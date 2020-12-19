https://ria.ru/20201219/pashinyan-1590011853.html

Пашинян рассказал о работе российских пограничников в Армении

Пашинян рассказал о работе российских пограничников в Армении

Российские пограничники активно участвуют в работах, связанных с обеспечением безопасности в граничащей с Азербайджаном Сюникской области Армении, заявил... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T10:30

2020-12-19T10:30

2020-12-19T10:36

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 19 дек – РИА Новости. Российские пограничники активно участвуют в работах, связанных с обеспечением безопасности в граничащей с Азербайджаном Сюникской области Армении, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.Ранее в армянском МИД сообщили, что Армения и Азербайджан уточнили пункты дислокации временных боевых позиций согласно трехстороннему соглашению о перемирии в Карабахе. В ведомстве заявили, что уточнение позиций связано с необходимостью демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией. Жители приграничных населенных пунктов считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности."Сегодня уже российские пограничные войска и другие силы полноценно вовлечены в Сюнике, и это абсолютно новая ситуация с точки зрения безопасности", - сказал Пашинян в телеобращении к соотечественникам.По его словам, в Сюникской области уточняются границы, вооруженные силы Армении и пограничники размещаются вдоль международно признанных границ страны. "Это, конечно, вносит определенные изменения в знакомой нам среде, создает некоторые сложности и неудобства, тем более вызывает эмоции, и даже звучат оценки, что происходящее – сдача Сюника или грозит его потерей. Реальность же абсолютно иная, все это делается для обеспечения гарантий безопасности Сюника и укрепления этих гарантий", - сказал Пашинян.Как добавил армянский премьер, проблема в том, что на участках за пределами международно признанных границ Армении в последние дни имелась большая вероятность возобновления военных действий. "Если бы эта эскалация произошла на указанном участке, ее волна могла бы перекинуться на Сюникскую область, на территорию Армении со всеми вытекающими из этого последствиями. А сегодня, размещаясь на международно признанных границах, мы создаем гарантии безопасности для Сюника, потому что это уже граница той безопасной системы, в которую мы входим", - отметил Пашинян.По его словам, новая ситуация может привести к транспортным и логистическим сложностям, затруднится бесперебойное функционирование некоторых дорог. "Но это решаемые вопросы, и мы прилагаем усилия по их решению, в том числе посредством трехстороннего документа (по Карабаху – ред.)", - сказал Пашинян, заверив, что при уточнении границ армянская сторона не уступила ни миллиметра территории страны.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201216/plennye-1589528708.html

https://ria.ru/20201219/karabakh-1589998706.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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Российские миротворцы при передаче Кельбаджарского района в Карабахе. Кадры Минобороны РФ Российские миротворцы проследили, чтобы передача Кельбаджарского района в Карабахе под контроль азербайджанских военных прошла спокойно. 2020-12-19T10:30 true PT1M29S

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никол пашинян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире