за это время планируется снизить пассажиропоток в пиковые часы на 7%. За первый месяц работы загрузка снизилась уже на 2,5%.
Кроме того, Москва продолжила делиться своими наработками с другими регионами. Так, транспортная карта "Тройка", которая в 2020 году стала персонализированной, начала действовать в Московской области и в Туле. В будущем планируется объединить системы оплаты проезда еще и с Санкт-Петербургом. При этом в Петербурге также планируют применить столичную платформу оплаты парковок.
Собирай и разделяй
С 1 января 2020 года в Москве стартовало одно из самых важных нововведений, которое коснулось всех москвичей, – это переход на систему раздельного сбора мусора. Так, во всех дворах появились синие и серые контейнеры для перерабатываемых и смешанных отходов соответственно. Всего в столице оборудованы более 22 тысяч контейнерных площадок, где установлено 60 тысяч брендированных контейнеров.
При этом штрафов для нежелающих сортировать мусор власти обещали не устанавливать, а мусоропроводы не заваривать.
По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в этом году в столице удалось выделить уже 600 тысяч тонн вторичного сырья на переработку, а до конца года планируется увеличить это количество до 800 тысяч тонн. По его словам, москвичи охотно подключились к этой работе и уже не путают контейнеры.
Открытия года
Российский аналог "Диснейленда" – парк развлечений "Остров мечты" открылся в Москве 29 февраля. За несколько дней до официального открытия парк посетили президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.
Гигантский торгово-развлекательный кластер разместился в Нагатинской пойме и занимает территорию примерно в 100 гектаров или 140 футбольных полей. Это самый большой в Европе крытый развлекательный парк, в котором расположены девять тематических зон с 27 экстремальными, семейными и детскими аттракционами, многие из которых не имеют аналогов в России и Европе. К 2021 году рядом должна появиться набережная с гостиницей и детской яхтенной школой. Благодаря этому проекту в Москве было создано более 7,5 тысячи дополнительных рабочих мест.
"Остров мечты" – это гигантский торгово-развлекательный кластер в Нагатинской пойме, занимающий территорию примерно в 100 гектаров. Здесь расположены крупнейший в Европе крытый развлекательный парк с аттракционами, торговые галереи и ландшафтный парк под открытым небом.
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"Остров мечты" – это гигантский торгово-развлекательный кластер в Нагатинской пойме, занимающий территорию примерно в 100 гектаров. Здесь расположены крупнейший в Европе крытый развлекательный парк с аттракционами, торговые галереи и ландшафтный парк под открытым небом.
При этом предусмотрена система льгот и скидок. Так, детский билет (до 10 лет) стоит в 1,9-2,6 тысячи рублей. Предусмотрен и семейный билет по схеме 2 + 2 – 7,4-9,9 тысячи рублей. Также заявлены скидки для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и инвалидов.
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При этом предусмотрена система льгот и скидок. Так, детский билет (до 10 лет) стоит в 1,9-2,6 тысячи рублей. Предусмотрен и семейный билет по схеме 2 + 2 – 7,4-9,9 тысячи рублей. Также заявлены скидки для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и инвалидов.
Парк будет работать с понедельника по четверг с 12 до 22 часов, в пятницу — с 12 до 00 часов, в выходные - с 10 до 00 часов. Прогнозируется, что годовая посещаемость парка развлечений составит 7,5 миллиона человек, а всего комплекса в целом — 50 миллионов человек.
5 из 9
Парк будет работать с понедельника по четверг с 12 до 22 часов, в пятницу — с 12 до 00 часов, в выходные - с 10 до 00 часов. Прогнозируется, что годовая посещаемость парка развлечений составит 7,5 миллиона человек, а всего комплекса в целом — 50 миллионов человек.
Сейчас из 24 аттракционов работают 20, остальные откроются к 28 марта. По словам организаторов, кроме обязательной сертификации все аттракционы прошли и добровольную с помощью специализированной немецкой компании.
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Сейчас из 24 аттракционов работают 20, остальные откроются к 28 марта. По словам организаторов, кроме обязательной сертификации все аттракционы прошли и добровольную с помощью специализированной немецкой компании.
В четверг парк развлечений осмотрел президент Владимир Путин. До официального открытия "Остров мечты" смогли посетить воспитанники детских домов, дети из многодетных, малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, а также подопечные Фонда Константина Хабенского.
8 из 9
В четверг парк развлечений осмотрел президент Владимир Путин. До официального открытия "Остров мечты" смогли посетить воспитанники детских домов, дети из многодетных, малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, а также подопечные Фонда Константина Хабенского.
"Остров мечты" – это гигантский торгово-развлекательный кластер в Нагатинской пойме, занимающий территорию примерно в 100 гектаров. Здесь расположены крупнейший в Европе крытый развлекательный парк с аттракционами, торговые галереи и ландшафтный парк под открытым небом.
При этом предусмотрена система льгот и скидок. Так, детский билет (до 10 лет) стоит в 1,9-2,6 тысячи рублей. Предусмотрен и семейный билет по схеме 2 + 2 – 7,4-9,9 тысячи рублей. Также заявлены скидки для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и инвалидов.
Парк будет работать с понедельника по четверг с 12 до 22 часов, в пятницу — с 12 до 00 часов, в выходные - с 10 до 00 часов. Прогнозируется, что годовая посещаемость парка развлечений составит 7,5 миллиона человек, а всего комплекса в целом — 50 миллионов человек.
Сейчас из 24 аттракционов работают 20, остальные откроются к 28 марта. По словам организаторов, кроме обязательной сертификации все аттракционы прошли и добровольную с помощью специализированной немецкой компании.
В четверг парк развлечений осмотрел президент Владимир Путин. До официального открытия "Остров мечты" смогли посетить воспитанники детских домов, дети из многодетных, малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, а также подопечные Фонда Константина Хабенского.
В сентябре Собянин открыл после реставрации Северный речной вокзал. Это один из двух речных вокзалов столицы, расположенный на берегу Химкинского водохранилища и построенный одновременно с каналом имени Москвы в 1937 году. В 2010 году здание вокзала было закрыто из-за аварийного состояния и только в конце 2018 года началась реставрация.
После завершения работ москвичи увидели исторический вид - силуэт "жемчужины города" напоминает огромный двухпалубный корабль. В парке и на набережной появились кафе, новые лавочки, уменьшенная копия канала имени Москвы, а также сухой светодинамический фонтан, оборудованы детские и спортивные площадки, отреставрированы скульптуры и воссозданы два исторических фонтана. По набережной протяженностью около 1,4 километра одновременно могут прогуливаться более 2,5 тысяч человек.
В следующем летнем сезоне для посетителей откроется зона отдыха с тремя бассейнами с подогревом. Пляжная зона будет оборудована шезлонгами и зонтиками для защиты от солнца.
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