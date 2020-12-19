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В России отреагировали на решение США закрыть два консульства в стране
В России отреагировали на решение США закрыть два консульства в стране
Российские политики и эксперты прокомментировали решение Госдепа закрыть консульство США во Владивостоке и приостановить работу представительства в... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T16:06
2020-12-19T16:40
россия
леонид слуцкий
российская академия наук
совет федерации рф
госдума рф
алексей пушков
москва
владивосток
екатеринбург
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российские политики и эксперты прокомментировали решение Госдепа закрыть консульство США во Владивостоке и приостановить работу представительства в Екатеринбурге.Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал это решение политическим.По мнению парламентария, у Вашингтона действительно есть проблемы с экономикой, но не до такой степени, чтобы закрывать консульства. Кроме того, сенатор увидел в действиях США признаки сворачивания отношений между странами и переход американских властей к "ледяной войне" с Россией.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что у госсекретаря США Майка Помпео горячка и агония. Об этом, по словам депутата, свидетельствуют не только закрытие диппредставительств, но и включение Госдепом России в число врагов США.Руководитель научного направления Института США и Канады РАН Виктор Супян, в свою очередь, считает, что американцы показывают незаинтересованность в тесном дипломатическом диалоге.Супян уверен, что Россия не пойдет на зеркальные меры, так как ей нужны консульства в США. По его мнению, это просто нецелесообразно.Ранее стало известно о закрытии американского генконсульства во Владивостоке и приостановке работы представительства в Екатеринбурге. Как объяснили РИА Новости в Госдепе, это нужно для обеспечения безопасности операций дипмиссии США. Отмечается, что никаких действий относительно российских представительств в Штатах не планируется. В посольстве США в Москве заявили, что решение обусловлено необходимостью оптимизировать работу американских диппредставительств в России. По оценкам Госдепа, закрытие консульства во Владивостоке позволит сэкономить 3,2 миллиона долларов в год.
https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588873648.html
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россия, леонид слуцкий, российская академия наук, совет федерации рф, госдума рф, алексей пушков, москва, владивосток, екатеринбург, сша, в мире

В России отреагировали на решение США закрыть два консульства в стране

16:06 19.12.2020 (обновлено: 16:40 19.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГенеральное консульство США во Владивостоке
Генеральное консульство США во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российские политики и эксперты прокомментировали решение Госдепа закрыть консульство США во Владивостоке и приостановить работу представительства в Екатеринбурге.
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал это решение политическим.

"Экономия в 3,2 миллиона долларов — это смешно", — написал он в телеграме.

По мнению парламентария, у Вашингтона действительно есть проблемы с экономикой, но не до такой степени, чтобы закрывать консульства. Кроме того, сенатор увидел в действиях США признаки сворачивания отношений между странами и переход американских властей к "ледяной войне" с Россией.
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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что у госсекретаря США Майка Помпео горячка и агония. Об этом, по словам депутата, свидетельствуют не только закрытие диппредставительств, но и включение Госдепом России в число врагов США.

"Агрессивную политику развязывает не Москва, а подобные господа из Вашингтона", — написал Слуцкий в твиттере.

Руководитель научного направления Института США и Канады РАН Виктор Супян, в свою очередь, считает, что американцы показывают незаинтересованность в тесном дипломатическом диалоге.

"Закрытие консульств — просто показатель вот этого состояния. Более ничего специфического не вижу, поскольку ответных мер — закрытия наших консульств в Америке — они от России не потребовали", — сказал эксперт радиостанции "Говорит Москва".

Супян уверен, что Россия не пойдет на зеркальные меры, так как ей нужны консульства в США. По его мнению, это просто нецелесообразно.
Ранее стало известно о закрытии американского генконсульства во Владивостоке и приостановке работы представительства в Екатеринбурге. Как объяснили РИА Новости в Госдепе, это нужно для обеспечения безопасности операций дипмиссии США. Отмечается, что никаких действий относительно российских представительств в Штатах не планируется.
В посольстве США в Москве заявили, что решение обусловлено необходимостью оптимизировать работу американских диппредставительств в России. По оценкам Госдепа, закрытие консульства во Владивостоке позволит сэкономить 3,2 миллиона долларов в год.
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