https://ria.ru/20201221/mirotvortsy-1590219615.html

Шойгу: миротворцы не допустили в Карабахе ни одного серьезного инцидента

Шойгу: миротворцы не допустили в Карабахе ни одного серьезного инцидента

Российские миротворцы не допустили в Нагорном Карабахе ни одного серьезного инцидента, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T14:11

2020-12-21T14:11

2020-12-21T14:48

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

сергей шойгу

в мире

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские миротворцы не допустили в Нагорном Карабахе ни одного серьезного инцидента, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."С 10 ноября в соответствии с трехсторонними договорённостями российским воинским контингентом успешно проводятся… операции на территории Нагорного Карабаха. В кратчайшие сроки группировка российских войск развернута в назначенных районах и приступила к выполнению задач на 23 наблюдательных постах. На сегодняшний день не допущено ни одного серьёзного инцидента", - сказал он.По словам министра, открыто и поддерживается безопасное движение гражданского транспорта по Лачинскому коридору. Кроме того, под руководством российских миротворцев произведён обмен военнопленными между Арменией и Азербайджаном по принципу "всех на всех". Организован обмен телами погибших."Мирные граждане в условиях полной безопасности возвращаются в районы проживания и восстанавливают свои дома. Им помогают военнослужащие Центра по управлению миротворческой деятельностью. С 14 ноября российские миротворцы обеспечили возвращение более 42 тысяч беженцев. Осуществляется разминирование территории Нагорного Карабаха. Всего обезврежено более 6 тысяч взрывоопасных предметов", - добавил Шойгу.Он также рассказал, что для размещения российских миротворцев в Степанакерте возведены два современных блочно-модульных городка на 330 человек."До 1 апреля следующего года развернём 32 городка. В результате для миротворческого контингента будут созданы комфортные условия службы и быта", - заключил министр.

https://radiosputnik.ria.ru/20201117/1584987818.html

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россия, нагорный карабах, сергей шойгу, в мире