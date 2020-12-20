https://ria.ru/20201220/peterburg-1590082399.html

Ирландскую путешественницу поразил Петербург

Ирландскую путешественницу поразил Петербург

Путешественница из Ирландии Рослин Ди рассказала о своих впечатлениях от путешествия в Санкт-Петербург, выразив восхищение Северной столицей России. Материал... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T05:34

2020-12-20T05:34

2020-12-20T15:04

туризм

ирландия

санкт-петербург

в мире

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Путешественница из Ирландии Рослин Ди рассказала о своих впечатлениях от путешествия в Санкт-Петербург, выразив восхищение Северной столицей России. Материал опубликован на портале Independent.ie."Каким волшебным было посещение этого потрясающего города зимой", — пишет автор.По словам Ди, время, проведенное в Петербурге, было чудесным, а сам город поражал своей красотой. "Что я помню отчетливее всего, так это голубое небо, покрытые белым инеем тротуары, покрытые льдом каналы, внезапный снегопад, когда собирались тучи, и пронизывающий, почти трескучий холод, какого я никогда раньше не испытывала", — рассказывает путешественница.На этом зимнем фоне ее поразила архитектура Петербурга, которая создает "почти сказочный эффект", пишет она, особо выделяя Зимний дворец, церковь Николая Чудотворца, Эрмитаж, а также здания Михайловского и Мариинского театров.Однако наибольшее впечатление на туристку произвел "великолепный" храм Спаса на Крови с его "потрясающими" куполами."Да, очень холодно. Но бродить по этому историческому городу во всей его приглушенной зимней тишине — это не что иное, как волшебство", — заключает автор.

https://ria.ru/20200921/belavin-1577251758.html

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ирландия, санкт-петербург, в мире