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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201218/karabakh-1589883574.html
Путин рассказал о реализации соглашения по Нагорному Карабаху
Путин рассказал о реализации соглашения по Нагорному Карабаху
Соглашение по Нагорному Карабаху в целом последовательно реализуется, российские миротворцы делают все возможное для стабилизации обстановки, заявил президент... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T13:12
2020-12-18T13:31
никол пашинян
обсе
снг
ильхам алиев
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
владимир путин
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Соглашение по Нагорному Карабаху в целом последовательно реализуется, российские миротворцы делают все возможное для стабилизации обстановки, заявил президент России Владимир Путин."Уже отмечалось, что Россия предприняла определенные посреднические усилия, чтобы остановить в нагорнокарабахской зоне кровопролитие, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации. При этом мы стремились следовать ключевым договоренностям, достигнутым в Минской группе ОБСЕ", - сказал Путин, выступая на саммите СНГ.Он напомнил о трехстороннем соглашении, которое было подписано 9 ноября. "Важно, что оно в целом последовательно реализуется. Размещенные вдоль линии соприкосновения российские миротворцы делают все, чтобы не допустить нового обострения обстановки" , - заявил российский лидер.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201218/karabakh-1589881787.html
азербайджан
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Путин: "Самое главное — в Карабахе перестали гибнуть люди"
Главным результатом трехстороннего заявления России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года стало прекращение кровопролития в Нагорном Карабахе, остальные вопросы - второстепенные, заявил в четверг в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
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никол пашинян, обсе, снг, ильхам алиев, азербайджан, армения, нагорный карабах, владимир путин, в мире

Путин рассказал о реализации соглашения по Нагорному Карабаху

13:12 18.12.2020 (обновлено: 13:31 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в онлайн-заседании Совета глав государств СНГ в режиме видеоконференции
Президент России Владимир Путин принимает участие в онлайн-заседании Совета глав государств СНГ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Соглашение по Нагорному Карабаху в целом последовательно реализуется, российские миротворцы делают все возможное для стабилизации обстановки, заявил президент России Владимир Путин.
"Уже отмечалось, что Россия предприняла определенные посреднические усилия, чтобы остановить в нагорнокарабахской зоне кровопролитие, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации. При этом мы стремились следовать ключевым договоренностям, достигнутым в Минской группе ОБСЕ", - сказал Путин, выступая на саммите СНГ.
Президент России Владимир Путин принимает участие в онлайн-заседании Совета глав государств СНГ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
13:07Ситуация в Нагорном Карабахе
Путин рассказал о влиянии конфликта в Карабахе на регион
Он напомнил о трехстороннем соглашении, которое было подписано 9 ноября. "Важно, что оно в целом последовательно реализуется. Размещенные вдоль линии соприкосновения российские миротворцы делают все, чтобы не допустить нового обострения обстановки" , - заявил российский лидер.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянОБСЕСНГИльхам АлиевАзербайджанАрменияНагорный КарабахВладимир ПутинВ мире
 
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