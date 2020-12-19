https://ria.ru/20201219/nikola-1589980729.html

"Выкуп свечи-невесты": за что любили Николу Зимнего

"Выкуп свечи-невесты": за что любили Николу Зимнего

РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T08:00

2020-12-19T08:00

2020-12-19T08:00

религия и мировоззрение

иисус христос

русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

западная европа

николай чудотворец

аналитика - религия и мировоззрение

русская православная церковь

бари

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571802190_0:635:2029:1776_1920x0_80_0_0_ca893a54702f4a9924f90880ce67d596.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Православные христиане празднуют 19 декабря день памяти святителя Николая Чудотворца, Угодника Божия. В народе его называют Никола Зимний. С ним связано множество традиций, некоторые в наши дни позабыты. О самых интересных — в материале РИА Новости.Посту вопрекиСтол, полный яств. Веселые песни и пляски. У каждого из детей — подарки под подушкой. Празднование не меньше трех дней.Сейчас так отмечают Новый год или Рождество. Однако еще сто лет назад этим датам уделяли куда меньше внимания. В отличие от другой — дня Николы Зимнего.В церковном календаре он называется днем памяти святителя Николая Мирликийского Чудотворца. Празднуют его в самый разгар Рождественского поста, когда одновременно нужно воздерживаться не только от скоромной пищи, но и, как велит устав, "праздности всякой". Про песни и пляски и говорить не приходится.Однако русских крестьян запреты не останавливали. А духовенство, что интересно, смотрело на их увеселения сквозь пальцы. Хотя те же святочные развлечения, от Рождества до Крещения, сурово порицало.Ответ прост: нет более популярного в Русской церкви святого, чем Николай Чудотворец. Больше всего храмов посвящено именно ему. Хотя, казалось бы, он так далек от нас: смуглое лицо, греческий нос, всю жизнь провел в Малой Азии, где легкий морозец — вселенская катастрофа. Да и жил он в IV веке, когда ни о какой христианской Руси и речи не было.С принятием христианства в русских землях "Житие святителя Николая" передается из уст в уста, звучит и в храмах, и в домах. Особенно народу нравится описание чудес, совершенных "батюшкой Николой".Вот самое любимое: в городе Миры, где служил святой, у одного вдовца было три дочери. Но он не мог их выдать замуж, потому что был очень беден. А без приданого брак не состоится. Дочерей ждала типичная для того времени участь — стать блудницами.Прознав об этом, святитель Николай решил помочь бедной семье. Три вечера подряд ходил мимо их дома, стараясь остаться незамеченным, и бросал по мешочку с золотом. Однако вдовец однажды подкараулил его — но святой уговорил того сохранить все в тайне."Как Христос""Никола с мешочком" в Средние века был одним из самых популярных иконографических образов. От этого сюжета пошло поверье, что святитель тайно приносит подарки. В Западной Европе из этого вырос культ Санта-Клауса — главного персонажа Рождества.На Руси было аналогичное поверье. Оно тоже связывало Николу с грядущим Рождеством."Начало зимних Святок, знаменующих окончание Рождественского поста, во многих местах на Руси приурочивали не к Рождеству Христову, а к Николину дню", — говорит российский этнограф Татьяна Мануковская.Это, по ее словам, связано с народным восприятием святителя Николая. В некоторых губерниях его ставили чуть ли не на один уровень с Иисусом Христом."Например, в свадебной обрядности невесте полагалась икона Богоматери, а жениху — с изображением либо Спасителя, либо святителя Николая. До сих пор молодоженов благословляют образом Николая Угодника, так же провожают и умерших в последний путь", — объясняет Мануковская.Поэтому простые крестьяне со спокойной душой нарушали Рождественский пост, чтобы отметить Николу Зимнего. Это был один из немногих праздников, когда в деревнях устраивали братчины — большие пиры, где собирались все сельчане."Поселяне ставят общим миром в церкви большую свечу и служат молебен о ниспослании на них всяких благ. После угощают на свой счет поселян из своего околотка; остатки от стола раздают нищим; хлебные крохи бросают на воздух, чтобы нечистые духи не портили ни деревьев, ни полей", — описывал эти празднества в XIX веке известный русский этнограф Александр Терещенко.Такие многодневные пиршества даже получили отдельное название — никольщины.Раздвоение святогоНикольщины проводились дважды в год. Сначала в мае, 22 числа. В церковном календаре этот день называется перенесением мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских в итальянский город Бари. В народе же — покороче: Никола Вешний.Братчина весной длилась всего один день. Неудивительно, ведь после Николы Вешнего начиналась посевная. Собственно, и молитвы святому были соответствующие — о добром урожае.Все обряды совершали только мужчины. Да и пировали только они. Отсюда еще одно название весеннего праздника — Никола Мужицкий."Также его называли Николой Травным. Согласно особо древним поверьям, именно с него начиналось лето. Раньше год делился только на два сезона", — объясняет фольклорист Екатерина Дорохова.А с Николой Зимним наступала настоящая зима. Считалось, что самые крепкие морозы приходят именно в этот день. По сути, в старину этот праздник был новогодним."Поэтому Никола Зимний почитался больше, чем Вешний. Он связан с особыми обрядами. Например, до сих пор в некоторых деревнях на Смоленщине поют "никольские песни". И ставят "никольские свечи" — это огромная свеча, почти в человеческий рост. Она весь год стоит в одном доме, а потом ее передают в другой дом. Причем сам ритуал передачи очень похож на свадьбу — свечу украшают, как невесту, и происходит своеобразный выкуп. С песнями и гармонью", — рассказывает фольклорист.Столь разительное отличие обрядов на Николу Зимнего и Николу Вешнего привело к интересному феномену. По словам Дороховой, в народном сознании существовало два Николы — "люди считали их совершенно разными: у каждого свое назначение, свои молитвы".Забытая датаНародное "раздвоение Николы" отразилось и на иконах. Считалось, если Николай Угодник изображен "без шапки"— без митры (богослужебный головной убор епископа), то это вешний. А если в ней, то зимний.Причем тем самым Николаем Мирликийским, малоазиатским греком, считали того, что без шапки. А в шапке — якобы сугубо русский святой. Что интересно, сто лет назад в деревнях были уверены, что такая иконография, в митре, появилась сравнительно недавно. Крестьяне пересказывали друг другу удивительную историю, больше похожую на анекдот.Известно, что император Николай I был человеком армейского склада и большой въедливости — чуть ли не ежедневно отчитывал офицеров за неуставной вид. Однажды во время службы его взгляд остановился на иконе Николая Чудотворца с непокрытой головой. Государь возмутился, что святой облачен "не по предписанной форме", и распорядился пририсовать митру.С приходом советской власти эта байка довольно быстро забылась. Как и сам праздник Николы Зимнего. Сейчас его древние обычаи соблюдают разве что в очень отдаленных деревнях. Но не исключено, что со временем традиции некогда самого популярного на Руси праздника возродятся в народной жизни и Никола Зимний составит конкуренцию Новому году.

https://ria.ru/20201014/pokrov-1579228861.html

западная европа

бари

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иисус христос, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), западная европа, николай чудотворец, аналитика - религия и мировоззрение, русская православная церковь, бари