Что делать, если у ребенка началась рвота: инструкция для родителей
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Рвота у ребенка — это защитный процесс, который запускается при различных обстоятельствах и болезнях в организме. Как оказать первую помощь — в материале РИА Новости.
Как вести себя родителям, если у ребенка возникла рвота
— Если мы говорим о грудничке, то обязательно нужно обратиться за медицинской помощью. Если о ребенке постарше, то надо обращать внимание, есть ли другие симптомы (лихорадка, головные боли, боли в области живота, сыпь), которые свидетельствуют о возникновении серьезного заболевания. При их наличии также нужно вызывать медиков, — рассказала РИА Новости доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней мединститута ТулГУ, кандидат медицинских наук, педиатр Виктория Соболенкова.
Если приступ рвоты у ребенка был разовым, необильным, и есть основания полагать, что его причиной стало переедание, укачивание или стресс, то, возможно, прямой необходимости обращаться к врачу нет. Во всех остальных случаях требуется консультация медика.
Причины рвоты у детей
— Рвота — это частый симптом заболеваний желудочно-кишечного тракта. Чаще всего она связана с инфекцией — вирусной или бактериальной. Однако может быть и при лихорадке, подъеме артериального давления, остром пиелонефрите. Также рвота у ребенка без температуры способна возникать при острой хирургической патологии (например, аппендиците), укачивании, интоксикации после приема лекарств, — отметила Виктория Соболенкова.
Стоит учитывать, что рвотный центр у несовершеннолетнего более чувствителен, чем у взрослого. Растущий организм способен давать реакцию и на различные запахи, незнакомые вкусы, а также нервное напряжение.
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Виды рвоты у ребенка
Различные обстоятельства могут стать причиной рвоты у детей. Отталкиваясь от них, выделяют несколько видов симптомов.
— Для грудных детей характерен синдром срыгивания. Он может сопровождаться рвотой без симптомов острого заболевания и не приводить к расстройству общего состояния малыша, — отметила эксперт.
Наиболее часто родители отмечают рвоту с желчью у ребенка. Так бывает, если он переел, отравился или же в его рацион включена нездоровая пища — жареное, острое, жирное. В таком случае могут быть одновременно рвота и диарея у ребенка.
Признаком инфекции, заболеваний центральной нервной системы, обострения гастрита может быть рвота с примесью слизи. Но самое опасное — когда в ней присутствует кровь. Вероятно, у ребенка поражена слизистая ЖКТ, а значит, ему срочно требуется госпитализация.
Определить наверняка разновидность рвоты и то, что ее вызывает, может только квалифицированный врач, потому при появлении симптомов следует обратиться к специалисту.
Что делать и как остановить рвоту у ребенка
Если у ребенка рвота и температура, болит живот или голова, появилась сыпь и признаки обезвоживания, то нужно срочно вызвать врача.
— До приезда медиков важно проводить оральную регидратацию: отпаивать водой или средствами для восстановления водно-электролитного баланса, например, "Регидроном" или "Адиарином Регидро", — пояснила Виктория Соболенкова.
По мнению специалиста, нарушение водно-солевого обмена — это самое опасное при рвоте и представляет особую угрозу для детей до года. Организм новорожденного состоит из воды на 75%, старше 1 месяца — на 60%, поэтому рвота может приводить к обезвоживанию и вместе с потерей электролитов (калия, натрия).
Выраженное обезвоживание ведет в первую очередь к нарушению со стороны ЦНС: ребенок становится раздражительным, а затем — вялым, дезориентированным. При осмотре можно заметить, что кожа и слизистые сухие, а пульс — слабый. В таком случае нужно экстренно вызвать бригаду "скорой".
Во время приступов рвоты ребенок должен лежать на боку или находиться в другом удобном для него положении, которое не позволит ему захлебнуться выходящими массами. После рвоты рот нужно прополаскивать.
Как отмечает детский доктор Евгений Комаровский, при рвоте ребенку нужно давать пить часто и маленькими порциями — несколько глотков.
Только квалифицированный врач может сказать родителям, как и чем остановить рвоту у ребенка, и назначить для этого необходимые медикаменты и процедуры. Самостоятельно решать, что дать ребенку от рвоты, лучше не стоит. И хотя народная медицина предлагает несколько способов, как остановить рвоту в домашних условиях, они могут только ухудшить ситуацию. За правильным лечением нужно обращаться к специалисту.
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Профилактика
Для того, чтобы не "подцепить" бактериальные или вирусные инфекции, которые могут спровоцировать температуру и рвоту у ребенка, необходимо соблюдать правила гигиены: мыть руки, фрукты и овощи, не употреблять просроченные продукты.
Также важно ограничить доступ маленького ребенка к аптечке, бытовой химии и отучить малыша класть в рот посторонние предметы.
Кроме того, нужно ограничивать детей в употреблении чипсов, сухариков, попкорна и сладостей в большом количестве. При жалобах на боли в животе, нарушении стула важно обращаться к врачу и не заниматься самолечением.