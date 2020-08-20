https://ria.ru/20200820/1576038978.html

"Дом-2" обокрали на 30 миллионов рублей

Команду реалити-шоу "Дом-2" обокрали во время съемок на Сейшелах, сообщает журнал Starhit. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T14:43

2020-08-20T14:43

2020-08-20T17:14

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шоу-бизнес

сейшельские острова

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Команду реалити-шоу "Дом-2" обокрали во время съемок на Сейшелах, сообщает журнал <a href="https://www.starhit.ru/eksklusiv/proekt-dom-2-ograbili-na-30-millionov-rubley-219119/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Starhit</a>.Почти полгода некоторые участники проекта не могут покинуть острова из-за пандемии. Команда стала снимать еще одно шоу — на яхте. Однако несколько недель назад на съемочную площадку пробрались воры."Яхта стояла на техобслуживании, и почему-то на ней не оказалось в тот момент охраны", — рассказал один из участников проекта.По словам собеседника журнала, злоумышленники вскрыли потолки на судне и вынесли вмонтированные в них видеокамеры, каждая их которых стоит около 700 тысяч рублей. Всего воры забрали около 40 таких устройств."Плюс украли всю технику и компьютеры из аппаратной. Ущерб оценивается примерно в 30 миллионов", — заключил участник телепроекта.

https://ria.ru/20200816/1575843093.html

Ярослав Погодин Всё, всё, шо нажил непосильным трудом, всё же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… Три. Куртки )) 82

Алексей Чикунов Единственная приятная новость дня! 74

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шоу-бизнес, сейшельские острова, в мире