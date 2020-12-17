https://ria.ru/20201217/voennye-1589756674.html

Власти Карабаха запросили у Азербайджана данные о пропавших военных

Власти Карабаха запросили у Азербайджана данные о пропавших военных

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики запросили у Азербайджана данные о судьбе 73 армянских военных, пропавших близ сел Хин Тахер и Хцаберд... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:28

2020-12-17T17:28

2020-12-17T17:28

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0c/1588891357_94:406:3011:2047_1920x0_80_0_0_0683f46bb18774f2ccd267e5d93ece7e.jpg

СТЕПАНАКЕРТ, 17 дек – РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики запросили у Азербайджана данные о судьбе 73 армянских военных, пропавших близ сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района; пока нет однозначных свидетельств в пользу того, что эти люди находятся в плену, заявил РИА Новости омбудсмен НКР Артак Бегларян.Власти Армении при посредничества миротворцев РФ и Международного комитета Красного Креста ведут переговоры с Азербайджаном касательно судьбы 73 военнослужащих в Гадрутском районе, которые, как полагают в Ереване, могли оказаться в плену у азербайджанских военных."Азербайджанская сторона неофициально опубликовала две видеозаписи, на основании которых можно предположить, что эти военнослужащие попали к ним в плен. Однако эта информация до конца не проверена. Сейчас мы пытаемся получить более точные данные, как от наших собственных источников, так и от Азербайджана, чтобы установить, какова судьба тех пропавших людей", - сообщил Бегларян.Как отметил омбудсмен, такая оценка строится на основе данных, полученных из различных источников, включая заявления по данной теме официальных лиц, а также показаний находящихся в Гадрутском районе армянских военнослужащих."Тех данных, которыми мы сегодня располагаем, недостаточно, чтобы однозначно утверждать, были ли они захвачены в плен или нет", - подчеркнул Бегларян.Он добавил, что пропавшие 73 армянских военных, по всей видимости, принадлежат двум различным воинским подразделениям, однако эта информация также нуждаются в проверке.Командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов ранее заявил, что обстановка в районе двух сел в Гадрутском районе в Карабахе, где 11 декабря было нарушение перемирия, нормализовалась. По его словам, в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента.По утверждению минобороны Армении, подразделения Азербайджана 12 декабря атаковали села Хин Тахер и Хцаберд, вступив в село Хин Тахер и вплотную приблизившись к селу Хцаберд. Как заявили в МО Армении, "с армянской стороны шесть человек ранены", с азербайджанской стороны "есть убитые и раненые". В Баку заявили о гибели четырех и ранении двух азербайджанских военных и возложили ответственность на армянскую сторону.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201216/karabakh-1589591212.html

https://ria.ru/20201215/karabakh-1589202375.html

https://ria.ru/20201213/karabakh-1589026775.html

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, в мире