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Сенатор раскритиковал украинский проект о запрете подачи воды в Крым
Сенатор раскритиковал украинский проект о запрете подачи воды в Крым
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что законопроект на Украине о запрете возобновления подачи воды в... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T20:30
2020-12-21T20:30
россия
алексей гончаренко
европейская солидарность
сергей цеков
совет федерации рф
верховная рада украины
республика крым
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что законопроект на Украине о запрете возобновления подачи воды в Крым является "политической дурью".Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко внес в парламент страны проект закона о запрете возобновления водоснабжения по Северо-Крымскому каналу до восстановления суверенитета Украины над полуостровом и прилегающими водами."Существование подобного законопроекта показывает политическую дурь, присущую нынешнему депутатскому корпусу Верховной рады Украины. Перекрытие подачи воды в Крым с международной точки зрения является преступлением, за которое придется ответить", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, киевские власти официально делают вид, что в Крыму достаточно воды для нужд населения, а за глаза - злорадствуют.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.
https://ria.ru/20201221/krym-1590281959.html
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россия, алексей гончаренко, европейская солидарность, сергей цеков, совет федерации рф, верховная рада украины, республика крым, украина, в мире

Сенатор раскритиковал украинский проект о запрете подачи воды в Крым

20:30 21.12.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что законопроект на Украине о запрете возобновления подачи воды в Крым является "политической дурью".
Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко внес в парламент страны проект закона о запрете возобновления водоснабжения по Северо-Крымскому каналу до восстановления суверенитета Украины над полуостровом и прилегающими водами.
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
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В Крыму назвали украинский проект о запрете подачи воды политиканством
"Существование подобного законопроекта показывает политическую дурь, присущую нынешнему депутатскому корпусу Верховной рады Украины. Перекрытие подачи воды в Крым с международной точки зрения является преступлением, за которое придется ответить", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, киевские власти официально делают вид, что в Крыму достаточно воды для нужд населения, а за глаза - злорадствуют.
"Они надеются, что перекрытие Северо-Крымского канала и проблемы с водой в Крыму вернут полуостров в состав Украины, что с их стороны невероятная глупость и демонстрация отсутствия логики. Все их действия заставляют крымчан в который раз радоваться своевременно принятому решению вернуться в Россию", - сказал сенатор.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.
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РоссияАлексей ГончаренкоЕвропейская солидарностьСергей ЦековСовет Федерации РФВерховная Рада УкраиныРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
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