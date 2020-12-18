Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201218/regiony-1589923292.html
В "Одноклассниках" назвали самые доброжелательные регионы
В "Одноклассниках" назвали самые доброжелательные регионы
Жители Алтайского и Забайкальского краев возглавили рейтинг самых доброжелательных пользователей соцсети "Одноклассники" в 2020 году, говорится в сообщении... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:58
2020-12-18T15:58
россия
одноклассники
забайкальский край
алтайский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583969495_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_87a5b368a282d5f4030d9127ec0c0891.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Жители Алтайского и Забайкальского краев возглавили рейтинг самых доброжелательных пользователей соцсети "Одноклассники" в 2020 году, говорится в сообщении соцсети.Рейтинг регионов России по доброжелательности жителей составлен "Одноклассниками" на основе комментариев пользователей, оценок к фотографиям и реакций к публикациям в открытом доступе. В основу изучения тональности комментариев вошли алгоритмы машинного обучения, которые определяли эмоциональную окраску высказываний пользователей. Всего соцсеть насчитывает 43 миллиона активных пользователей по всей России."В число регионов, где пользователи были наиболее позитивными, вошли Алтайский и Забайкальский край, а также Кемеровская область. Они уверенно лидировали все четыре квартала текущего года", - отмечается в сообщении "Одноклассников". В топ-5 регионов по дружелюбным реакциям также вошли Татарстан и Самарская область, а замыкает топ-10 Свердловская область.Менее доброжелательные пользователи "Одноклассников" живут в Приморском и Хабаровском краях – они чаще, чем пользователи из других регионов, ставили грустные смайлики и писали комментарии с негативным эмоциональным окрасом. Наибольшая доля негативных комментариев и реакций в этих регионах пришлась на третий квартал 2020 года.Жители Москвы и Санкт-Петербурга также оказались в рейтинге менее дружелюбных регионов: больше всего реакций и комментариев со знаком "минус" пользователи из двух столиц оставляли во втором квартале, на который пришлись первая мощная волна пандемии COVID-19 и связанный с этим режим самоизоляции. "Примечательно, что в целом по России в четвертом квартале 2020 года общая доля позитивных реакций и публикаций оказалась самой высокой, эта тенденция прослеживалась во всех регионах. Тогда как во втором квартале показатель позитивных реакций был самым низким в течение года, что также объясняется распространением новостей о пандемии коронавируса", - отмечается в сообщении.В соцсети напомнили, что в этом году вирус COVID-19 стал самым обсуждаемым событием: пользователи упомянули его более 22 миллионов раз за год, наибольший резонанс по количеству реакций и комментариев у пользователей вызвали введение масочного режима и официальное объявление нерабочих дней в России.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201218/turizm-1589851519.html
https://ria.ru/20201218/skazka-1589859930.html
россия
забайкальский край
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583969495_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_c98f6d9c573fd42258468576e0ef5d42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, одноклассники, забайкальский край, алтайский край, общество

В "Одноклассниках" назвали самые доброжелательные регионы

15:58 18.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид над село и административный центр Кош-Агач Республики Алтай на берегу реки Чуя
Вид над село и административный центр Кош-Агач Республики Алтай на берегу реки Чуя - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Жители Алтайского и Забайкальского краев возглавили рейтинг самых доброжелательных пользователей соцсети "Одноклассники" в 2020 году, говорится в сообщении соцсети.
Рейтинг регионов России по доброжелательности жителей составлен "Одноклассниками" на основе комментариев пользователей, оценок к фотографиям и реакций к публикациям в открытом доступе. В основу изучения тональности комментариев вошли алгоритмы машинного обучения, которые определяли эмоциональную окраску высказываний пользователей. Всего соцсеть насчитывает 43 миллиона активных пользователей по всей России.
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
10:53
Депутат ГД дал советы туристам, собирающимся отдохнуть в регионах
"В число регионов, где пользователи были наиболее позитивными, вошли Алтайский и Забайкальский край, а также Кемеровская область. Они уверенно лидировали все четыре квартала текущего года", - отмечается в сообщении "Одноклассников". В топ-5 регионов по дружелюбным реакциям также вошли Татарстан и Самарская область, а замыкает топ-10 Свердловская область.
Менее доброжелательные пользователи "Одноклассников" живут в Приморском и Хабаровском краях – они чаще, чем пользователи из других регионов, ставили грустные смайлики и писали комментарии с негативным эмоциональным окрасом. Наибольшая доля негативных комментариев и реакций в этих регионах пришлась на третий квартал 2020 года.
Жители Москвы и Санкт-Петербурга также оказались в рейтинге менее дружелюбных регионов: больше всего реакций и комментариев со знаком "минус" пользователи из двух столиц оставляли во втором квартале, на который пришлись первая мощная волна пандемии COVID-19 и связанный с этим режим самоизоляции. "Примечательно, что в целом по России в четвертом квартале 2020 года общая доля позитивных реакций и публикаций оказалась самой высокой, эта тенденция прослеживалась во всех регионах. Тогда как во втором квартале показатель позитивных реакций был самым низким в течение года, что также объясняется распространением новостей о пандемии коронавируса", - отмечается в сообщении.
Аниматоры на Кремлёвской набережной в Казани - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
11:36Культура
Названа самая новогодняя сказка по мнению россиян
В соцсети напомнили, что в этом году вирус COVID-19 стал самым обсуждаемым событием: пользователи упомянули его более 22 миллионов раз за год, наибольший резонанс по количеству реакций и комментариев у пользователей вызвали введение масочного режима и официальное объявление нерабочих дней в России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
РоссияОдноклассникиЗабайкальский крайАлтайский крайОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:50ЦБ рассчитывает на замедление роста цен на муку, хлеб и макароны
16:49Ученые определили две фазы тяжелой формы COVID-19
16:48Путин обсуждает с Совбезом борьбу с угрозами от ИИ военного назначения
16:43В ЦИК прояснили судьбу мандата умершего от COVID-19 депутата Шурчанова
16:43В СК рассказали подробности дела следователя Агаджаняна
16:36Российскую вакцину от коронавируса доставят в Аргентину 23 декабря
16:33Вице-президент США Майк Пенс сделал прививку от COVID-19
16:29В Мексике убили экс-губернатора штата Халиско
16:28МИД Белоруссии назвал новые санкции Евросоюза "ущербным решением"
16:26В Иркутской области 31 декабря объявили выходным
16:23Набиуллина раскрыла подробности введения цифрового рубля
16:18Берлин отказался комментировать заявления Путина по ситуации с Навальным
16:14Экс-замдиректора Росгвардии арестовали по обвинению в мошенничестве
16:10Белоруссия подготовила ответ на новые санкции Евросоюза
16:07Житель Алакуртти извинился перед врачом, на которую пожаловался Путину
16:06Берлин не передавал Москве данных по ситуации с Навальным, заявили в МИД
16:04Губернатор Псковской области заразился коронавирусом
16:03В ЦБ спрогнозировали влияние мер по сдерживанию цен на инфляцию
15:58В "Одноклассниках" назвали самые доброжелательные регионы
15:58Умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов
Лента новостейМолния