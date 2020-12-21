Сенатор раскритиковал украинский проект о запрете подачи воды в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что законопроект на Украине о запрете возобновления подачи воды в Крым является "политической дурью".
Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко внес в парламент страны проект закона о запрете возобновления водоснабжения по Северо-Крымскому каналу до восстановления суверенитета Украины над полуостровом и прилегающими водами.
"Существование подобного законопроекта показывает политическую дурь, присущую нынешнему депутатскому корпусу Верховной рады Украины. Перекрытие подачи воды в Крым с международной точки зрения является преступлением, за которое придется ответить", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, киевские власти официально делают вид, что в Крыму достаточно воды для нужд населения, а за глаза - злорадствуют.
"Они надеются, что перекрытие Северо-Крымского канала и проблемы с водой в Крыму вернут полуостров в состав Украины, что с их стороны невероятная глупость и демонстрация отсутствия логики. Все их действия заставляют крымчан в который раз радоваться своевременно принятому решению вернуться в Россию", - сказал сенатор.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.
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