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Проект телеканала ТНТ "Дом-2"

Проект телеканала ТНТ "Дом-2"

Проект телеканала ТНТ "Дом-2" – популярная передача жанра реалити-шоу на российском ТВ. Впервые вышла в эфир 11 мая 2004 года. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T22:57

2020-12-18T22:57

2020-12-18T22:57

тнт (телеканал)

москва

справки

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Проект телеканала ТНТ "Дом-2" – популярная передача жанра реалити-шоу на российском ТВ. Впервые вышла в эфир 11 мая 2004 года.Проект признан самым продолжительным реалити-шоу в мировой истории, за что в 2005 году был включен в книгу рекордов Гиннеса."Дом-2" стал продолжением проекта "Дом", который выходил на телеканале ТНТ в июле-ноябре 2003 года. В этом проекте семейные пары строили дом, который в финале был разыгран среди них путем зрительского голосования.Трансляции реалити-шоу выходят в эфир ежедневно в 9:00 (полуторачасовой выпуск "Дом 2. Lite"), 23:00 (часовой выпуск "Дом-2. Город любви") и 0:00 (получасовой выпуск "Дом-2. После заката").Ведущие шоу - Ксения Бородина, Ольга Бузова (с 30 декабря 2008 года), Ольга Орлова (с 25 марта 2017 года), а также бывшие участники проекта Андрей Черкасов и Влад Кадони. До 6 июля 2012 года ведущей проекта была также Ксения Собчак.Главным призом телепередачи был заявлен жилой дом в Московской области, построенный, по замыслу организаторов программы, самими участниками за время существования шоу. Дом должен был быть разыгран по закрытии телепроекта среди пар, образовавшихся во время игры, по итогам голосования телезрителей. На период старта телепроекта это был самый большой призовой фонд среди всех существовавших на российском телевидении развлекательных шоу-программ.В 2004 году в качестве героев реалити-шоу было отобрано пятнадцать человек: восемь девушек и семь парней.В кастинге могли принимать участие только лица, достигшие 18 лет.В дальнейшем число участников было увеличено, к основной съемочной площадке в Подмосковье, носящей название "Поляна", добавились "Городские квартиры" на юго-западе Москвы.Основная часть участников проекта живут в больших общежитиях. Каждый день они ходят на стройку, где выполняют различные работы. Вечером все собираются на лобное место, чтобы обсудить с ведущими произошедшие за день события.Каждую среду участники на предварительном голосовании выбирают себе пару. В этот день либо молодые люди обозначают свою симпатию к девушкам, если предстоит женское голосование, либо девушки - к парням, если предстоит мужское.Каждый четверг проходит голосование, во время которого участники решают, кто из игроков должен покинуть шоу. Если участник, против которого проголосовали, обладает иммунитетом от ведущих, то объявляется повторное голосование, в котором его кандидатура уже не участвует.На место выбывшего участника в пятницу приходит новый игрок. Если в четверг выгнали парня, приходит девушка, и наоборот. Вечером на лобном месте участники противоположного по отношению к претендентам пола выбирают, кто из новеньких достоин остаться на площадке.Пары, которые сумеют доказать свою любовь, могут вселиться в комнаты VIP-дома, если их поддержат остальные участники. В дальнейшем, с течением времени, сложившиеся пары переезжают в городские квартиры.В октябре 2012 года в рамках конкурса "Терем для двоих" заявлявшийся в качестве главного приза загородный дом был разыгран: по результатам голосования, он достался участнику реалити-шоу Михаилу Терехину и ведущей Ксении Бородиной, однако проект на этом не завершился. В апреле 2014 года проект переехал на новую площадку. 29 ноября 2014 года состоялось открытие третьей съемочной площадки на Сейшелах – "Остров любви".За время существования реалити-шоу "Дом-2" было сыграно 16 свадеб и родилось 7 детей.Бывшие участники шоу не раз становились героями криминальной хроники.Дважды в августе 2005 и в июне 2010 года был осужден участник проекта Алексей Адеев. В первый раз молодой человек был приговорен к четырем с половиной годам колонии строгого режима за мошенничество.В 2010 году Бабушкинский суд Москвы приговорил Адеева к трем годам колонии строгого режима за совершении кражи в крупном размере.В апреле 2006 года в Москве по подозрению в мошенничестве был задержан Кирилл Комаровский. Проведя на проекте неделю, он устроился помощником риелтора в московскую фирму и уже на второй день работы скрылся, получив задаток за квартиру.К шести с половиной годам колонии строгого режима был приговорен бывший участник Вячеслав Попов, которого задержали с поличным во время сбыта партии гашиша в июле 2006 года.В январе 2010 года следственные органы СКП РФ по Москве предъявили обвинение в продаже людей в сексуальное рабство 22-летней Айгюн Азизовой, бывшей участнице телепередачи "Дом-2", по решению суда она и ее сообщник были арестованы.24 декабря 2010 года в Санкт Петербурге был убит бывший участник телепроекта Андрей Кадетов. Преступник нанес ему более 10 ножевых ранений и скрылся, Кадетов скончался в автомобиле "скорой помощи". 3 марта 2011 года. Петербургский суд арестовал Юрия Жидкова, подозреваемого в совершении этого преступления. По версии следствия, Жидков напал на Кадетова "на почве личных неприязненных отношений".В июне 2011 года Никулинский суд Москвы приговорил к трем годам условно за хранение наркотиков бывшую участницу телешоу "Дом-2" Елену Беркову.В августе 2011 года Люберецкий городской суд приговорил к штрафу в 450 тысяч рублей бывшего заместителя начальника криминальной полиции УВД Люберец и участника реалити-шоу Михаила Терехина за попытку получения взятки.В сентябре 2011 года суд Фрунзенского района Владивостока признал бывшего участника реалити-шоу Михаила Подорова виновным в незаконном приобретении, хранении и распространении наркотиков и приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. В январе 2012 года прокуратура направила в Первомайский районный суд Владивостока новое уголовное дело в отношении Подорова, также связанное с незаконным приобретением и хранением наркотических средств в крупном размере.В августе 2013 года Калининский районный суд Челябинска приговорил бывшую участницу телешоу Анастасию Дашко к трем годам лишения свободы, признав ее виновной в мошенничестве. По данным ГУМВД по Челябинской области, в 2011 году Дашко, представляясь индивидуальным предпринимателем по приобретению и перепродаже железобетонных изделий и других строительных материалов, завладела имуществом и деньгами нескольких коммерческих организаций, вследствие чего причинила пострадавшим ущерб в сумме более 1 миллиона рублей.26 июля 2017 года Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор группе "черных банкиров", в том числе бывшей участнице популярного телепроекта "Дом-2" Анастасии Полетаевой, которая получила полтора года колонии общего режима и штраф в 150 тысяч рублей.На съемочной площадке шоу "Дом-2" неоднократно происходили чрезвычайные происшествия. 24 апреля 2011 года на территории телепроекта "Дом-2" в деревне Лешково Истринского района был найден армейский вещмешок, начиненный сработавшей при попытке досмотра взрывчаткой. В результате один из охранников получил серьезные ранения и был госпитализирован. Вскоре в тот же день неподалеку от съемочной площадки был найден еще один подозрительный вещмешок.27 января 2012 года на территории снова прогремел взрыв, в результате которого пострадали двое рабочих. Одного из них доставили в травматическое отделение Истринской районной больницы с осколочным ранением живота, у второго ампутация рук. Взрыв произошел, когда потерпевшие решили открыть найденную еще летом металлическую флягу.Претензии к организаторам телепроекта предъявлял Росприроднадзор. Летом 2004 года инспектора Росприроднадзора выявили целый ряд грубых нарушений природоохранного законодательства, допущенных организаторами программы "Дом-2". В частности, осуществлялись сброс неочищенных канализационных и хозяйственно-бытовых стоков в реку Истра, незаконная рубка деревьев и засорение русла ручья.В августе 2020 года команду реалити-шоу "Дом-2" обокрали во время съемок на Сейшелах.Реалити-шоу "Дом-2" часто становится объектом критики общественности.В 2008 году группа родителей из всероссийского родительского комитета подала в суд на ОАО "ТНТ телесеть" в связи с тем, что транслируемое реалити шоу, по их мнению, оказывало разрушающее воздействие на психическое здоровье детей. Пресненский суд Москвы 28 июля 2009 года по итогам экспертизы запретил трансляцию передачи с 04.00 до 23.00. Мосгорсуд признал это решение законным, и оно вступило в силу.Телеканал обратился с жалобой в Верховный суд РФ. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда в начале октября 2010 года отменила решения Пресненского районного суда Москвы и Мосгорсуда, ограничивавшие трансляцию шоу, вернув материалы дела на новое рассмотрение.4 апреля 2011 года Пресненский суд Москвы вновь запретил трансляцию реалити-шоу "Дом-2" в дневное время.24 октября 2011 года Мосгорсуд признал запрет трансляции законным, отклонив новую кассационную жалобу телеканала ТНТ.27 ноября 2012 года Верховный суд РФ повторно отменил запрет на трансляцию телешоу "Дом-2" в утреннее, дневное и вечернее время и постановил направить дело для рассмотрения по существу в Мытищинский городской суд Московской области.В феврале 2013 года в Мытищинском суде Подмосковья начался третий процесс по иску о запрете трансляции телешоу в дневное время.16 января 2014 года Координационный совет женщин при мэре Томска направил обращение с просьбой запретить реалити-шоу "Дом-2" к руководству страны.18 декабря 2020 года телеканал ТНТ объявил о том, что закрывает шоу "Дом-2". Последний выпуск телепроекта выйдет 30 декабря в 22:00.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тнт (телеканал), москва, справки