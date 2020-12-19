В России отреагировали на решение США закрыть два консульства в стране
16:06 19.12.2020 (обновлено: 16:40 19.12.2020)
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российские политики и эксперты прокомментировали решение Госдепа закрыть консульство США во Владивостоке и приостановить работу представительства в Екатеринбурге.
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал это решение политическим.
По мнению парламентария, у Вашингтона действительно есть проблемы с экономикой, но не до такой степени, чтобы закрывать консульства. Кроме того, сенатор увидел в действиях США признаки сворачивания отношений между странами и переход американских властей к "ледяной войне" с Россией.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что у госсекретаря США Майка Помпео горячка и агония. Об этом, по словам депутата, свидетельствуют не только закрытие диппредставительств, но и включение Госдепом России в число врагов США.
"Агрессивную политику развязывает не Москва, а подобные господа из Вашингтона", — написал Слуцкий в твиттере.
Руководитель научного направления Института США и Канады РАН Виктор Супян, в свою очередь, считает, что американцы показывают незаинтересованность в тесном дипломатическом диалоге.
"Закрытие консульств — просто показатель вот этого состояния. Более ничего специфического не вижу, поскольку ответных мер — закрытия наших консульств в Америке — они от России не потребовали", — сказал эксперт радиостанции "Говорит Москва".
Супян уверен, что Россия не пойдет на зеркальные меры, так как ей нужны консульства в США. По его мнению, это просто нецелесообразно.
Ранее стало известно о закрытии американского генконсульства во Владивостоке и приостановке работы представительства в Екатеринбурге. Как объяснили РИА Новости в Госдепе, это нужно для обеспечения безопасности операций дипмиссии США. Отмечается, что никаких действий относительно российских представительств в Штатах не планируется.
В посольстве США в Москве заявили, что решение обусловлено необходимостью оптимизировать работу американских диппредставительств в России. По оценкам Госдепа, закрытие консульства во Владивостоке позволит сэкономить 3,2 миллиона долларов в год.
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