https://ria.ru/20201221/prazdnik-1590155149.html

Политики рассказали о планах на Новый год в пандемию COVID-19

Политики рассказали о планах на Новый год в пандемию COVID-19

Российские политики рассказали РИА Новости, как коронавирус повлиял на их новогодние планы: одни заменят праздничные гуляния поездками в упряжках лошадей,... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T07:12

2020-12-21T07:12

2020-12-21T07:12

новый год—2021

россия

общество

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Российские политики рассказали РИА Новости, как коронавирус повлиял на их новогодние планы: одни заменят праздничные гуляния поездками в упряжках лошадей, другие готовят сборник анекдотов про COVID-19, а кто-то будет больше заниматься спортом на свежем воздухе и играть с детьми в снежки.Новый год в новой обстановкеВстретить Новый год в кругу семьи, но с "коронавирусными" атрибутами намерен глава КПРФ Геннадий Зюганов."Новый год – семейный праздник. Я его встречаю в кругу семьи, поздравляю друзей, однокашников. Мои близкие, внуки готовят свой домашний концерт. Я стихи пишу и учу, что-то им тоже почитаю. Готовлю новый сборник анекдотов, называется он "Коронавирус", - сказал Зюганов.Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому из-за коронавируса придется изменить своим новогодним традициям. Политик поделился, что он много лет начинает 31 декабря на работе. Работать обычно получается только первую половину дня, потом праздничная атмосфера "берет своё": все ходят по кабинетам, поздравляют друг друга, пьют чай."Часам к шести я обычно выхожу из Думы и по Тверской иду в сторону Елисеевского магазина. Но в этом году не пойду – там всегда скопление людей, и есть риск заразиться. Но вместе с однопартийцами и активистами небольшой группой мы пойдем на Манежную площадь, там сделаем хоровод вокруг елочки, зайдем в пиццерию, попьем чай и так с 5 до 9 вечера проводим старый год", - рассказал Жириновский.В новогодние каникулы глава ЛДПР также откажется от традиционных массовых гуляний и выберет "испытанные годами" зимние виды отдыха: "Покататься на санях, в упряжке лошадей, в баню сходить, съездить за город, в лес или парк".Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова рассказала, что у нее "простые и радостные" планы на Новый год. Выезжать куда-либо с маленьким ребенком сложно: в мае 2020 года Кузнецова в седьмой раз стала мамой, поэтому она планирует встретить праздник в кругу семьи."Что на самоизоляции, что сейчас, в ожидании "домашнего" Нового года на душе тепло. Представлю, как будем наряжать елку, как Петя (младший сын Кузнецовой – ред.) первый раз в жизни елку увидит, огоньки на ней, игрушки. А потом письма Деду Морозу - этой традиции мы не изменяем лет десять", - поделилась Кузнецова.Омбудсмен рассказала, что в ее семье есть новогодняя традиция устраивать вечерние посиделки за свечкой. А на новогодние каникулы она планирует принимать гостей и проводить время на свежем воздухе с детьми."Мне тут книжку написать предложили, а мне некогда даже думать об этом - вот жду, когда ёлкой и мандаринами запахнет, может тогда придёт вдохновение? Смеюсь, конечно. Не от стен и места на карте зависит наше счастье, душевный мир и гармония, вдохновение. А порой от совсем обыденных и простых вещей: доброго слова, родного взгляда, детской радости. Поэтому, где бы мы ни были, свои радости надо беречь и не забыть их в Новый год с собой взять", - сказала она.Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко рассказала, что из-за пандемии придется отказаться от походов с детьми на новогодние елки. Вместо традиционных гуляний сенатор планирует всей семьей заниматься спортом, кататься на ледянке с горки, играть в снежки, выезжать в парки.Отказаться от любимого хобби – горных лыж – в этом году пришлось первому зампреду комитета СФ по обороне Владимиру Кожину. Впервые за 20 лет он проведет новогодние праздники не в горах, но пока не определился, где именно.В кругу семьи и с прогулками на свежем воздухе намерен провести новогодние праздники глава международного комитета СФ Константин Косачев."Я считаю, что ответственное и сдержанное поведение в быту - это единственное, чем мы можем реально отблагодарить наших врачей и медсестер", - сказал Косачев.Традиционный праздникНекоторые политики рассказали, что их планы коронавирус не поменял, и они по традиции будут встречать Новый год с семьей."Я по своей природе семейный человек, и этот Новый год, как всегда, буду встречать дома со своей семьей. COVID, конечно, жизнь не украшает, но наши семейные традиции останутся незыблемыми", - поделился первый зампред комитета СФ по международным делам, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк.Отмечать новогодние праздники дома планирует и депутат Госдумы Наталья Поклонская."Буду отмечать Новый год с любимыми и родными людьми. Оливье, сельдь под шубой, "Ирония судьбы, или С легким паром!" - обязательные атрибуты. А домашние питомцы уже примеряют новогодний наряд", - рассказала она.Не повлиял коронавирус и на планы главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой. Она поделилась, что проведет праздник дома, а на каникулах будет читать книги."Пандемия абсолютно никак не повлияла на мои планы, поскольку у меня любом случае есть многолетняя традиция встречать новый год дома с самыми близкими людьми", - сказала Памфилова.Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов пожелал всем, чтобы этот Новый год отличался от предыдущего."Прошлый Новый год не принес нам снега, но, к сожалению, все узнали новое слово – коронавирус. Хотелось бы, чтобы сейчас все было ровно наоборот. Чтобы коронавирус поскорее ушел. А зима выдалась по-настоящему снежной. И никакая пандемия не отравляла больше новогодние зимние радости", - сказал Миронов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201220/snegopad-1590135245.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201220/novyygod-1589768233.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/novyy-god-1590044638.html

https://ria.ru/20201219/kredit-1589994285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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