https://ria.ru/20201221/voda-1590293957.html

Сенатор раскритиковал украинский проект о запрете подачи воды в Крым

Сенатор раскритиковал украинский проект о запрете подачи воды в Крым

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что законопроект на Украине о запрете возобновления подачи воды в... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T20:30

2020-12-21T20:30

2020-12-21T20:30

россия

алексей гончаренко

европейская солидарность

сергей цеков

совет федерации рф

верховная рада украины

республика крым

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_0:152:2908:1787_1920x0_80_0_0_8036896c1f4caec8e46ea0989cd77bd1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что законопроект на Украине о запрете возобновления подачи воды в Крым является "политической дурью".Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко внес в парламент страны проект закона о запрете возобновления водоснабжения по Северо-Крымскому каналу до восстановления суверенитета Украины над полуостровом и прилегающими водами."Существование подобного законопроекта показывает политическую дурь, присущую нынешнему депутатскому корпусу Верховной рады Украины. Перекрытие подачи воды в Крым с международной точки зрения является преступлением, за которое придется ответить", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, киевские власти официально делают вид, что в Крыму достаточно воды для нужд населения, а за глаза - злорадствуют.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.

https://ria.ru/20201221/krym-1590281959.html

https://ria.ru/20201221/krym-1590234038.html

россия

республика крым

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей гончаренко, европейская солидарность, сергей цеков, совет федерации рф, верховная рада украины, республика крым, украина, в мире