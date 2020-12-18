https://ria.ru/20201218/rvota-1589979048.html

Что делать, если у ребенка началась рвота: инструкция для родителей

Что делать, если у ребенка началась рвота: инструкция для родителей

Рвота у ребенка — это защитный процесс, который запускается при различных обстоятельствах и болезнях в организме. Как оказать первую помощь — в материале РИА... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T20:58

2020-12-18T20:58

2020-12-18T20:58

евгений комаровский

здоровье - общество

дети

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Рвота у ребенка — это защитный процесс, который запускается при различных обстоятельствах и болезнях в организме. Как оказать первую помощь — в материале РИА Новости.Как вести себя родителям, если у ребенка возникла рвотаЕсли приступ рвоты у ребенка был разовым, необильным, и есть основания полагать, что его причиной стало переедание, укачивание или стресс, то, возможно, прямой необходимости обращаться к врачу нет. Во всех остальных случаях требуется консультация медика.Причины рвоты у детейСтоит учитывать, что рвотный центр у несовершеннолетнего более чувствителен, чем у взрослого. Растущий организм способен давать реакцию и на различные запахи, незнакомые вкусы, а также нервное напряжение.Виды рвоты у ребенкаРазличные обстоятельства могут стать причиной рвоты у детей. Отталкиваясь от них, выделяют несколько видов симптомов.Наиболее часто родители отмечают рвоту с желчью у ребенка. Так бывает, если он переел, отравился или же в его рацион включена нездоровая пища — жареное, острое, жирное. В таком случае могут быть одновременно рвота и диарея у ребенка.Признаком инфекции, заболеваний центральной нервной системы, обострения гастрита может быть рвота с примесью слизи. Но самое опасное — когда в ней присутствует кровь. Вероятно, у ребенка поражена слизистая ЖКТ, а значит, ему срочно требуется госпитализация.Определить наверняка разновидность рвоты и то, что ее вызывает, может только квалифицированный врач, потому при появлении симптомов следует обратиться к специалисту.Что делать и как остановить рвоту у ребенкаЕсли у ребенка рвота и температура, болит живот или голова, появилась сыпь и признаки обезвоживания, то нужно срочно вызвать врача.По мнению специалиста, нарушение водно-солевого обмена — это самое опасное при рвоте и представляет особую угрозу для детей до года. Организм новорожденного состоит из воды на 75%, старше 1 месяца — на 60%, поэтому рвота может приводить к обезвоживанию и вместе с потерей электролитов (калия, натрия).Выраженное обезвоживание ведет в первую очередь к нарушению со стороны ЦНС: ребенок становится раздражительным, а затем — вялым, дезориентированным. При осмотре можно заметить, что кожа и слизистые сухие, а пульс — слабый. В таком случае нужно экстренно вызвать бригаду "скорой".Во время приступов рвоты ребенок должен лежать на боку или находиться в другом удобном для него положении, которое не позволит ему захлебнуться выходящими массами. После рвоты рот нужно прополаскивать.Как отмечает детский доктор Евгений Комаровский, при рвоте ребенку нужно давать пить часто и маленькими порциями — несколько глотков.Только квалифицированный врач может сказать родителям, как и чем остановить рвоту у ребенка, и назначить для этого необходимые медикаменты и процедуры. Самостоятельно решать, что дать ребенку от рвоты, лучше не стоит. И хотя народная медицина предлагает несколько способов, как остановить рвоту в домашних условиях, они могут только ухудшить ситуацию. За правильным лечением нужно обращаться к специалисту.ПрофилактикаДля того, чтобы не "подцепить" бактериальные или вирусные инфекции, которые могут спровоцировать температуру и рвоту у ребенка, необходимо соблюдать правила гигиены: мыть руки, фрукты и овощи, не употреблять просроченные продукты.Также важно ограничить доступ маленького ребенка к аптечке, бытовой химии и отучить малыша класть в рот посторонние предметы.Кроме того, нужно ограничивать детей в употреблении чипсов, сухариков, попкорна и сладостей в большом количестве. При жалобах на боли в животе, нарушении стула важно обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

https://ria.ru/20200916/bolezn-1577320739.html

https://ria.ru/20201211/deti-1588797267.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201203/komarovskiy-1587516443.html

https://ria.ru/20201013/prostuda-1579497053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений комаровский, здоровье - общество, дети