https://ria.ru/20201219/mutatsiya-1590020893.html
Ученые прокомментировали данные о новом типе коронавируса из ЮАР
Ученые прокомментировали данные о новом типе коронавируса из ЮАР
Обнаруженная в ЮАР мутация коронавируса не является опасной, заявил вирусолог Александр Чепурнов. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T11:59
2020-12-19T11:59
2020-12-19T13:01
распространение нового коронавируса
александр чепурнов
сергей нетесов
коронавирус covid-19
российская академия наук
великобритания
австралия
юар
в мире
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Обнаруженная в ЮАР мутация коронавируса не является опасной, заявил вирусолог Александр Чепурнов.По его словам, она способствовала лишь ускоренному распространению инфекции.С ним согласился член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов. Ученый считает, что на новую мутацию пока не стоит обращать внимание, поскольку изменения не оказывают существенного влияния на преодоление вирусом вакцинного иммунитета.Ранее африканские генетики сообщили об обнаружении новой для страны мутации коронавируса. Результаты их исследований показали, что разновидность, названная 501.V2, распространяется быстрее других мутаций и может влиять на тяжесть течения болезни среди молодых людей без сопутствующих заболеваний.До этого о новой мутации вируса сообщали в других странах, в том числе Великобритании и Австралии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201130/koronavirus-1587035347.html
https://ria.ru/20201203/produkty-1587552662.html
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александр чепурнов, сергей нетесов, коронавирус covid-19, российская академия наук, великобритания, австралия, юар, в мире