Путин рассказал о реализации соглашения по Нагорному Карабаху
13:12 18.12.2020 (обновлено: 13:31 18.12.2020)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в онлайн-заседании Совета глав государств СНГ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Соглашение по Нагорному Карабаху в целом последовательно реализуется, российские миротворцы делают все возможное для стабилизации обстановки, заявил президент России Владимир Путин.
"Уже отмечалось, что Россия предприняла определенные посреднические усилия, чтобы остановить в нагорнокарабахской зоне кровопролитие, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации. При этом мы стремились следовать ключевым договоренностям, достигнутым в Минской группе ОБСЕ", - сказал Путин, выступая на саммите СНГ.
Он напомнил о трехстороннем соглашении, которое было подписано 9 ноября. "Важно, что оно в целом последовательно реализуется. Размещенные вдоль линии соприкосновения российские миротворцы делают все, чтобы не допустить нового обострения обстановки" , - заявил российский лидер.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.