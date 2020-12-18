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Проект RT #СтраницыПобеды завоевал золото премии Epica Awards
Проект RT #СтраницыПобеды завоевал золото премии Epica Awards
Масштабный документальный цифровой проект RT #СтраницыПобеды, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне, завоевал золотую награду международной... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T13:00
2020-12-18T13:00
россия
телеканал rt
освенцим
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Масштабный документальный цифровой проект RT #СтраницыПобеды, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне, завоевал золотую награду международной премии в области рекламы и маркетинга Epica Awards. Проект стал единственным обладателем высшей награды среди 50 финалистов из России. Всего у телеканала RT три награды. В частности, высокие оценки получили "Бесконечное письмо" в Instagram и документальный VR-фильм RT "Уроки Аушвица". Проект "Бесконечное письмо", созданный в сотрудничестве со студентами Школы дизайна РАНХиГС и профессиональными художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, сочетающий строки из фронтовых писем времен Великой Отечественной с иллюстрациями на их основе, завоевал золото в категории "Графический дизайн". А приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) фильм "Уроки Аушвица" получил серебро в категории "Медиа".В тройке лидеров категории "Виртуальная реальность/дополненная реальность" (VR/AR) также оказалась и видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации", удостоившись бронзовой награды. В серии представлены детские рисунки военного времени в интерпретации известных художников, работающих в жанре виртуальной анимации.Напомним, #СтраницыПобеды реализованы на пяти социальных медиаплатформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube. Проект уже получил международные награды ADC Awards, Webby Awards, Shorty Awards, Lovie Awards, Red Dot, Digiday и другие.Epica Awards - престижная премия в области рекламы, дизайна и маркетинга, основанная в 1987 году. В жюри премии входят представители более 200 изданий и онлайн-порталов со всего мира, в том числе Forbes, Business Insider, Adweek, PR Week, AdIndex, The Drum, The Globe &amp; Mail и других.
https://ria.ru/20200623/1573323688.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
россия, телеканал rt, освенцим

Проект RT #СтраницыПобеды завоевал золото премии Epica Awards

13:00 18.12.2020
 
© RTПроект RT #СтраницыПобеды
Проект RT #СтраницыПобеды - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© RT
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Масштабный документальный цифровой проект RT #СтраницыПобеды, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне, завоевал золотую награду международной премии в области рекламы и маркетинга Epica Awards.
Проект стал единственным обладателем высшей награды среди 50 финалистов из России.
Всего у телеканала RT три награды. В частности, высокие оценки получили "Бесконечное письмо" в Instagram и документальный VR-фильм RT "Уроки Аушвица". Проект "Бесконечное письмо", созданный в сотрудничестве со студентами Школы дизайна РАНХиГС и профессиональными художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, сочетающий строки из фронтовых писем времен Великой Отечественной с иллюстрациями на их основе, завоевал золото в категории "Графический дизайн". А приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) фильм "Уроки Аушвица" получил серебро в категории "Медиа".
В тройке лидеров категории "Виртуальная реальность/дополненная реальность" (VR/AR) также оказалась и видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации", удостоившись бронзовой награды. В серии представлены детские рисунки военного времени в интерпретации известных художников, работающих в жанре виртуальной анимации.
Кирилл Карнович-Валуа - РИА Новости, 1920, 23.06.2020
23 июня, 08:00
На языке новых медиа: как создавались #СтраницыПобеды
Напомним, #СтраницыПобеды реализованы на пяти социальных медиаплатформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube. Проект уже получил международные награды ADC Awards, Webby Awards, Shorty Awards, Lovie Awards, Red Dot, Digiday и другие.
Epica Awards - престижная премия в области рекламы, дизайна и маркетинга, основанная в 1987 году. В жюри премии входят представители более 200 изданий и онлайн-порталов со всего мира, в том числе Forbes, Business Insider, Adweek, PR Week, AdIndex, The Drum, The Globe & Mail и других.
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 08.10.2019
8 октября 2019, 14:39
Два проекта RT признали лучшими по версии Best in Heritage
 
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