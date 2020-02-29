Сказка под открытым небом: в Москве открылся парк "Остров мечты"

"Остров мечты" – это гигантский торгово-развлекательный кластер в Нагатинской пойме, занимающий территорию примерно в 100 гектаров. Здесь расположены крупнейший в Европе крытый развлекательный парк с аттракционами, торговые галереи и ландшафтный парк под открытым небом.
"Остров мечты" – это гигантский торгово-развлекательный кластер в Нагатинской пойме, занимающий территорию примерно в 100 гектаров. Здесь расположены крупнейший в Европе крытый развлекательный парк с аттракционами, торговые галереи и ландшафтный парк под открытым небом.
Общая площадь построек под крышей составляет 300 тысяч квадратных метров. Ландшафтный парк занимает 44 гектара. Инвестиции в проект составили полтора миллиарда долларов.
Общая площадь построек под крышей составляет 300 тысяч квадратных метров. Ландшафтный парк занимает 44 гектара. Инвестиции в проект составили полтора миллиарда долларов.
Стандартный билет для посетителя старше 10 лет обойдется в 2,2 тысячи рублей в будни и 2,9 тысячи рублей в выходные.
Стандартный билет для посетителя старше 10 лет обойдется в 2,2 тысячи рублей в будни и 2,9 тысячи рублей в выходные.
При этом предусмотрена система льгот и скидок. Так, детский билет (до 10 лет) стоит в 1,9-2,6 тысячи рублей. Предусмотрен и семейный билет по схеме 2 + 2 – 7,4-9,9 тысячи рублей. Также заявлены скидки для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и инвалидов.
При этом предусмотрена система льгот и скидок. Так, детский билет (до 10 лет) стоит в 1,9-2,6 тысячи рублей. Предусмотрен и семейный билет по схеме 2 + 2 – 7,4-9,9 тысячи рублей. Также заявлены скидки для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и инвалидов.
Парк будет работать с понедельника по четверг с 12 до 22 часов, в пятницу — с 12 до 00 часов, в выходные - с 10 до 00 часов. Прогнозируется, что годовая посещаемость парка развлечений составит 7,5 миллиона человек, а всего комплекса в целом — 50 миллионов человек.
Парк будет работать с понедельника по четверг с 12 до 22 часов, в пятницу — с 12 до 00 часов, в выходные - с 10 до 00 часов. Прогнозируется, что годовая посещаемость парка развлечений составит 7,5 миллиона человек, а всего комплекса в целом — 50 миллионов человек.
Сейчас из 24 аттракционов работают 20, остальные откроются к 28 марта. По словам организаторов, кроме обязательной сертификации все аттракционы прошли и добровольную с помощью специализированной немецкой компании.
Сейчас из 24 аттракционов работают 20, остальные откроются к 28 марта. По словам организаторов, кроме обязательной сертификации все аттракционы прошли и добровольную с помощью специализированной немецкой компании.
В ближайшие годы столичные власти намерены открыть рядом с "Островом мечты" станцию метро "Парк чудес". Она войдет в состав Бирюлевской линии.
В ближайшие годы столичные власти намерены открыть рядом с "Островом мечты" станцию метро "Парк чудес". Она войдет в состав Бирюлевской линии.
В четверг парк развлечений осмотрел президент Владимир Путин. До официального открытия "Остров мечты" смогли посетить воспитанники детских домов, дети из многодетных, малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, а также подопечные Фонда Константина Хабенского.
В четверг парк развлечений осмотрел президент Владимир Путин. До официального открытия "Остров мечты" смогли посетить воспитанники детских домов, дети из многодетных, малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, а также подопечные Фонда Константина Хабенского.
Во время осмотра тематического парка президента окружили дети. Каждый хотел сфотографироваться с главой государства, из-за чего даже образовалась небольшая давка.
Во время осмотра тематического парка президента окружили дети. Каждый хотел сфотографироваться с главой государства, из-за чего даже образовалась небольшая давка.