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Ученые подтвердили высокие темпы распространения мутации коронавируса
Ученые подтвердили высокие темпы распространения мутации коронавируса
Новый тип коронавируса, выявленный в Великобритании, распространяется с большей скоростью, говорится в заявлении главного врача Англии профессора Криса Уитти. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T01:49
2020-12-20T01:49
2020-12-20T02:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
садик хан
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Новый тип коронавируса, выявленный в Великобритании, распространяется с большей скоростью, говорится в заявлении главного врача Англии профессора Криса Уитти. Новая мутацияО том, что британские ученые обнаружили новый вариант коронавируса, он распространяется быстрее, ранее на этой неделе сообщил глава минздрава Соединенного королевства Мэтт Хэнкок.Вместе с тем, министр отметил, что у ученых нет никаких оснований полагать, что новая мутация вируса может приводить к тяжелому течению заболевания, также нет оснований считать, что новый тип вируса не будет реагировать на уже производимую вакцину от COVID-19.Ситуация с коронавирусом в БританииНа фоне выявления новой мутации число выявленных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за минувшие сутки выросло на 27 052, общее число случаев по данным на 19 декабря перевалило за два миллиона, умерли 534 человека, свидетельствуют данные минздрава страны.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 004 219 человек, умерли 67 075 заболевших.Локдаун в ЛондонеПравительство Великобритании в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом вводит в Лондоне и ряде регионов на юго-востоке Англии новый, самый высокий, четвертый уровень ограничений, объявил на пресс-конференции в субботу премьер-министр страны Борис Джонсон.Вновь закроются непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские, людям рекомендовано максимальное количество времени проводить дома.Изменения вступят в силу в воскресенье утром и сохранятся как минимум на две недели. Они будут пересмотрены 30 декабря.Жителям районов с первым, вторым и третьим уровнями ограничений запрещено въезжать в районы с четвертым уровнем.Как заявил мэр Лондона Садик Хан, предстоящее Рождество станет для жителей британской столицы самым тяжелым со времен Второй мировой войны."Эти новые ограничения огорчают. Наш город переживает тяжелейшее Рождество со времен войны. Нам нужно собраться, чтобы пережить этот трудный период. Пожалуйста, следуйте новым правилам", - написал он в Twitter.Новая мутация в ЮАРВ пятницу в минздраве ЮАР также сообщили, что генетики в Южно-Африканской Республике обнаружили новую для страны мутацию коронавируса, преобладающую во время второй волны распространения заболевания.Разновидность вируса, названная 501.V2, распространяется быстрее, чем ранее зафиксированные мутации. Кроме того, по данным южноафриканского минздрава, 501.V2 приводит к более частому, по сравнению с первой волной, тяжелому течению COVID-19 среди молодых людей без сопутствующих заболеваний.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, садик хан, борис джонсон, здоровье - общество, великобритания, лондон, юар, в мире
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости.
Новый тип коронавируса
, выявленный в Великобритании
, распространяется с большей скоростью, говорится в заявлении главного врача Англии
профессора Криса Уитти.
"Мы предупредили Всемирную организацию здравоохранения и продолжаем анализировать доступные данные для улучшения нашего понимания. Данных о том, что новый тип вируса вызывает более высокую смертность или что он затрагивает вакцины и лечение, пока нет, но проводятся срочные исследования с целью подтвердить это", — отметил Уитти.
Новая мутация
О том, что британские ученые обнаружили новый вариант коронавируса, он распространяется быстрее, ранее на этой неделе сообщил глава минздрава Соединенного королевства Мэтт Хэнкок.
Вместе с тем, министр отметил, что у ученых нет никаких оснований полагать, что новая мутация вируса может приводить к тяжелому течению заболевания, также нет оснований считать, что новый тип вируса не будет реагировать на уже производимую вакцину от COVID-19.
Ситуация с коронавирусом в Британии
На фоне выявления новой мутации число выявленных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за минувшие сутки выросло на 27 052, общее число случаев по данным на 19 декабря перевалило за два миллиона, умерли 534 человека, свидетельствуют данные минздрава страны.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 004 219 человек, умерли 67 075 заболевших.
Локдаун в Лондоне
Правительство Великобритании в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом вводит в Лондоне и ряде регионов на юго-востоке Англии новый, самый высокий, четвертый уровень ограничений, объявил на пресс-конференции в субботу премьер-министр страны Борис Джонсон
.
"Эти меры будут, по сути, аналогичны национальному локдауну… На Рождество будет запрещено встречаться с другими семьями", - сказал Джонсон.
Вновь закроются непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские, людям рекомендовано максимальное количество времени проводить дома.
Изменения вступят в силу в воскресенье утром и сохранятся как минимум на две недели. Они будут пересмотрены 30 декабря.
Жителям районов с первым, вторым и третьим уровнями ограничений запрещено въезжать в районы с четвертым уровнем.
Как заявил мэр Лондона Садик Хан
, предстоящее Рождество станет для жителей британской столицы самым тяжелым со времен Второй мировой войны.
"Эти новые ограничения огорчают. Наш город переживает тяжелейшее Рождество со времен войны. Нам нужно собраться, чтобы пережить этот трудный период. Пожалуйста, следуйте новым правилам", - написал он в Twitter
.
Новая мутация в ЮАР
В пятницу в минздраве ЮАР также сообщили, что генетики в Южно-Африканской Республике обнаружили новую для страны мутацию коронавируса, преобладающую во время второй волны распространения заболевания.
Разновидность вируса, названная 501.V2, распространяется быстрее, чем ранее зафиксированные мутации. Кроме того, по данным южноафриканского минздрава, 501.V2 приводит к более частому, по сравнению с первой волной, тяжелому течению COVID-19 среди молодых людей без сопутствующих заболеваний.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.