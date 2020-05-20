VR-фильм RT выиграл в зрительском голосовании Webby Awards

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. VR-фильм RT "Уроки Аушвица" получил награду People's Voice Award престижной премии Webby Awards в двух категориях.

Фильм сочетает в себе элементы виртуальной реальности и технологию объемной съемки и создан в рамках проекта RT #СтраницыПобеды.