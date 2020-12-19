https://ria.ru/20201219/peterburg-1590054446.html

В Петербурге две школьницы потушили снегом Вечный огонь

В Петербурге две школьницы потушили снегом Вечный огонь

Полиция нашла двух 13-летних девочек, потушивших снегом Вечный огонь в Красносельском районе Санкт-Петербурга. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T17:48

2020-12-19T17:48

2020-12-19T18:10

гумвд

ленинградская область

красносельский район

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155570/29/1555702987_0:125:3195:1922_1920x0_80_0_0_b9a61e6f630e95476a0f0046e16bd9c5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек — РИА Новости. Полиция нашла двух 13-летних девочек, потушивших снегом Вечный огонь в Красносельском районе Санкт-Петербурга.В субботу днем в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в парке Красного Села не горит Вечный огонь и ощущается запах газа."Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции оперативно установили причастных к данному инциденту. Ими оказались две 13-летние девочки, кидавшие в пламя снежки", — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Несовершеннолетних доставили в отдел полиции, о чем незамедлительно проинформировали их родителей.С подростками провели профилактическую беседу. Родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.Горение Вечного огня оперативно восстановили.

https://ria.ru/20200507/1571128410.html

ленинградская область

красносельский район

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, ленинградская область, красносельский район, санкт-петербург, происшествия