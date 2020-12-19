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В Петербурге две школьницы потушили снегом Вечный огонь
В Петербурге две школьницы потушили снегом Вечный огонь
Полиция нашла двух 13-летних девочек, потушивших снегом Вечный огонь в Красносельском районе Санкт-Петербурга. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T17:48
2020-12-19T18:10
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ленинградская область
красносельский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек — РИА Новости. Полиция нашла двух 13-летних девочек, потушивших снегом Вечный огонь в Красносельском районе Санкт-Петербурга.В субботу днем в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в парке Красного Села не горит Вечный огонь и ощущается запах газа."Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции оперативно установили причастных к данному инциденту. Ими оказались две 13-летние девочки, кидавшие в пламя снежки", — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Несовершеннолетних доставили в отдел полиции, о чем незамедлительно проинформировали их родителей.С подростками провели профилактическую беседу. Родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.Горение Вечного огня оперативно восстановили.
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гумвд, ленинградская область, красносельский район, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге две школьницы потушили снегом Вечный огонь

17:48 19.12.2020 (обновлено: 18:10 19.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВечный огонь в Парке Победы
Вечный огонь в Парке Победы - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек — РИА Новости. Полиция нашла двух 13-летних девочек, потушивших снегом Вечный огонь в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
В субботу днем в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в парке Красного Села не горит Вечный огонь и ощущается запах газа.
"Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции оперативно установили причастных к данному инциденту. Ими оказались две 13-летние девочки, кидавшие в пламя снежки", — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Несовершеннолетних доставили в отдел полиции, о чем незамедлительно проинформировали их родителей.
С подростками провели профилактическую беседу. Родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.
Горение Вечного огня оперативно восстановили.
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