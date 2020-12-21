Шойгу: миротворцы не допустили в Карабахе ни одного серьезного инцидента
14:11 21.12.2020 (обновлено: 14:48 21.12.2020)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту №6 на въезде в город Шуша
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские миротворцы не допустили в Нагорном Карабахе ни одного серьезного инцидента, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"С 10 ноября в соответствии с трехсторонними договорённостями российским воинским контингентом успешно проводятся… операции на территории Нагорного Карабаха. В кратчайшие сроки группировка российских войск развернута в назначенных районах и приступила к выполнению задач на 23 наблюдательных постах. На сегодняшний день не допущено ни одного серьёзного инцидента", - сказал он.
По словам министра, открыто и поддерживается безопасное движение гражданского транспорта по Лачинскому коридору. Кроме того, под руководством российских миротворцев произведён обмен военнопленными между Арменией и Азербайджаном по принципу "всех на всех". Организован обмен телами погибших.
"Мирные граждане в условиях полной безопасности возвращаются в районы проживания и восстанавливают свои дома. Им помогают военнослужащие Центра по управлению миротворческой деятельностью. С 14 ноября российские миротворцы обеспечили возвращение более 42 тысяч беженцев. Осуществляется разминирование территории Нагорного Карабаха. Всего обезврежено более 6 тысяч взрывоопасных предметов", - добавил Шойгу.
Он также рассказал, что для размещения российских миротворцев в Степанакерте возведены два современных блочно-модульных городка на 330 человек.
"До 1 апреля следующего года развернём 32 городка. В результате для миротворческого контингента будут созданы комфортные условия службы и быта", - заключил министр.