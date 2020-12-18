https://ria.ru/20201218/stranitsypobedy-1589878556.html

Проект RT #СтраницыПобеды завоевал золото премии Epica Awards

Проект RT #СтраницыПобеды завоевал золото премии Epica Awards

Масштабный документальный цифровой проект RT #СтраницыПобеды, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне, завоевал золотую награду международной... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T13:00

2020-12-18T13:00

2020-12-18T13:00

россия

телеканал rt

освенцим

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Масштабный документальный цифровой проект RT #СтраницыПобеды, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне, завоевал золотую награду международной премии в области рекламы и маркетинга Epica Awards. Проект стал единственным обладателем высшей награды среди 50 финалистов из России. Всего у телеканала RT три награды. В частности, высокие оценки получили "Бесконечное письмо" в Instagram и документальный VR-фильм RT "Уроки Аушвица". Проект "Бесконечное письмо", созданный в сотрудничестве со студентами Школы дизайна РАНХиГС и профессиональными художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, сочетающий строки из фронтовых писем времен Великой Отечественной с иллюстрациями на их основе, завоевал золото в категории "Графический дизайн". А приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) фильм "Уроки Аушвица" получил серебро в категории "Медиа".В тройке лидеров категории "Виртуальная реальность/дополненная реальность" (VR/AR) также оказалась и видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации", удостоившись бронзовой награды. В серии представлены детские рисунки военного времени в интерпретации известных художников, работающих в жанре виртуальной анимации.Напомним, #СтраницыПобеды реализованы на пяти социальных медиаплатформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube. Проект уже получил международные награды ADC Awards, Webby Awards, Shorty Awards, Lovie Awards, Red Dot, Digiday и другие.Epica Awards - престижная премия в области рекламы, дизайна и маркетинга, основанная в 1987 году. В жюри премии входят представители более 200 изданий и онлайн-порталов со всего мира, в том числе Forbes, Business Insider, Adweek, PR Week, AdIndex, The Drum, The Globe & Mail и других.

https://ria.ru/20200623/1573323688.html

https://ria.ru/20191008/1559543154.html

россия

освенцим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, телеканал rt, освенцим