https://ria.ru/20201218/shou-1589958609.html
Канал ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу "Дом-2"
Канал ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу "Дом-2"
ТНТ закрывает шоу "Дом-2", рассказали в пресс-службе телеканала. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-18T18:33
2020-12-18T18:33
2020-12-19T00:07
тнт (телеканал)
общество
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. ТНТ закрывает шоу "Дом-2", рассказали в пресс-службе телеканала."Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь на канале ТНТ. Все подробности будут озвучены в эфире "Дом-2" 23 декабря в 23:00", — говорится в сообщении.Большой двухчасовой финальный выпуск шоу выйдет на ТНТ 30 декабря в 22:00."Слот телепроекта "Дом-2" 23:00 заменит линейка из пяти программ в жанре стендап", — заявил директор ТНТ Роман Петренко, слова которого приводит пресс-служба.Шоу вышло в эфир телеканала в 2004 году. Среди ведущих проекта — Ксения Собчак, Ксения Бородина, Ольга Бузова, Ольга Орлова.
https://ria.ru/20201218/dom-2-1589987927.html
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тнт (телеканал), общество
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. ТНТ
закрывает шоу "Дом-2", рассказали в пресс-службе телеканала.
"Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь на канале ТНТ. Все подробности будут озвучены в эфире "Дом-2" 23 декабря в 23:00", — говорится в сообщении.
Большой двухчасовой финальный выпуск шоу выйдет на ТНТ 30 декабря в 22:00.
"Слот телепроекта "Дом-2" 23:00 заменит линейка из пяти программ в жанре стендап", — заявил директор ТНТ Роман Петренко, слова которого приводит пресс-служба.
Шоу вышло в эфир телеканала в 2004 году. Среди ведущих проекта — Ксения Собчак, Ксения Бородина, Ольга Бузова, Ольга Орлова.