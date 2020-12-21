Главы МИД Азербайджана и России обсудили соглашение по Карабаху
© МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров со спецпосланником президента Республики Корея У Юн Гын
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БАКУ, 21 дек – РИА Новости. Главы МИД Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили по телефону исполнение соглашения о прекращении огня в Карабахе, сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.
"Двадцать первого декабря текущего года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Министры обменялись мнениями по реализации вопросов, вытекающих из совместного заявления от 10 ноября (о перемирии в Карабахе – ред.), а также повестки дня двустороннего сотрудничества. Стороны также обсудили региональные вопросы, представляющие взаимный интерес", - уточнили в пресс-службе.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.