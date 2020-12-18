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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201218/karabakh-1589948089.html
Алиев и Бортников обсудили соглашение по Карабаху
Алиев и Бортников обсудили соглашение по Карабаху
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в пятницу директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова, стороны обсудили трёхстороннее... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T17:42
2020-12-18T17:59
никол пашинян
владимир путин
александр бортников
армения
в мире
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БАКУ, 18 дек - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в пятницу директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова, стороны обсудили трёхстороннее соглашение по Карабаху."Бортников передал главе государства приветствия президента России Владимира Путина. На встрече обсуждалась текущая ситуация в регионе, урегулирование конфликта, исполнение пунктов трехстороннего соглашения. Было отмечено, что ситуация стабильна", - говорится в сообщении пресс-службы Алиева.Согласно сообщению, в ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Азербайджаном и Россией.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201218/karabakh-1589883574.html
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Путин: "Самое главное — в Карабахе перестали гибнуть люди"
Главным результатом трехстороннего заявления России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года стало прекращение кровопролития в Нагорном Карабахе, остальные вопросы - второстепенные, заявил в четверг в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
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никол пашинян, владимир путин, александр бортников, армения, в мире, россия, нагорный карабах, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ильхам алиев, азербайджан

Алиев и Бортников обсудили соглашение по Карабаху

17:42 18.12.2020 (обновлено: 17:59 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкДиректор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников на заседании коллегии ФСБ. 6 марта 2019
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников на заседании коллегии ФСБ. 6 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БАКУ, 18 дек - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в пятницу директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова, стороны обсудили трёхстороннее соглашение по Карабаху.
"Бортников передал главе государства приветствия президента России Владимира Путина. На встрече обсуждалась текущая ситуация в регионе, урегулирование конфликта, исполнение пунктов трехстороннего соглашения. Было отмечено, что ситуация стабильна", - говорится в сообщении пресс-службы Алиева.
Президент России Владимир Путин принимает участие в онлайн-заседании Совета глав государств СНГ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
Вчера, 13:12Ситуация в Нагорном Карабахе
Путин рассказал о реализации соглашения по Нагорному Карабаху
Согласно сообщению, в ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Азербайджаном и Россией.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянВладимир ПутинАлександр БортниковАрменияВ миреРоссияНагорный КарабахФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ильхам АлиевАзербайджан
 
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