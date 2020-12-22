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В Ереване оппозиция временно сняла "блокаду" здания правительства

В Ереване оппозиция временно сняла "блокаду" здания правительства

Сторонники оппозиции Армении, окружившие во вторник здание правительства страны в Ереване, требуя отставки премьера Никола Пашияняна, временно снимают "блокаду" РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T17:39

2020-12-22T17:39

2020-12-22T17:39

беспорядки в ереване

дашнакцутюн

никол пашинян

арик манукян

ильхам алиев

москва

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 22 дек – РИА Новости. Сторонники оппозиции Армении, окружившие во вторник здание правительства страны в Ереване, требуя отставки премьера Никола Пашияняна, временно снимают "блокаду" кабмина, заявил представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян."Сегодня мы прекращаем "блокаду" (здания правительства – ред.), но прекращаем временно", - сказал Манукян. При этом он призвал государственных чиновников отказаться от поддержки премьера.Оппозиционер сообщил, что митинг на площади Республики напротив здания правительства возобновится через несколько минут.Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

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Протестующие в Ереване подошли к кордону полиции у правительства Ереван. Митингующие у дома правительства подошли вплотную к полицейскому оцеплению. 2020-12-22T17:39 true PT0M39S

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беспорядки в ереване, дашнакцутюн, никол пашинян, арик манукян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире