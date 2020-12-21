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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201221/karabakh-1590239855.html
Главы МИД Азербайджана и России обсудили соглашение по Карабаху
Главы МИД Азербайджана и России обсудили соглашение по Карабаху
Главы МИД Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили по телефону исполнение соглашения о прекращении огня в Карабахе, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T15:40
2020-12-21T15:40
ситуация в нагорном карабахе
россия
никол пашинян
нагорный карабах
сергей лавров
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 21 дек – РИА Новости. Главы МИД Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили по телефону исполнение соглашения о прекращении огня в Карабахе, сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства."Двадцать первого декабря текущего года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Министры обменялись мнениями по реализации вопросов, вытекающих из совместного заявления от 10 ноября (о перемирии в Карабахе – ред.), а также повестки дня двустороннего сотрудничества. Стороны также обсудили региональные вопросы, представляющие взаимный интерес", - уточнили в пресс-службе.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201221/mirotvortsy-1590219615.html
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
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Наблюдательные посты российских миротворцев в Карабахе. Кадры Минобороны РФ
Как выглядят наблюдательные посты российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
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россия, никол пашинян, нагорный карабах, сергей лавров, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Главы МИД Азербайджана и России обсудили соглашение по Карабаху

15:40 21.12.2020
 
© МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров со спецпосланником президента Республики Корея У Юн Гын
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров со спецпосланником президента Республики Корея У Юн Гын - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© МИД РФ
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БАКУ, 21 дек – РИА Новости. Главы МИД Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили по телефону исполнение соглашения о прекращении огня в Карабахе, сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.
"Двадцать первого декабря текущего года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Министры обменялись мнениями по реализации вопросов, вытекающих из совместного заявления от 10 ноября (о перемирии в Карабахе – ред.), а также повестки дня двустороннего сотрудничества. Стороны также обсудили региональные вопросы, представляющие взаимный интерес", - уточнили в пресс-службе.
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В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНикол ПашинянНагорный КарабахСергей ЛавровИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
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