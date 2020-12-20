https://ria.ru/20201220/karabakh-1590092630.html
В Нагорный Карабах прибыли семь вагонов с гуманитарной помощью из России
В Нагорный Карабах прибыли семь вагонов с гуманитарной помощью из России
Еще семь вагонов с гуманитарной помощью из РФ прибыли в Нагорный Карабах, в вагонах - пиломатериалы и платформа с автокраном, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T10:49
2020-12-20T10:49
2020-12-20T10:49
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Еще семь вагонов с гуманитарной помощью из РФ прибыли в Нагорный Карабах, в вагонах - пиломатериалы и платформа с автокраном, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее сообщалось, что МЧС РФ до 14 декабря направит 54 вагона с 1,2 тысячи тонн гуманитарной помощи в Нагорный Карабах."Девятнадцатого декабря специалисты сводной группировки МЧС России разгрузили семь железнодорожных вагонов с гуманитарной помощью из РФ. Это 300 кубометров пиломатериалов и платформа с автокраном. Материалы уже доставлены грузовым ведомственным транспортом в Степанакерт", - говорится в сообщении.Отмечается, что позже их распределят по пунктам выдачи различных районов региона.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20201219/karabakh-1589998706.html
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Российские миротворцы и МЧС доставляют воду и стройматериалы жителям НКР
Миротворческий контингент и силы МЧС России доставили в пострадавшие районы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) воду и строительные материалы. На кадрах, снятых в субботу, жители села Хнапат наполняют баки водой. В Степанакерте же местное население обеспечивают древесиной и другими видами гуманитарной помощи для ускорения восстановительных работ.
2020-12-20T10:49
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россия, нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), азербайджан, армения, в мире