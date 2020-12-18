https://ria.ru/20201218/navalnyy-1589861756.html

Бизнесмен Удодов отсудил у Навального 350 тысяч рублей

Бизнесмен Удодов отсудил у Навального 350 тысяч рублей

Люблинский суд Москвы в пятницу взыскал 350 тысяч рублей с блогера Алексея Навального в пользу бизнесмена Александра Удодова, которого тот обвинил в махинациях, РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T11:45

2020-12-18T11:45

2020-12-18T11:45

алексей навальный

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Люблинский суд Москвы в пятницу взыскал 350 тысяч рублей с блогера Алексея Навального в пользу бизнесмена Александра Удодова, которого тот обвинил в махинациях, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Ковалева."Люблинский суд постановил признать сведения порочащими и взыскать с Навального в пользу Удодова компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей", - рассказали в суде.Речь шла о ряде утверждений, распространенных Навальном в видео на Youtube, которые Удодов счел порочащими свою честь и репутацию. За моральный вред он требовал взыскать с блогера полмиллиона рублей.Удодов, по информации с его персонального сайта, является инвестором, девелопером, основателем компании "Афорра Девелопмент", которая владеет и управляет объектами торговой недвижимости, и основным акционером компании "Грибная радуга" - производителя шампиньонов.Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

https://ria.ru/20201105/delo-1583197195.html

https://ria.ru/20201120/navalnyy-1585546503.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, москва, происшествия