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В Петербурге две школьницы потушили снегом Вечный огонь
В Петербурге две школьницы потушили снегом Вечный огонь
Полиция нашла двух 13-летних девочек, потушивших снегом Вечный огонь в Красносельском районе Санкт-Петербурга. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T17:48
2020-12-19T17:48
2020-12-19T18:10
гумвд
ленинградская область
красносельский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек — РИА Новости. Полиция нашла двух 13-летних девочек, потушивших снегом Вечный огонь в Красносельском районе Санкт-Петербурга.В субботу днем в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в парке Красного Села не горит Вечный огонь и ощущается запах газа."Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции оперативно установили причастных к данному инциденту. Ими оказались две 13-летние девочки, кидавшие в пламя снежки", — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Несовершеннолетних доставили в отдел полиции, о чем незамедлительно проинформировали их родителей.С подростками провели профилактическую беседу. Родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.Горение Вечного огня оперативно восстановили.
https://ria.ru/20200507/1571128410.html
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гумвд, ленинградская область, красносельский район, санкт-петербург, происшествия