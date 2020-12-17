Власти Карабаха запросили у Азербайджана данные о пропавших военных
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащий армии обороны Нагорно-Карабахской республики на линии соприкосновения Азербайджана и Нагорного Карабаха
СТЕПАНАКЕРТ, 17 дек – РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики запросили у Азербайджана данные о судьбе 73 армянских военных, пропавших близ сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района; пока нет однозначных свидетельств в пользу того, что эти люди находятся в плену, заявил РИА Новости омбудсмен НКР Артак Бегларян.
"Азербайджанская сторона неофициально опубликовала две видеозаписи, на основании которых можно предположить, что эти военнослужащие попали к ним в плен. Однако эта информация до конца не проверена. Сейчас мы пытаемся получить более точные данные, как от наших собственных источников, так и от Азербайджана, чтобы установить, какова судьба тех пропавших людей", - сообщил Бегларян.
Как отметил омбудсмен, такая оценка строится на основе данных, полученных из различных источников, включая заявления по данной теме официальных лиц, а также показаний находящихся в Гадрутском районе армянских военнослужащих.
"Тех данных, которыми мы сегодня располагаем, недостаточно, чтобы однозначно утверждать, были ли они захвачены в плен или нет", - подчеркнул Бегларян.
Он добавил, что пропавшие 73 армянских военных, по всей видимости, принадлежат двум различным воинским подразделениям, однако эта информация также нуждаются в проверке.
Командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов ранее заявил, что обстановка в районе двух сел в Гадрутском районе в Карабахе, где 11 декабря было нарушение перемирия, нормализовалась. По его словам, в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента.
По утверждению минобороны Армении, подразделения Азербайджана 12 декабря атаковали села Хин Тахер и Хцаберд, вступив в село Хин Тахер и вплотную приблизившись к селу Хцаберд. Как заявили в МО Армении, "с армянской стороны шесть человек ранены", с азербайджанской стороны "есть убитые и раненые". В Баку заявили о гибели четырех и ранении двух азербайджанских военных и возложили ответственность на армянскую сторону.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.