https://ria.ru/20201218/karabakh-1589883574.html

Путин рассказал о реализации соглашения по Нагорному Карабаху

Путин рассказал о реализации соглашения по Нагорному Карабаху

Соглашение по Нагорному Карабаху в целом последовательно реализуется, российские миротворцы делают все возможное для стабилизации обстановки, заявил президент... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T13:12

2020-12-18T13:12

2020-12-18T13:31

никол пашинян

обсе

снг

ильхам алиев

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589867929_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f5a538c37dae0508899dc4292c6af187.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Соглашение по Нагорному Карабаху в целом последовательно реализуется, российские миротворцы делают все возможное для стабилизации обстановки, заявил президент России Владимир Путин."Уже отмечалось, что Россия предприняла определенные посреднические усилия, чтобы остановить в нагорнокарабахской зоне кровопролитие, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации. При этом мы стремились следовать ключевым договоренностям, достигнутым в Минской группе ОБСЕ", - сказал Путин, выступая на саммите СНГ.Он напомнил о трехстороннем соглашении, которое было подписано 9 ноября. "Важно, что оно в целом последовательно реализуется. Размещенные вдоль линии соприкосновения российские миротворцы делают все, чтобы не допустить нового обострения обстановки" , - заявил российский лидер.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201218/karabakh-1589881787.html

азербайджан

армения

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: "Самое главное — в Карабахе перестали гибнуть люди" Главным результатом трехстороннего заявления России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года стало прекращение кровопролития в Нагорном Карабахе, остальные вопросы - второстепенные, заявил в четверг в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. 2020-12-18T13:12 true PT1M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, обсе, снг, ильхам алиев, азербайджан, армения, нагорный карабах, владимир путин, в мире