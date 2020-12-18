https://ria.ru/20201218/internet-1589833371.html

Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью

Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью

Первый замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил запрос министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой рассмотреть вопрос РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T08:19

2020-12-18T08:19

2020-12-18T08:19

россия

владимир петров

константин чуйченко

ленинградская область

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568826179_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a5a2a4c4bed24410dc5ebb82ed3e478b.jpg

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Первый замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил запрос министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой рассмотреть вопрос об уточнении законодательства в сфере использования виртуального контента.В обращении (есть в распоряжении РИА Новости) отмечается большой прогресс в развитии информационно-цифровой сферы. Добавляется, что почти каждый пользователь интернета в течение жизни накапливает большое количество различного контента."Гражданин, можно утверждать, проживает не только свою "земную жизнь", но и живет жизнью виртуальной — копит и покупает фотографии, музыкальные произведения, видео, различные подписки, аккаунты в соцсетях и других сервисах. С точки зрения юриспруденции, весь виртуальный массив человека, накопленный им за годы "онлайна", является полноправной собственностью", - говорится в обращении.Отмечается, что виртуальная собственность не всегда подпадает под правила и законы, установленные для физической собственности. Таким образом, гражданин, который захочет завещать, подарить или продать виртуальный контент, может столкнуться с рядом проблем."В данной связи, учитывая возрастающую востребованность, прошу вас рассмотреть возможность дополнения правового свода законов Российской Федерации в части уточнения механизмов использования виртуального контента в полном объеме наравне с физической собственностью", - говорится в обращении.Подчеркивается, что данная мера поспособствует развитию цифровизации российского права и экономических отношений в сети.

https://ria.ru/20200720/1574572707.html

https://ria.ru/20201217/internet-1589741346.html

россия

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир петров, константин чуйченко, ленинградская область, технологии, общество