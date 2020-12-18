https://ria.ru/20201218/karabakh-1589948089.html

Алиев и Бортников обсудили соглашение по Карабаху

Алиев и Бортников обсудили соглашение по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в пятницу директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова, стороны обсудили трёхстороннее... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T17:42

2020-12-18T17:42

2020-12-18T17:59

никол пашинян

владимир путин

александр бортников

армения

в мире

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155159/44/1551594492_0:0:3250:1829_1920x0_80_0_0_65047ac34ed82fc9c8d3d5d82377b47c.jpg

БАКУ, 18 дек - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в пятницу директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова, стороны обсудили трёхстороннее соглашение по Карабаху."Бортников передал главе государства приветствия президента России Владимира Путина. На встрече обсуждалась текущая ситуация в регионе, урегулирование конфликта, исполнение пунктов трехстороннего соглашения. Было отмечено, что ситуация стабильна", - говорится в сообщении пресс-службы Алиева.Согласно сообщению, в ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Азербайджаном и Россией.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201218/karabakh-1589883574.html

армения

россия

нагорный карабах

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: "Самое главное — в Карабахе перестали гибнуть люди" Главным результатом трехстороннего заявления России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года стало прекращение кровопролития в Нагорном Карабахе, остальные вопросы - второстепенные, заявил в четверг в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. 2020-12-18T17:42 true PT1M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, владимир путин, александр бортников, армения, в мире, россия, нагорный карабах, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ильхам алиев, азербайджан