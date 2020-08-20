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"Дом-2" обокрали на 30 миллионов рублей
Команду реалити-шоу "Дом-2" обокрали во время съемок на Сейшелах, сообщает журнал Starhit. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T14:43
2020-08-20T17:14
россия
шоу-бизнес
сейшельские острова
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Команду реалити-шоу "Дом-2" обокрали во время съемок на Сейшелах, сообщает журнал <a href="https://www.starhit.ru/eksklusiv/proekt-dom-2-ograbili-na-30-millionov-rubley-219119/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Starhit</a>.Почти полгода некоторые участники проекта не могут покинуть острова из-за пандемии. Команда стала снимать еще одно шоу — на яхте. Однако несколько недель назад на съемочную площадку пробрались воры."Яхта стояла на техобслуживании, и почему-то на ней не оказалось в тот момент охраны", — рассказал один из участников проекта.По словам собеседника журнала, злоумышленники вскрыли потолки на судне и вынесли вмонтированные в них видеокамеры, каждая их которых стоит около 700 тысяч рублей. Всего воры забрали около 40 таких устройств."Плюс украли всю технику и компьютеры из аппаратной. Ущерб оценивается примерно в 30 миллионов", — заключил участник телепроекта.
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Всё, всё, шо нажил непосильным трудом, всё же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… Три. Куртки ))
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россия
сейшельские острова
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россия, шоу-бизнес, сейшельские острова, в мире

"Дом-2" обокрали на 30 миллионов рублей

14:43 20.08.2020 (обновлено: 17:14 20.08.2020)
12848
© ТНТ-ТелесетьСтоп-кадр реалити-шоу "Дом-2"
Стоп-кадр реалити-шоу Дом-2
© ТНТ-Телесеть
Стоп-кадр реалити-шоу "Дом-2". Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Команду реалити-шоу "Дом-2" обокрали во время съемок на Сейшелах, сообщает журнал Starhit.
Почти полгода некоторые участники проекта не могут покинуть острова из-за пандемии. Команда стала снимать еще одно шоу — на яхте. Однако несколько недель назад на съемочную площадку пробрались воры.
"Яхта стояла на техобслуживании, и почему-то на ней не оказалось в тот момент охраны", — рассказал один из участников проекта.
По словам собеседника журнала, злоумышленники вскрыли потолки на судне и вынесли вмонтированные в них видеокамеры, каждая их которых стоит около 700 тысяч рублей. Всего воры забрали около 40 таких устройств.
"Плюс украли всю технику и компьютеры из аппаратной. Ущерб оценивается примерно в 30 миллионов", — заключил участник телепроекта.
Участница телешоу ДОМ 2 Екатерина Скалон
16 августа, 02:03
СМИ: участницу "Дома-2" избил сожитель
4911384324
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РоссияШоу-бизнесСейшельские островаВ мире
Популярные комментарии
Всё, всё, шо нажил непосильным трудом, всё же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… Три. Куртки ))
20 августа, 14:51
Ярослав Погодин
26560000
Единственная приятная новость дня!
20 августа, 15:04
Алексей Чикунов
61130000
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