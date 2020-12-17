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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201217/voennye-1589756674.html
Власти Карабаха запросили у Азербайджана данные о пропавших военных
Власти Карабаха запросили у Азербайджана данные о пропавших военных
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики запросили у Азербайджана данные о судьбе 73 армянских военных, пропавших близ сел Хин Тахер и Хцаберд... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:28
2020-12-17T17:28
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 17 дек – РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики запросили у Азербайджана данные о судьбе 73 армянских военных, пропавших близ сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района; пока нет однозначных свидетельств в пользу того, что эти люди находятся в плену, заявил РИА Новости омбудсмен НКР Артак Бегларян.Власти Армении при посредничества миротворцев РФ и Международного комитета Красного Креста ведут переговоры с Азербайджаном касательно судьбы 73 военнослужащих в Гадрутском районе, которые, как полагают в Ереване, могли оказаться в плену у азербайджанских военных."Азербайджанская сторона неофициально опубликовала две видеозаписи, на основании которых можно предположить, что эти военнослужащие попали к ним в плен. Однако эта информация до конца не проверена. Сейчас мы пытаемся получить более точные данные, как от наших собственных источников, так и от Азербайджана, чтобы установить, какова судьба тех пропавших людей", - сообщил Бегларян.Как отметил омбудсмен, такая оценка строится на основе данных, полученных из различных источников, включая заявления по данной теме официальных лиц, а также показаний находящихся в Гадрутском районе армянских военнослужащих."Тех данных, которыми мы сегодня располагаем, недостаточно, чтобы однозначно утверждать, были ли они захвачены в плен или нет", - подчеркнул Бегларян.Он добавил, что пропавшие 73 армянских военных, по всей видимости, принадлежат двум различным воинским подразделениям, однако эта информация также нуждаются в проверке.Командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов ранее заявил, что обстановка в районе двух сел в Гадрутском районе в Карабахе, где 11 декабря было нарушение перемирия, нормализовалась. По его словам, в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента.По утверждению минобороны Армении, подразделения Азербайджана 12 декабря атаковали села Хин Тахер и Хцаберд, вступив в село Хин Тахер и вплотную приблизившись к селу Хцаберд. Как заявили в МО Армении, "с армянской стороны шесть человек ранены", с азербайджанской стороны "есть убитые и раненые". В Баку заявили о гибели четырех и ранении двух азербайджанских военных и возложили ответственность на армянскую сторону.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20201216/karabakh-1589591212.html
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, в мире

Власти Карабаха запросили у Азербайджана данные о пропавших военных

17:28 17.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащий армии обороны Нагорно-Карабахской республики на линии соприкосновения Азербайджана и Нагорного Карабаха
Военнослужащий армии обороны Нагорно-Карабахской республики на линии соприкосновения Азербайджана и Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СТЕПАНАКЕРТ, 17 дек – РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики запросили у Азербайджана данные о судьбе 73 армянских военных, пропавших близ сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района; пока нет однозначных свидетельств в пользу того, что эти люди находятся в плену, заявил РИА Новости омбудсмен НКР Артак Бегларян.
Власти Армении при посредничества миротворцев РФ и Международного комитета Красного Креста ведут переговоры с Азербайджаном касательно судьбы 73 военнослужащих в Гадрутском районе, которые, как полагают в Ереване, могли оказаться в плену у азербайджанских военных.
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"Азербайджанская сторона неофициально опубликовала две видеозаписи, на основании которых можно предположить, что эти военнослужащие попали к ним в плен. Однако эта информация до конца не проверена. Сейчас мы пытаемся получить более точные данные, как от наших собственных источников, так и от Азербайджана, чтобы установить, какова судьба тех пропавших людей", - сообщил Бегларян.
Как отметил омбудсмен, такая оценка строится на основе данных, полученных из различных источников, включая заявления по данной теме официальных лиц, а также показаний находящихся в Гадрутском районе армянских военнослужащих.
"Тех данных, которыми мы сегодня располагаем, недостаточно, чтобы однозначно утверждать, были ли они захвачены в плен или нет", - подчеркнул Бегларян.
Он добавил, что пропавшие 73 армянских военных, по всей видимости, принадлежат двум различным воинским подразделениям, однако эта информация также нуждаются в проверке.
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Командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов ранее заявил, что обстановка в районе двух сел в Гадрутском районе в Карабахе, где 11 декабря было нарушение перемирия, нормализовалась. По его словам, в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента.
По утверждению минобороны Армении, подразделения Азербайджана 12 декабря атаковали села Хин Тахер и Хцаберд, вступив в село Хин Тахер и вплотную приблизившись к селу Хцаберд. Как заявили в МО Армении, "с армянской стороны шесть человек ранены", с азербайджанской стороны "есть убитые и раненые". В Баку заявили о гибели четырех и ранении двух азербайджанских военных и возложили ответственность на армянскую сторону.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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