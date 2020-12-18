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Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
Первый замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил запрос министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой рассмотреть вопрос РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T08:19
2020-12-18T08:19
россия
владимир петров
константин чуйченко
ленинградская область
технологии
общество
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Первый замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил запрос министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой рассмотреть вопрос об уточнении законодательства в сфере использования виртуального контента.В обращении (есть в распоряжении РИА Новости) отмечается большой прогресс в развитии информационно-цифровой сферы. Добавляется, что почти каждый пользователь интернета в течение жизни накапливает большое количество различного контента."Гражданин, можно утверждать, проживает не только свою "земную жизнь", но и живет жизнью виртуальной — копит и покупает фотографии, музыкальные произведения, видео, различные подписки, аккаунты в соцсетях и других сервисах. С точки зрения юриспруденции, весь виртуальный массив человека, накопленный им за годы "онлайна", является полноправной собственностью", - говорится в обращении.Отмечается, что виртуальная собственность не всегда подпадает под правила и законы, установленные для физической собственности. Таким образом, гражданин, который захочет завещать, подарить или продать виртуальный контент, может столкнуться с рядом проблем."В данной связи, учитывая возрастающую востребованность, прошу вас рассмотреть возможность дополнения правового свода законов Российской Федерации в части уточнения механизмов использования виртуального контента в полном объеме наравне с физической собственностью", - говорится в обращении.Подчеркивается, что данная мера поспособствует развитию цифровизации российского права и экономических отношений в сети.
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россия, владимир петров, константин чуйченко, ленинградская область, технологии, общество

Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью

08:19 18.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БогодвидРабочее место
Рабочее место - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Первый замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил запрос министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой рассмотреть вопрос об уточнении законодательства в сфере использования виртуального контента.
В обращении (есть в распоряжении РИА Новости) отмечается большой прогресс в развитии информационно-цифровой сферы. Добавляется, что почти каждый пользователь интернета в течение жизни накапливает большое количество различного контента.
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"Гражданин, можно утверждать, проживает не только свою "земную жизнь", но и живет жизнью виртуальной — копит и покупает фотографии, музыкальные произведения, видео, различные подписки, аккаунты в соцсетях и других сервисах. С точки зрения юриспруденции, весь виртуальный массив человека, накопленный им за годы "онлайна", является полноправной собственностью", - говорится в обращении.
Отмечается, что виртуальная собственность не всегда подпадает под правила и законы, установленные для физической собственности. Таким образом, гражданин, который захочет завещать, подарить или продать виртуальный контент, может столкнуться с рядом проблем.
"В данной связи, учитывая возрастающую востребованность, прошу вас рассмотреть возможность дополнения правового свода законов Российской Федерации в части уточнения механизмов использования виртуального контента в полном объеме наравне с физической собственностью", - говорится в обращении.
Подчеркивается, что данная мера поспособствует развитию цифровизации российского права и экономических отношений в сети.
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РоссияВладимир ПетровКонстантин ЧуйченкоЛенинградская областьТехнологииОбщество
 
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