https://ria.ru/20201218/regiony-1589923292.html

В "Одноклассниках" назвали самые доброжелательные регионы

В "Одноклассниках" назвали самые доброжелательные регионы

Жители Алтайского и Забайкальского краев возглавили рейтинг самых доброжелательных пользователей соцсети "Одноклассники" в 2020 году, говорится в сообщении... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T15:58

2020-12-18T15:58

2020-12-18T15:58

россия

одноклассники

забайкальский край

алтайский край

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Жители Алтайского и Забайкальского краев возглавили рейтинг самых доброжелательных пользователей соцсети "Одноклассники" в 2020 году, говорится в сообщении соцсети.Рейтинг регионов России по доброжелательности жителей составлен "Одноклассниками" на основе комментариев пользователей, оценок к фотографиям и реакций к публикациям в открытом доступе. В основу изучения тональности комментариев вошли алгоритмы машинного обучения, которые определяли эмоциональную окраску высказываний пользователей. Всего соцсеть насчитывает 43 миллиона активных пользователей по всей России."В число регионов, где пользователи были наиболее позитивными, вошли Алтайский и Забайкальский край, а также Кемеровская область. Они уверенно лидировали все четыре квартала текущего года", - отмечается в сообщении "Одноклассников". В топ-5 регионов по дружелюбным реакциям также вошли Татарстан и Самарская область, а замыкает топ-10 Свердловская область.Менее доброжелательные пользователи "Одноклассников" живут в Приморском и Хабаровском краях – они чаще, чем пользователи из других регионов, ставили грустные смайлики и писали комментарии с негативным эмоциональным окрасом. Наибольшая доля негативных комментариев и реакций в этих регионах пришлась на третий квартал 2020 года.Жители Москвы и Санкт-Петербурга также оказались в рейтинге менее дружелюбных регионов: больше всего реакций и комментариев со знаком "минус" пользователи из двух столиц оставляли во втором квартале, на который пришлись первая мощная волна пандемии COVID-19 и связанный с этим режим самоизоляции. "Примечательно, что в целом по России в четвертом квартале 2020 года общая доля позитивных реакций и публикаций оказалась самой высокой, эта тенденция прослеживалась во всех регионах. Тогда как во втором квартале показатель позитивных реакций был самым низким в течение года, что также объясняется распространением новостей о пандемии коронавируса", - отмечается в сообщении.В соцсети напомнили, что в этом году вирус COVID-19 стал самым обсуждаемым событием: пользователи упомянули его более 22 миллионов раз за год, наибольший резонанс по количеству реакций и комментариев у пользователей вызвали введение масочного режима и официальное объявление нерабочих дней в России.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/turizm-1589851519.html

https://ria.ru/20201218/skazka-1589859930.html

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забайкальский край

алтайский край

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россия, одноклассники, забайкальский край, алтайский край, общество