https://ria.ru/20201219/consulate-1590044156.html

В России отреагировали на решение США закрыть два консульства в стране

В России отреагировали на решение США закрыть два консульства в стране

Российские политики и эксперты прокомментировали решение Госдепа закрыть консульство США во Владивостоке и приостановить работу представительства в... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T16:06

2020-12-19T16:06

2020-12-19T16:40

россия

леонид слуцкий

российская академия наук

совет федерации рф

госдума рф

алексей пушков

москва

владивосток

екатеринбург

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российские политики и эксперты прокомментировали решение Госдепа закрыть консульство США во Владивостоке и приостановить работу представительства в Екатеринбурге.Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал это решение политическим.По мнению парламентария, у Вашингтона действительно есть проблемы с экономикой, но не до такой степени, чтобы закрывать консульства. Кроме того, сенатор увидел в действиях США признаки сворачивания отношений между странами и переход американских властей к "ледяной войне" с Россией.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что у госсекретаря США Майка Помпео горячка и агония. Об этом, по словам депутата, свидетельствуют не только закрытие диппредставительств, но и включение Госдепом России в число врагов США.Руководитель научного направления Института США и Канады РАН Виктор Супян, в свою очередь, считает, что американцы показывают незаинтересованность в тесном дипломатическом диалоге.Супян уверен, что Россия не пойдет на зеркальные меры, так как ей нужны консульства в США. По его мнению, это просто нецелесообразно.Ранее стало известно о закрытии американского генконсульства во Владивостоке и приостановке работы представительства в Екатеринбурге. Как объяснили РИА Новости в Госдепе, это нужно для обеспечения безопасности операций дипмиссии США. Отмечается, что никаких действий относительно российских представительств в Штатах не планируется. В посольстве США в Москве заявили, что решение обусловлено необходимостью оптимизировать работу американских диппредставительств в России. По оценкам Госдепа, закрытие консульства во Владивостоке позволит сэкономить 3,2 миллиона долларов в год.

https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588873648.html

https://ria.ru/20201214/konsulstva-1589099336.html

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москва

владивосток

екатеринбург

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, леонид слуцкий, российская академия наук, совет федерации рф, госдума рф, алексей пушков, москва, владивосток, екатеринбург, сша, в мире