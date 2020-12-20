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Ирландскую путешественницу поразил Петербург
Ирландскую путешественницу поразил Петербург
Путешественница из Ирландии Рослин Ди рассказала о своих впечатлениях от путешествия в Санкт-Петербург, выразив восхищение Северной столицей России. Материал... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T05:34
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Путешественница из Ирландии Рослин Ди рассказала о своих впечатлениях от путешествия в Санкт-Петербург, выразив восхищение Северной столицей России. Материал опубликован на портале Independent.ie."Каким волшебным было посещение этого потрясающего города зимой", — пишет автор.По словам Ди, время, проведенное в Петербурге, было чудесным, а сам город поражал своей красотой. "Что я помню отчетливее всего, так это голубое небо, покрытые белым инеем тротуары, покрытые льдом каналы, внезапный снегопад, когда собирались тучи, и пронизывающий, почти трескучий холод, какого я никогда раньше не испытывала", — рассказывает путешественница.На этом зимнем фоне ее поразила архитектура Петербурга, которая создает "почти сказочный эффект", пишет она, особо выделяя Зимний дворец, церковь Николая Чудотворца, Эрмитаж, а также здания Михайловского и Мариинского театров.Однако наибольшее впечатление на туристку произвел "великолепный" храм Спаса на Крови с его "потрясающими" куполами."Да, очень холодно. Но бродить по этому историческому городу во всей его приглушенной зимней тишине — это не что иное, как волшебство", — заключает автор.
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ирландия, санкт-петербург, в мире

Ирландскую путешественницу поразил Петербург

05:34 20.12.2020 (обновлено: 15:04 20.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевВид на канал Грибоедова, дом Зингера и Казанский собор с купола собора Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.
Вид на канал Грибоедова, дом Зингера и Казанский собор с купола собора Спаса на Крови в Санкт-Петербурге. - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Путешественница из Ирландии Рослин Ди рассказала о своих впечатлениях от путешествия в Санкт-Петербург, выразив восхищение Северной столицей России. Материал опубликован на портале Independent.ie.
"Каким волшебным было посещение этого потрясающего города зимой", — пишет автор.
По словам Ди, время, проведенное в Петербурге, было чудесным, а сам город поражал своей красотой. "Что я помню отчетливее всего, так это голубое небо, покрытые белым инеем тротуары, покрытые льдом каналы, внезапный снегопад, когда собирались тучи, и пронизывающий, почти трескучий холод, какого я никогда раньше не испытывала", — рассказывает путешественница.
На этом зимнем фоне ее поразила архитектура Петербурга, которая создает "почти сказочный эффект", пишет она, особо выделяя Зимний дворец, церковь Николая Чудотворца, Эрмитаж, а также здания Михайловского и Мариинского театров.
Однако наибольшее впечатление на туристку произвел "великолепный" храм Спаса на Крови с его "потрясающими" куполами.
"Да, очень холодно. Но бродить по этому историческому городу во всей его приглушенной зимней тишине — это не что иное, как волшебство", — заключает автор.
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