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2020-05-20T14:33
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VR-фильм RT выиграл в зрительском голосовании Webby Awards
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РИА Новости

VR-фильм RT выиграл в зрительском голосовании Webby Awards

14:33 20.05.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКуб с логотипом телеканала Russia Today
Куб с логотипом телеканала Russia Today
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. VR-фильм RT "Уроки Аушвица" получил награду People's Voice Award престижной премии Webby Awards в двух категориях.
Фильм сочетает в себе элементы виртуальной реальности и технологию объемной съемки и создан в рамках проекта RT #СтраницыПобеды.
Картина, приуроченная к 75-летию освобождения советскими войсками нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), одержала победу в номинациях "Иммерсивная и смешанная реальность": "Объемная съемка" и "Новости".
Фильм создан на основе 3D-рисунков учащихся московской школы №548. Вместе с командой проекта RT #СтраницыПобеды старшеклассники посетили музей Аушвиц-Биркенау на месте одноименного лагеря смерти рядом с польским городом Освенцимом, а также Еврейский музей и центр толерантности в Москве и отразили свои впечатления в 3D-рисунках.
Логотип телеканала RT
14 мая, 20:03
"Военкоры". Телеканал RT запустил новый проект
Ранее RT уже становился обладателем Webby Awards по результатам голосования зрителей. В 2018 году премию завоевал проект телеканала #1917LIVE, посвященный 100-летию революции в России. В 2016 году победу одержала группа digital-проектов RT — аккаунты телеканала на платформах Facebook, YouTube, Twitter, SoundCloud и Coub, а также страница RT Play.
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