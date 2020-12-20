https://ria.ru/20201220/deti-1590095167.html

Выбор РИА Новости: звездные дети 2020 года

Выбор РИА Новости: звездные дети 2020 года

Уходящий год, из-за пандемии коронавируса ставший крайне непростым для всего мира, принес и радость в семьи многих российских и мировых знаменитостей, у которых РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T11:23

2020-12-20T11:23

2020-12-20T11:23

новый год—2021

джиджи хадид

шоу-бизнес

софи тернер

илон маск

валерий сюткин

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Уходящий год, из-за пандемии коронавируса ставший крайне непростым для всего мира, принес и радость в семьи многих российских и мировых знаменитостей, у которых родились дети. У кого-то из звезд в уходящем году родился первенец: радостное событие произошло у таких зарубежных звезд, как Квентин Тарантино, Кэмерон Диаз, Хоакин Феникс и Руни Мара, в числе российских знаменитостей, радовавшихся первому ребенку, - Александра Бортич, Юлия Липницкая, Данила Козловский и DJ Smash.Подтвердили в этом статус многодетных отцов британский премьер Борис Джонсон, американский предприниматель Илон Маск и британский актер Джуд Лоу, у которых родилось по шестому ребенку. Поддержали тренд на многодетность Мила Йовович, Роби Уильямс и Энрике Иглесиас с Анной Курниковой.Шесть или большеУ британского премьера Бориса Джонсона и его невесты Кэрри Саймондс в апреле родился сын. Джонсон и Саймондс сообщили о том, что ждут ребенка, в конце февраля. Тогда же пара заявила о помолвке."Премьер-министр и мисс Саймондс хотели бы поблагодарить прекрасных специалистов родильного отделения больницы национальной системы здравоохранения", - сказал журналистам представитель канцелярии премьера.Саймондс, которой 31 год, стала матерью впервые, а вот 54-летний Джонсон – отец со стажем. У него четверо взрослых детей от брака с юристом Мариной Уилер, внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр и, по некоторым данным, есть еще один внебрачный ребенок. Джонсон постоянно уходит от ответа на вопросы журналистов о точном количестве детей.В шестой раз отцом стал американский предприниматель Илон Маск, его подруга певица Граймс подарила ему сына. Для нее это первый ребенок, у Маска есть пятеро детей от его первой жены Жюстин Уилсон. Рождение мальчика сопровождал некоторый ажиотаж вокруг имени, которым нарекли его счастливые родители - X Æ A-12."Х -неизвестная переменная. Æ - то, как я по-эльфийски пишу любовь и/или искусственный интеллект. А-12 (самолет-разведчик - ред.) = предтеча SR-17 (наш любимый самолет). Никакого оружия, никакой обороны, только скорость. Отлично показывает себя в бою, но мирный. Плюсом к этому, A = Archangel, моя любимая песня", - написала Граймс в Twitter.Маск скорректировал сообщение своей подруги, отметив, что самолет правильно называется SR-71, а не SR-17. Также он разместил фотографию самолета Lockheed A-12, подписав ее как Archangel-12 (Архангел-12). Позже стало известно, что паре пришлось скорректировать имя из-за калифорнийских законов."Вы изменили имя ребенка из-за калифорнийских законов? Каково новое имя малыша?", - спросил певицу один из подписчиков в Instagram."X Æ A-Xii", - ответила Граймс, отметив, что "выглядит, честно говоря, даже лучше".Певица пояснила, что заменить 12 на римские цифры в имени пришлось из-за законов Калифорнии."Одно тире разрешается", - добавила Граймс.В уходящем году в шестой раз стал отцом и британский актер Джуд Лоу, а вот для его супруги Филлипы Коэн это первый ребенок. Слухи об этом событии актер официально подтвердил в шоу Джимми Фэллона. Ведущий поинтересовался, чем Лоу занимался в карантине."Я работал в саду. О! И вдобавок ко всему у меня родился ребенок", - ответил актер.Он не стал сообщать ни имя, ни пол малыша. От предыдущих отношений у Лоу пятеро детей от 23 до пяти лет, с которыми, как пишут СМИ, у Филлипы Коэн сложились хорошие отношения.Родительство и социальная ответственностьНекоторые звездные пары, ставшие в уходящем году родителями, воспользовались радостным событием, чтобы привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются дети и их семьи в разных регионах мира.Актеры Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями, у пары родился сын. Мальчика назвали Ривером, в честь старшего брата Феникса, который тоже был актером, но умер еще в 1993 году от передозировки запрещенными веществами. Феникс и Мара выбрали не самый обычный способ сообщить о своем родительстве - они написали эссе для журнала People о семьях, разделенных на американо-мексиканской границе."Нам, как новоиспеченным родителям невыносимо представить, каково было бы, если бы нашего ребенка забрали у нас на день, не говоря уже о годах. Но это та самая ситуация, в которой оказались эти 545 детей и их родителей. Как американцы мы должны продолжать уделять внимание положению этих семей и получить ответы на вопрос, почему они до сих пор не находятся там, где должны", - написали они.У певицы Кэти Перри и актера Орлано Блума родилась девочка, которую назвали Дэйзи Дав. Примечательно, что новость об этом появилось на странице ЮНИСЕФ, послами которой являются оба счастливых родителя, а Блум сделал перепост со страницы организации у себя в Instagram."Мы парим, наполненные любовью и восхищением от того, что наша дочь пришла в этот мир здоровой и в безопасности. Но мы знаем, что мы счастливчики, и не у всех рождение детей проходит так спокойно, как у нас. Общины по всему миру до сих пор испытывают нехватку медицинских работников, и каждые 11 секунд умирает беременная женщина или новорожденный, в основном по причинам, которые можно было бы предотвратить. С появлением COVID-10 жизни многих новорожденных подвергаются опасности из-за еще большей нехватки доступа к воде, мылу, вакцинам и лекарствам, которые предотвращают болезни. Нам, как родителям новорожденного, это разбивает сердца, так как мы еще больше сопереживаем борющимся родителям", - написали Перри и Блум.Пара создала специальную страницу для пожертвований в адрес ЮНИСЕФ, которые могли сделать все, кто хотел поздравить пару с рождением дочери.Для певицы это первый ребенок, у Блума уже есть сын от предыдущего брака.Впервые родителиЗнаменательным стал уходящий год для режиссера Квентино Тарантино, впервые ставшего отцом в 56 лет. Как сообщили израильские СМИ, супруга режиссера, израильская модель Даниэла Пик подарила ему мальчика. Имя новорожденного стало известно только после церемонии брит-милы (обрезания), ребенка назвали Лео - в честь одного из дедушек Даниэлы.До отношений с Пик Тарантино весьма категорично высказывался о семейных узах, заявляя, что посвятил себя кинематографу. Но при этом и не исключая, что, возможно, когда-нибудь обзаведется супругой и детьми.Американская актриса Кэмерон Диаз, которую СМИ ранее неоднократно записывали в ряды чайлд-фри, в 47 лет впервые стала мамой. Как писали глянцевые издания, Диаз и ее супруг музыкант Бенджи Мэдден пять лет шли к тому, чтобы стать родителями. Радостное событие произошло еще 30 декабря 2019 года, но рассказать об этом пара решилась только в январе 2020 года. Девочку назвали Рэддикс, об этом пара написала в Instagram, но ограничилась лишь текстовым сообщением."Она покорила ниши сердца, сделав нашу семью полной. Мы счастливы поделиться этой новостью, но мы также чувствуем необходимость защитить ее частную жизнь. Поэтому мы не будем публиковать фотографии и делиться другими подробностями, кроме того, что она очень милая!"- написали счастливые родители.Ряды молодых родителей в уходящем году пополнили звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер и музыкант Джо Джонас, поженившиеся в прошлом году. Пара не афишировала ни беременность Софи, ни рождение ребенка. Как сообщило издание TMZ, у супругов родилась девочка, которую назвали Уиллой.Стала матерью в этом году российский светский хроникер, блогер Божена Рынска. Отцом ребенка, по словам Рынски, является ее покойный супруг, один из основателей НТВ Игорь Малашенко, покончивший жизнь самоубийством в прошлом году. Познать радость материнства Рынске помогли современные технологии и суррогатная мать. В интервью изданию Hello! она рассказала, что долго шла к материнству, потратив четыре года на терапию в различных клиниках. Долгожданную дочь Рынска назвала Евгенией.Прибавление в семействе в этом году и у американской модели Джиджи Хадид и музыканта Зейна Малика - у пары родилась дочь. О событии в своем Twitter сообщил счастливый отец."Наша малышка здесь, здоровая и красивая. Попытаться выразить словами то, что я сейчас чувствую, было бы невыполнимой задачей. Любовь, которую я испытываю к этому крошечному человеку, выше моего понимания. Благодарен за то, что знаю ее, горжусь тем, что называю своей, и благодарен за ту жизнь, которую мы проведем вместе", - написал Малик.Впервые стала мамой в этом году российская актриса Александра Бортич - у нее и ее избранника Евгения Савельева родился сын. Мальчика назвали Александром. Актриса о рождении сына, как и многие знаменитости, сообщила в Instagram, опубликовав фото, на котором счастливые родители запечатлены с малышом.Осенью родила первенца американская певица Ники Минаж. Рэп-исполнительница опубликовала в Instagram детскую ножку, поздравив таким образом с годовщиной свадьбы своего супруга Кеннета Петти. Она не сообщила имя и пол ребенка, но по данным некоторых СМИ, у пары родился сын.Прибавление в этом году у актеров Данилы Козловского и Ольги Зуевой - в марте у звездной четы родилась дочь Ода Валентина."Я распадаюсь на кусочки каждый раз, когда произношу ее имя", - написала Зуева в Instagram под фото, на котором она держит на руках малышку.Впервые стала мамой в этом году российская актриса Таисия Вилкова. У нее и режиссера Семена Серезина родилась дочь, которую назвали Серафимой.Прибавление в семействе американского актера Криса Пратта и Кэтрин Шварцнеггер. У пары родилась дочь, которую назвали Лайла Мария."Мы невероятно рады сообщить о рождении нашей дочери, Лайлы Марии Шварцнеггер Пратт. Мы бесконечно счастливы", - написал Пратт в Instagram.Впервые стала мамой американская модель и актриса Хлоя Севиньи - она родила своему бойфренду - галеристу Синише Марковичу - сына."Добро пожаловать в мир, Ваня Севиньи Макович. Родился второго мая в Нью-Йорке. Спасибо всему персоналу больницы Mt. Sinai East за вашу смелость, стойкость и доброту, особенно - медсестрам за их деликатность и терпение. Да благословит Бог все семьи, ожидающие рождения детей в это время", - написала Севиньи под снимком с малышом, который опубликовала в своем Instagram.Британский актер Руперт Гринт, прославившийся в роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, в этом году стал отцом - актриса Джорджия Грум родила ему дочь. Имя дочери Гринт сообщил в своем Instagram, которым обзавелся совсем недавно, малышку назвали Уэнсдей.Пополнение в семье российского ди-джея, композитора и продюсера, известного публике как DJ Smash - его супруга, модель Анастасия Кривошеева родила дочь. Счастливая пара не преминула поделиться фотографиями из роддома с малышкой в Instagram, но лицо новорожденной молодые родители закрыли на фотографии нарисованным сердечком.Родители с опытомВновь стал отцом в уходящем году заслуженный артист России Валерий Сюткин - его супруга Виола родила сына. Для пары это второй совместный ребенок, также у 62-летнего музыканта двое детей от предыдущих браков и даже есть внучка.В четвертый раз родителями стали британский певец Робби Уильямс и его супруга актриса Айда Филд. О событии рассказала актриса, опубликовав фото на котором изображены четыре пары детских ножек. Мальчика назвали Бо Бенедикт Энтовен. С рождением сына паре помогла та же суррогатная мать, что выносила третьего ребенка супругов.Летом американский певец и актёр Джастин Тимберлейк и его супруга актриса Джессика Бил стали родителями во второй раз - у пары родился еще один сын. Супруги не афишировали предстоящее событие и имя малыша до сих пор не известно. Старшего сына Сайласа звездная чета также оберегает от излишнего внимания публики.Прибавление в семье певца Энрике Иглесиаса и бывшей теннисистки Анны Курниковой - в январе у пары родилась дочь Маша. Как и многие звезды, о событии Иглесиас сообщил в Instagram, опубликовав фото, на котором держит на руках новорожденную малышку с подписью "Мое солнышко".Это не первый ребенок звездной четы - пара воспитывает близнецов Николаса и Люси.В третий раз мамой стала актриса Мила Йовович - у нее и ее супруга Пола Андерсона родилась третья дочь, которую назвали Оушин. О событии рассказала старшая дочь Эва Габо, опубликовав в Instagram фото, где семья запечатлена в полном составе, включая новорожденную малышку.Немало публикаций в российских СМИ в этом году было посвящено российскому юмористу Евгений Петросян, который в 75 лет во второй раз стал отцом. Сына ему родила его молодая супруга Татьяна Брухунова, мальчика назвали Ваганом в честь отца артиста. Мальчик появился на свет в ОАЭ, где Петросян отдыхал с молодой супругой. У артиста также есть взрослая дочь от первого брака Викторина, у которой двое своих детей и даже есть внук.В третий раз стала матерью американская певица Сиара - у нее и ее супруга футболиста Рассела Уилсона родился сын. Мальчика назвали Уин Харрисон. У пары уже есть дочь, а от предыдущих отношений у певицы также есть сын."Спортивные" малышиВ семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина и его жены Анастасии Шубской также прибавление в уходящем году - у пары родился сын, которого назвали Ильей."Спасибо тебе, моя любимая, за нашего очаровательного малыша. Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик", - написал Овечкин на своей странице в Instagram.Это второй ребенок в семье 34-летнего хоккеиста. Пара уже воспитывает сына Сергея.Родилась дочь в этом году у бывшей фигуристки Юлии Липницкой и ее возлюбленного, тоже бывшего фигуриста Владислава Тарасенко. Липницкая о рождении дочери рассказала, когда малышке исполнился месяц. Девочку назвали Каталиной.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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