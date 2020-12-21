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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201221/mirotvortsy-1590219615.html
Шойгу: миротворцы не допустили в Карабахе ни одного серьезного инцидента
Шойгу: миротворцы не допустили в Карабахе ни одного серьезного инцидента
Российские миротворцы не допустили в Нагорном Карабахе ни одного серьезного инцидента, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T14:11
2020-12-21T14:48
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
сергей шойгу
в мире
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские миротворцы не допустили в Нагорном Карабахе ни одного серьезного инцидента, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."С 10 ноября в соответствии с трехсторонними договорённостями российским воинским контингентом успешно проводятся… операции на территории Нагорного Карабаха. В кратчайшие сроки группировка российских войск развернута в назначенных районах и приступила к выполнению задач на 23 наблюдательных постах. На сегодняшний день не допущено ни одного серьёзного инцидента", - сказал он.По словам министра, открыто и поддерживается безопасное движение гражданского транспорта по Лачинскому коридору. Кроме того, под руководством российских миротворцев произведён обмен военнопленными между Арменией и Азербайджаном по принципу "всех на всех". Организован обмен телами погибших."Мирные граждане в условиях полной безопасности возвращаются в районы проживания и восстанавливают свои дома. Им помогают военнослужащие Центра по управлению миротворческой деятельностью. С 14 ноября российские миротворцы обеспечили возвращение более 42 тысяч беженцев. Осуществляется разминирование территории Нагорного Карабаха. Всего обезврежено более 6 тысяч взрывоопасных предметов", - добавил Шойгу.Он также рассказал, что для размещения российских миротворцев в Степанакерте возведены два современных блочно-модульных городка на 330 человек."До 1 апреля следующего года развернём 32 городка. В результате для миротворческого контингента будут созданы комфортные условия службы и быта", - заключил министр.
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россия, нагорный карабах, сергей шойгу, в мире

Шойгу: миротворцы не допустили в Карабахе ни одного серьезного инцидента

14:11 21.12.2020 (обновлено: 14:48 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту №6 на въезде в город Шуша
Российский миротворец на блокпосту №6 на въезде в город Шуша - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские миротворцы не допустили в Нагорном Карабахе ни одного серьезного инцидента, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"С 10 ноября в соответствии с трехсторонними договорённостями российским воинским контингентом успешно проводятся… операции на территории Нагорного Карабаха. В кратчайшие сроки группировка российских войск развернута в назначенных районах и приступила к выполнению задач на 23 наблюдательных постах. На сегодняшний день не допущено ни одного серьёзного инцидента", - сказал он.
По словам министра, открыто и поддерживается безопасное движение гражданского транспорта по Лачинскому коридору. Кроме того, под руководством российских миротворцев произведён обмен военнопленными между Арменией и Азербайджаном по принципу "всех на всех". Организован обмен телами погибших.
"Мирные граждане в условиях полной безопасности возвращаются в районы проживания и восстанавливают свои дома. Им помогают военнослужащие Центра по управлению миротворческой деятельностью. С 14 ноября российские миротворцы обеспечили возвращение более 42 тысяч беженцев. Осуществляется разминирование территории Нагорного Карабаха. Всего обезврежено более 6 тысяч взрывоопасных предметов", - добавил Шойгу.
Горячие точки - США и Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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"Горячие точки" – США и Нагорный КарабахВ очередном выпуске программы речь пойдет об основных проблемах сегодняшнего мира, о социальном расслоении, о проблемах среднего класса, о выборах в США и ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
Он также рассказал, что для размещения российских миротворцев в Степанакерте возведены два современных блочно-модульных городка на 330 человек.
"До 1 апреля следующего года развернём 32 городка. В результате для миротворческого контингента будут созданы комфортные условия службы и быта", - заключил министр.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНагорный КарабахСергей ШойгуВ мире
 
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