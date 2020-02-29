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https://ria.ru/20200229/1565546025.html
Сказка под открытым небом: в Москве открылся парк "Остров мечты"
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РИА Новости

Сказка под открытым небом: в Москве открылся парк "Остров мечты"

16:39 29.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

"Остров мечты" – это гигантский торгово-развлекательный кластер в Нагатинской пойме, занимающий территорию примерно в 100 гектаров. Здесь расположены крупнейший в Европе крытый развлекательный парк с аттракционами, торговые галереи и ландшафтный парк под открытым небом.

Открытие тематического парка Остров мечты
1 из 9

"Остров мечты" – это гигантский торгово-развлекательный кластер в Нагатинской пойме, занимающий территорию примерно в 100 гектаров. Здесь расположены крупнейший в Европе крытый развлекательный парк с аттракционами, торговые галереи и ландшафтный парк под открытым небом.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Общая площадь построек под крышей составляет 300 тысяч квадратных метров. Ландшафтный парк занимает 44 гектара. Инвестиции в проект составили полтора миллиарда долларов.

Посетители на открытии тематического парка Остров мечты в Нагатинской пойме в Москве. 29 февраля 2020
2 из 9

Общая площадь построек под крышей составляет 300 тысяч квадратных метров. Ландшафтный парк занимает 44 гектара. Инвестиции в проект составили полтора миллиарда долларов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Стандартный билет для посетителя старше 10 лет обойдется в 2,2 тысячи рублей в будни и 2,9 тысячи рублей в выходные.

Открытие тематического парка Остров мечты
3 из 9

Стандартный билет для посетителя старше 10 лет обойдется в 2,2 тысячи рублей в будни и 2,9 тысячи рублей в выходные.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

При этом предусмотрена система льгот и скидок. Так, детский билет (до 10 лет) стоит в 1,9-2,6 тысячи рублей. Предусмотрен и семейный билет по схеме 2 + 2 – 7,4-9,9 тысячи рублей. Также заявлены скидки для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и инвалидов.

Открытие тематического парка Остров мечты
4 из 9

При этом предусмотрена система льгот и скидок. Так, детский билет (до 10 лет) стоит в 1,9-2,6 тысячи рублей. Предусмотрен и семейный билет по схеме 2 + 2 – 7,4-9,9 тысячи рублей. Также заявлены скидки для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и инвалидов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Парк будет работать с понедельника по четверг с 12 до 22 часов, в пятницу — с 12 до 00 часов, в выходные - с 10 до 00 часов. Прогнозируется, что годовая посещаемость парка развлечений составит 7,5 миллиона человек, а всего комплекса в целом — 50 миллионов человек.

Открытие тематического парка Остров мечты
5 из 9

Парк будет работать с понедельника по четверг с 12 до 22 часов, в пятницу — с 12 до 00 часов, в выходные - с 10 до 00 часов. Прогнозируется, что годовая посещаемость парка развлечений составит 7,5 миллиона человек, а всего комплекса в целом — 50 миллионов человек.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Сейчас из 24 аттракционов работают 20, остальные откроются к 28 марта. По словам организаторов, кроме обязательной сертификации все аттракционы прошли и добровольную с помощью специализированной немецкой компании.

Участники театрализованного преставления на открытии тематического парка Остров мечты в Нагатинской пойме в Москве
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Сейчас из 24 аттракционов работают 20, остальные откроются к 28 марта. По словам организаторов, кроме обязательной сертификации все аттракционы прошли и добровольную с помощью специализированной немецкой компании.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В ближайшие годы столичные власти намерены открыть рядом с "Островом мечты" станцию метро "Парк чудес". Она войдет в состав Бирюлевской линии.

Открытие тематического парка Остров мечты
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В ближайшие годы столичные власти намерены открыть рядом с "Островом мечты" станцию метро "Парк чудес". Она войдет в состав Бирюлевской линии.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Алексей Никольский

В четверг парк развлечений осмотрел президент Владимир Путин. До официального открытия "Остров мечты" смогли посетить воспитанники детских домов, дети из многодетных, малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, а также подопечные Фонда Константина Хабенского.

Президент РФ Владимир Путин в новом детском парке развлечений Остров мечты
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В четверг парк развлечений осмотрел президент Владимир Путин. До официального открытия "Остров мечты" смогли посетить воспитанники детских домов, дети из многодетных, малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, а также подопечные Фонда Константина Хабенского.

© РИА Новости / Алексей Никольский
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Во время осмотра тематического парка президента окружили дети. Каждый хотел сфотографироваться с главой государства, из-за чего даже образовалась небольшая давка.

Президент РФ Владимир Путин общается с юными посетителями детского парка развлечений Остров мечты
9 из 9

Во время осмотра тематического парка президента окружили дети. Каждый хотел сфотографироваться с главой государства, из-за чего даже образовалась небольшая давка.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
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Остров мечты (парк)МоскваФотоОбщество
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